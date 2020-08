NZS je jasna: Tekma bo! Aluminij v težkem položaju. #video

Ker so bili vse do torka brez treningov, so se pri Aluminiju odločili, da se bodo krovni slovenski nogometni organizaciji postavili po robu in poskrbeli za potezo, ki bo dvignila veliko prahu in v neprijeten položaj postavila organizatorje tekmovanja. NZS pojasnjuje, da so pri delegiranju tekem upoštevali pravilnik, zato Kidričani nimajo veliko izbire. Tekma v nedeljo bo, poudarjajo, če ne, bo zmaga romala v roke Maribora, Aluminij pa bi lahko bil še dodatno kaznovan.