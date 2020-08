Uradno: Sezona PLTS se bo začela z zamikom

Napovedi so se uresničile. Sezona slovenskega nogometnega prvenstva se bo zaradi zadnjih pozitivnih testov na novi koronavirus začela deset dni pozneje, kot je bilo predvideno, in sicer 22. avgusta. Do nadaljnjega bodo tekme potekala brez prisotnosti gledalcev.

Epidemija novega koronavirusa je zarezala tudi v novo sezono slovenskega nogometnega prvenstva. Potem ko so o pozitivnih testih poročali pri NK Domžale in NK Aluminij, je dan pred predvidenim začetkom novega tekmovalnega obdobja prišla še novica o treh okuženih v taboru NK Olimpija.

Deset dni pozneje

Odbor za nujne zadeve Nogometne zveze Slovenije (NZS) je tako po današnjih rezultatih obveznega testiranja na novi koronavirus odločil, da se začetek tekmovanja v Prvi ligi Telekom Slovenije prestavi na 22. avgust.

Sprejeti sklepi, ki predvidevajo, kdaj se tekma kljub okužbam lahko odigra

Sprejeli so tudi sklepe za tekmovanje v Prvi ligi, ki po vzoru tujine predvidevajo minimalno število na COVID-19 negativnih nogometašev posamezne ekipe, da se tekma kljub posameznim okužbam lahko odigra.

Do nadaljnjega brez gledalcev

Na uradni strani NZS so zapisali še, da bodo vse tekme pod okriljem NZS - začenši z jutrišnjim dnem - do nadaljnjega potekale brez prisotnosti gledalcev.

"Na ta način želi NZS pokazati, da se zaveda resnosti položaje ter na prvo mesto postavlja varnost in zdravje nogometašev in ostalih udeležencev," so zapisali na uradni strani ter klube in igralce pozvali k odgovornemu ravnanju ter strogemu upoštevanju sklepov in predpisov NZS ter odločb pristojnih državnih organov.

"Z izzivi, ki smo jim priča v teh negotovih časih, se bomo lahko uspešno soočali le z doslednim spoštovanjem varnosti in zdravja, profesionalnim ravnanjem ter konstruktivnim sodelovanjem. Le tako bomo lahko dosegli, da se varno in v celoti izvedejo aktivnosti, ki so temelj naše dejavnosti," so še dodali.

Prestavitev PLTS ne vpliva na druga tekmovanja

Prestavitev Prve lige Telekom Slovenije ne vpliva na začetek ostalih tekmovanj pod okriljem NZS, ki se pričnejo v skladu s sprejetim koledarjem tekmovanj in z upoštevanjem novih »COVID-19« sklepov za tekmovanja.

