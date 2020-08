Žreb pokala: Domžale v Ljubljano, Bravo v Beltince

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so izžrebali pare 1. kroga slovenskega pokala. Tekme bodo 2. septembra. Klubi v tem delu tekmovanja igrajo le po eno tekmo.

Pokalno tekmovanje, v katerem bo v 1. krogu nastopilo 24 ekip, se bo po novem imenovalo pokal Pivovarna Union, potem ko sta NZS in pivovarna podpisala dogovor za dve leti. Celje, Maribor, Olimpija in branilka naslova Mura, ki Slovenijo zastopajo v evropskih tekmovanjih, so v 1. krogu prosti.

Pari 1. kroga:

Sreda, 2. september:

Odranci - Triglav Kranj

Bohinj - Koper

Adria - Aluminij

Brežice Terme Čatež - Jadran Dekani

Ilirija 1911 - Domžale

Tinex Šenčur - Nafta 1903

Čarda Martjanci - Rudar Velenje

Beltinci Klima Tratnjek - Bravo

Mons Claudius - Kalcer Radomlje

Koroška Dravograd - Drava

Bistrica - CB 24 Tabor Sežana

Fužinar Vzajemci - Brda

