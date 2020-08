Vroča poletna tržnica pri zmajih, Olimpija zadela "sedmico"

Nogometni klub Olimpija je po koncu stresne sezone 2019/20, ki jo je končal brez lovorike, prekinil sodelovanje s številnimi nosilci igre. Vrzel želi zapolniti s prihodi poletnih okrepitev. Če jih na začetku še ni bilo na vidiku, pa ga v zadnjem času skoraj ni dneva, ko ne bi zmaji predstavili novega člana. Danes so že dva, oba sta mlada napadalca. Radivoj Bosić prihaja iz Srbije, Mihail Caimacov pa iz Moldavije. Oba sta opravila testiranje z novim koronavirusom in se trenutno nahajata v karanteni. Olimpija je tako poleti pripeljala že sedem novincev.

Ko je Nogometna zveza Slovenija (NZS) na podlagi treh okužb z novim koronavirusom v taboru Olimpije začetek Prve lige Telekom Slovenije prestavilo na 22. avgust, so socialno omrežje preplavile teorije zarote. Nekatere gredo celo tako daleč, da v vsem skupaj vidijo le elegantno rešitev zeleno-belih, da popolni moštvo in pridobi dragocen čas, potreben za uigranost prevetrene zasedbe. Trener Dino Skender bo imel s tem nemalo težav.

Če je še prejšnji teden pogrešal okrepitve, nato pa mu je vodstvo kluba olepšalo dan s prihodom zdaj že sedmih novincev, bo v teh dneh pogrešal treninge. Nogometaši in strokovno vodstvo se nahajajo v obvezni karanteni, ki bo trajala vse do 22. avgusta. Ravno do dneva, ko naj bi se začela Prva liga Telekom Slovenije, kar bi lahko zmajem, ki jih še v tem mesecu čaka tudi evropska uvertura (27. avgusta doma z islandskim Vikingurjem), otežilo stvari. Brez rednega treninga bo njihova pripravljenost le stežka na načrtovani ravni, zato pri ljubljanskem klubu navijajo, da bi krovna zveza po posvetovanju z NIJZ našla kakšno drugo rešitev.

Mladinski reprezentant Srbije ...

Če ni treningov, pa novice pri Olimpiji polnijo prihodi novincev. Dvoletno sodelovanje z zmaji je sklenil mladi Srb Radivoj Bosić. 19-letni krilni napadalec je prejšnji četrtek oblekel dres Olimpije na prijateljski tekmi s Krko (1:3), kjer je vstopil v igro v drugem polčasu in zadovoljil okus trenerja.

''Vesel sem, da sem se na preizkusu izkazal in ostal tukaj, saj je Olimpija velik klub. Upam, da bom skozi treninge in predstave na tekmah izpolnil pričakovanja trenerja in strokovnega štaba,'' je povedal Bosić, ki je pred prihodom v Slovenijo brani barve švicarskega drugoligaša Wil. Je nekdanji otrok beograjske Crvene zvezde, kot mladinec se je dokazoval še pri Grafičarju in Partizanu, v tujino pa se je prvič odpravil lani. Bil je tudi mladinski reprezentant Srbije.

... in mladi reprezentant Moldavije

Z igranjem za izbrano vrsto ima izkušnje tudi Mihail Caimacov, drugi današnji novinec v vrstah Olimpije. Mladi reprezentant Moldavije bo v Ljubljani zaigral kot posojeni nogometaš druge ekipe Osijeka, ki jo je v preteklosti vodil zdajšnji strateg Olimpije Skender. V domovini je osvajal lovorike s serijskim prvakom Šerifom iz Tiraspola, na Hrvaškem pa je enkrat nastopil tudi za prvo ekipo Osijeka v najmočnejši ligi.

''Zelo sem zadovoljen, da sem prišel na posojo k Olimpiji. Želim si prislužiti priložnost za igranje in pomagati ekipi pri osvajanju čim boljših rezultatov,'' je sporočil najnovejši poletni novinec v vrstah Olimpije, že sedmi po vrsti. Olimpija je tako po obrambi (Uroš Korun, Matic Fink, Angel Lyaskov, Žiga Frelih) izdatneje okrepila še napad (Dražen Bagarić, Radivoj Bosić in Mihail Caimacov), Skender pa je okrepil konkurenco na igralnih položajih, kar bi mu bilo lahko v sezoni, v kateri ga čakajo izpiti na treh različnih frontah, v veliko pomoč.