Medtem ko je začetek Prve lige Telekom Slovenije prestavljen na 22. avgust, se je bitka v drugoligaški konkurenci začela v torek. Za uverturo sta poskrbela Krka in Rudar in se razšla z remijem. Tako se je na Dolenjskem začel drugoligaški maraton, v katerem naj bi klubi odigrali 30 tekem, kranjski Triglav in velenjski Rudar pa se bosta skušala ekspresno vrniti med najboljše. Po dolgem času je v drugoligaški konkurenci ajdovsko Primorje, iz tretje lige je napredovalo tudi Šmartno 1928.

Uvodni dvoboj v Novem mestu je bil odigran v torek, na stolčku knapov s je predstavil Almir Sulejmanović, a mu proti Krki ni uspelo doseči tistega, kar so Velenjčani neuspešno naskakovali celotno sezono 2019/20. Prvenstvene zmage, namreč. Rudar je na Dolejnskem po zadetkih Damjana Trifkovića in Sandra Jovanovića vodil že z 2:0, pa so nato gostitelji z goloma Anisa Jašaragića in Ognjena Bubnjevića rešili točko.

V prejšnji sezoni, ki je bila zaradi izbruha novega koronavirusa prekinjena po 20 krogih, je bil najboljši Koper. Primorski uspeh je dopolnila Gorica, ki si je z drugim mestom zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah, v katerih je prizadejala boleč izpad kranjskemu Triglavu. Tako je drugoligaš v ''play-offu'' za obstanek že drugič zapored pokvaril načrte prvoligašu, kar dokazuje, kako se je v zadnjih sezonah, ko v 2. SNL nastopa 16 klubov, dvignila kakovost tekmovanja.

Druga liga, 1. krog: Torek, 10. avgust:

Krka : Rudar Velenje 2:2

Jašaragić, Bubnjević; Trifković, Jovanović



Sreda, 11. avgust:

17.30 Nafta – Krško

17.30 Primorje – Drava Ptuj

17.30 Fužinar – Brda

17.30 Bilje – Radomlje

17.30 Šmartno 1928 – Jadran Dekani

17.30 Beltinci – Triglav Kranj

19.30 Brežice – Dob

Lendavčani so se v prejšnji sezoni uvrstili v finale pokalnega tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med 16 udeleženci sezone 2020/21, ki za razliko od prvoligaških nogometašev pred začetkom prvenstvenih dvobojev niso opravili testiranja za novi koronavirus, ne manjka nekdanjih prvoligašev. Čar igranja v elitnem tekmovanju je okusilo kar 11 klubov. Med njimi sta tudi Triglav in Rudar, ki sta se to poletje poslovila od prve lige, pa tudi povratnika Primorje in Šmartno, ki sta napredovala iz prav tako prekinjene tretje lige. V drugi ligi ne manjka ambicioznih okolij, ki načrtujejo postopen preboj v Prvo ligo Telekom Slovenije. V prejšnji sezoni ni veliko zmanjkalo Nafti in Radomljam, Lendavčani so zaigrali tudi v finalu pokalnega tekmovanja in bili od nastopa v Evropi oddaljeni le še en korak.

Pogled na seznam trenerjev drugoligaških klubov je pester. Ne manjka strategov, ki so pustili velik pečat v prvi ligi, bodisi kot igralci bodisi kot trenerji. Med njimi so tudi štirje nekdanji članski reprezentanti Slovenije, prvič bo imel s tako visoko ravnjo tekmovanja kot strateg opravka Andrej Komac, ki je s Primorjem v zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom druge lige v soboto v Ajdovščini premagal sežanski Tabor s 4:3.

Sešlar proti nekdanjim varovancem

Simon Sešlar v tej sezoni vodi Roltek Dob. Foto: Vid Ponikvar Večina tekem prvega kroga bo na sporedu v sredo ob 17.30, edina ''večerna'' pa bo v Brežicah, kjer se bo mudil Dob. Žreb je poskrbel, da se bo na Posavju mudil klub, ki ga po novem vodi Simon Sešlar.

Nekdanji legendarni nogometaš Celja in Maribora je pred začetkom sodelovanja s klubom, ki prihaja iz mesteca v okolici Domžal, vodil prav Brežice.

Na odgovornem položaju ga je nasledil Rok Zorko, nekdanji nogometaš in trener sosedskega Krškega.

Druga liga bo v tej sezoni znova priča številnim sosedskim derbijem. Poleg že tradicionalnega med Dobom in Radomljami ter posavskega med Brežicami in Krškim bodo vse prej kot nezanimivi tudi obračuni velenjskega Rudarja in Šmartnega, kakor tudi Primorja, ki ga čakata najbližji gostovanj pri Biljah in Brdih ...