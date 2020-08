Nov zaplet. Iz Kidričevega sporočili: v nedeljo ne bomo igrali!

Čeprav so danes z Nogometne zveze Slovenije sporočili, da bo v prvem krogu nove sezone slovenske nogometne Prve lige Telekom Slovenije odpadla zgolj tekma med Olimpijo in Gorico, bodo nogometni sladokusci očitno ostali tudi brez obračuna v Kidričevem, kjer bi moral gostovati Maribor. Iz Aluminija so namreč sporočili, da tekme ne bodo igrali.

Nedeljska tekma v Kidričevem, kjer bi se morala pomeriti Aluminij in Maribor, bo očitno odpadla. Čeprav so bili na zadnjem, ponedeljkovem testiranju na nov koronavirus pozitivni kar trije nogometaši Aluminija, so z Nogometne zveze Slovenije danes nekoliko presenetljivo sporočili, da tekma v Kidričevem bo.

To se je zgodilo kljub temu, da so pri Aluminiju na njihov naslov poslali prošnjo za prestavitev.

Ker so bili vse do danes brez treningov, so se v Kidričevem očitno odločili, da se bodo postavili po robu krovni slovenski nogometni organizaciji in poskrbeli za potezo, ki bo zagotovo dvignila veliko prahu in v neprijeten položaj postavila organizatorje tekmovanja.

Prav zanimivo bo videti, kako se bodo rešili iz zagate, v kateri so se znašli in kako jo bodo ob tem odnesli pri Aluminiju. Kaj so zapisali v izjavi za javnost, si lahko preberete spodaj.

Sezona 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije se bo sicer začela s sobotnim primorskim obračunom med Taborom Sežano in Koprom.

Izjava za javnost NK Aluminij:

Upravni odbor Nogometnega kluba Aluminij Kidričevo je sklenil, da bo zaščitil svoje igralce in jih ne bo izpostavil tveganjem, ki jih v tako kratkem času po 10-dnevni karanteni prinaša zahtevna tekma z NK Maribor. NK Aluminij za nedeljo 23. avgusta delegirane prvenstvene tekme ne bo odigral.



V NK Aluminiju smo glede na znane okoliščine 10-dnevne karantene za vse igralce ekipe z zborom začeli v torek 18. avgusta. S strokovnega vidika, ustreznega trenažnega procesa in prehoda na tekmovalni ritem smo ocenili, da bi bilo po samo nekaj skupnih treningih preveč tvegano odigrati prvenstveno tekmo že ta vikend. Ker se je delegiranje za prihajajoči vikend že napovedovalo prejšnji teden, smo na NZS apelirali, da nam tekme 1. kroga ne delegirajo 22. oz. 23. avgusta, saj bomo s ponovnimi pripravami lahko začeli šele po testiranju ekipe na Covid-19, ki je bilo v ponedeljek 17. avgusta.



Naš apel nogometni zvezi žal ni bil uslišan, zato smo se v skladu s pravilnikom NZS obrnili na NK Maribor. Prosili smo za prestavitev delegirane tekme 23. avgusta na drugi termin. Tudi s to prošnjo žal nismo bili uspešni, saj NK Maribor tekme ne želi prestaviti. Na NZS bomo ponovno poslali prošnjo za prestavitev tekme, da našim igralcem omogočimo enakovredno pripravo na tekmo, kot je je bil deležen naš nasprotnik v 1. krogu Prve Lige Telekom Slovenije.



"Glede na zelo kratek čas ponovnih priprav in visoko stopnjo tveganja, ki bi jo nedeljska tekma prinesla v povezavi s poškodbami, ki že sedaj zaznamujejo člansko moštvo, je upravni odbor kluba sklenil, da tekme v nedeljo ne odigramo ter s tem zaščitimo naše fante pred morebitnimi poškodbami zaradi nepripravljenosti," je odločitev upravnega odbora pojasnil predsednik NK Aluminij Marko Drobnič. V klubu smo si in si bomo, v primeru podobnih prošenj s strani drugih klubov v izrednih razmerah, prizadevali odreagirati v smislu fair playa na način, kot bi ga v tovrstni izredni situaciji, kjer smo trenutno, sami pričakovali s strani vseh povezanih s to odločitvijo.