Olimpija v karanteni v skrbeh: To bo pustilo katastrofalne posledice #video

Tri okužbe s koronavirusom v ekipi Olimpije so v karanteno poslale celotno moštvo in strokovni štab. Igralci so tako zaprti v svoje domove skupaj z družinami. Da bi okužbo širili, se ne bojijo, jih pa moti, da se ne morejo kakovostno pripravljati na novo sezono.

V Olimpiji so med okuženimi dva igralca in član strokovnega štaba. Celotno moštvo Olimpije je tako v karanteni, po navodilih NIJZ se ta zanje konča 22. avgusta, na dan začetka prvenstva. "V situaciji, ki se je na žalost zgodila, apeliramo in upamo, da se bomo vsi skupaj hitro vrnili na nogometna igrišča. Preprosto se je glede na karanteno, ki smo jo dobili do 22. avgusta, nemogoče pripraviti na evropske preizkušnje in kakovosten vstop v slovensko prvenstvo," zaskrbljeno za Planet pove trener zmajev Dino Skender.

V 1. krogu kvalifikacij za ligo Evropa 27. avgusta Ljubljančane čaka islandski Reykjavik. Zmaje je po koncu sezone zapustilo osem igralcev, za zdaj pa so pripeljali sedem novih. "Zelo je pomembno, da imamo čas, da se uigramo in treniramo, saj je brez tega zelo vprašljivo, kako bo ekipa videti, ko se začne tekmovanje. Praktično iz samoizolacije iz naših sob, hiš in stanovanj bi morali na tekme tako v Evropi kot v prvenstvu in to je zelo težko," nadaljuje hrvaški strokovnjak.

Dino Skender in njegovi izbranci se bodo lahko na zelenice vrnili šele 22. avgusta. Če seveda državni organi ne bodo odločili drugače. Foto: Vid Ponikvar

Pri Olimpiji si želijo, da jim državni organi in NIJZ omogočijo vsaj možnost treninga. "Upam, da nam zagotovijo pogoje za treninge, to se pravi na igriščih, glede na to, da je večina igralcev negativnih in mislim, da bo to imelo katastrofalne posledice za slovenski nogomet," ni nič kaj optimističen branilec Olimpije Miral Samardžić.

"Da preostanek skupine dobi dovoljenje za delo, za treniranje. Pod vprašajem so obstoj, regularnost ter celotna liga in klub," je Samardžićeve besede dopolnil še Skender.

Če bo NIJZ vztrajal pri svoji odločitvi glede karantene, je najverjetneje, da bo NZS tekmo Olimpije z Gorico prestavila. Za Olimpijo bo tako prva preizkušnja v letošnji sezoni v Evropi.

