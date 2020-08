Začetek prvoligaške sezone brez Olimpije in Maribora?

Sezona 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije bi se morala začeti 12. avgusta, a jo je nogometašem spet zagodel novi koronavirus. Sprva je bil 1. avgusta pozitiven eden od nogometašev Domžal, potem šest dni pozneje še eden pri Aluminiju, pred sedmimi dnevi pa je udarila še novica o okužbah v vrstah Olimpije, pri katerem sta se okužila dva nogometaša in en član strokovnega štaba, zato je bil začetek prestavljen na 22. avgust.

Kakšno je stanje danes, pet dni pred predvidenim začetkom nove sezone slovenskega nogometnega prvoligaškega tekmovanja? Medtem ko so drugoligaši, med katerimi, zanimivo, ni bilo skupinskih testiranj, pretekli konec tedna odigrali že drugi prvenstveni krog, tekmovati pa so začeli tudi v mlajših selekcijah, je usoda prvoligaškega tekmovanja še negotova.

NZS: Za zdaj ni nobenih informacij

"Za zdaj nimamo še nobenih informacij. Znano bo v naslednjih dneh, po delegiranju tekem prvega kroga," nam je danes povedal tiskovni predstavnik Nogometne zveze Slovenije Matjaž Krajnik o prvem krogu Prve lige Telekom Slovenije, v katerem bi moralo biti na sporedu pet tekem.

Na uradni spletni strani tekmovanja za zdaj ob razporedu tekem med Domžalami in Bravom, Celjem in Muro, Taborom in Koprom, Mariborom in Aluminijem ter Olimpijo in Gorico piše zgolj 22. avgust.

Kdaj in če bodo tekme na sporedu, bo znano šele po delegiranju. Po naših informacijah naj bi bilo delegiranje najpozneje v sredo, verjetno pa že v torek.

Domžalčani že trenirajo, kaj bo pokazalo testiranje v Kidričevem?

Po okužbi so morali nogometaši Domžal, Aluminija in Olimpije po odločbi NZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v samoizolacijo.

Nogometaši Domžal so medtem že začeli trenirati, potem ko ponoven test ni pokazal nobene okužbe, nekoliko drugačna zgodba pa je s preostalima kluboma.

Nogometaši Aluminija so prav danes opravili nova testiranja. Rezultati naj bi bili znani jutri, po tem bo tudi jasno, ali bodo ostali v karanteni. Kakršnikoli bodo rezultati, pa se utegne zgoditi, da bodo Kidričani novo sezono začeli pozneje.

Ker niso mogli opravljati skupinskih treningov, so na NZS naslovili prošnjo, da odgovorni tekmo z Mariborom prestavijo.

Po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, naj bi obstajalo veliko možnosti, da se bo to tudi zgodilo.

NK Olimpija: Upamo, da bo zmagal razum

Še veliko večja zagata je z nogometaši Olimpije, ki so teden dni pred tem, ko bodo začeli tudi evropsko sezono, še naprej v karanteni in seveda ne morejo normalno trenirati.

Tekma z Gorico bo, informacije so spet neuradne, skorajda zagotovo odpadla. Verjetno tudi, če na NZS uslišijo njihovo prošnjo in po vzoru Uefe dopustijo trenirati neokuženim nogometašem.

Novega testiranja članov Olimpije namreč za zdaj še ni bilo. Baje iz tehničnih razlogov. Tudi zaradi tega je danes iz Stožic v javnost priromalo obširno sporočilo, v katerem se Ljubljančani pritožujejo nad nastalimi ukrepi, ob tem pa si prizadevajo za novo testiranje in zmago razuma, kot so zapisali v sporočilu za javnost, ki si ga lahko v celoti preberete na uradni klubski spletni strani.

