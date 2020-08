Beli dim nad Kranjem, prišel velik znanec 1. SNL

Pri kranjskem Triglavu so po izpadu iz prvoligaške druščine hitro zavihali rokave. Veliko razočaranje, saj so se Kranjčani poslovili od Prve lige Telekom Slovenije po ogromnem ponižanju, domačem porazu z Gorico na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij kar z 0:5, bodo poskušali kar najhitreje, kar je mogoče, pretopiti v pozitivno energijo, s katero želijo vstopiti v drugoligaško sezono.

Ponosen in počaščen

Donedavni pomočnik Anteja Šimundže se podaja na samostojno trenersko pot. S Triglavom je sklenil dveletno sodelovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida Gorenjci jo bodo začeli v sredo, 12. avgusta, v Prekmurju, kjer bodo gostovali v Beltincih. Ta del Slovenije odlično pozna Damjan Gajser, novopečeni trener Triglava, ki je v zadnjih treh letih nabiral izkušnje kot pomočnik prvega stratega Mure Anteja Šimundže in ji pomagal tako do drugoligaškega naslova (2018) kot tudi pokalne lovorike (2020).

"Vsako obdobje, dobro ali slabo, se enkrat konča. Za mano je lepa izkušnja pri Muri, zdaj pa je čas, da stopim na samostojno trenersko pot. Ponosen in počaščen sem, da me je Triglav izbral za glavnega trenerja in mi s tem dal priložnost, da pokažem svoje znanje. Cilj je ekspresna vrnitev med prvoligaše, to je bilo obojestransko izhodišče ob pogovorih z vodstvom kluba in takšna bo tudi selekcija igralskega kadra," je po sklenitvi sodelovanja s kranjskim klubom, ki se želi ekspresno vrniti med elito, povedal Gajser.

Šmit odslej pomočnik

Nekdanji slovenski reprezentant bo tesno sodeloval z Vladom Šmitom. Foto: Grega Valančič/Sportida S Triglavom je podpisal dvoletno pogodbo, v strokovnem štabu pa ostajata tudi Vlado Šmit, ki bo po novem njegov pomočnik, in trener vratarjev Damir Botonjić. S prihodom Gajserja so Kranjčani dobili trenerja, ki se lahko pohvali s trenersko licenco Uefa PRO. Njegov predhodnik Šmit je ni imel, zato se je kranjski klub večkrat znašel na seznamu disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Gajser bo prvi trening z novimi varovanci opravil danes. Petdesetletni strateg je nekdanji slovenski reprezentant, v bogati igralski karieri pa je branil tako barve Mure, Maribora, Olimpije, Slovana, Rudarja in Primorja, igral pa je tudi v Avstriji in na Hrvaškem.

Z njegovim prihodom v Kranj se je še razširil seznam znanih imen slovenskega nogometa na trenerskih položajih v drugi ligi. Poleg Gajserja so dres slovenske članske reprezentance v preteklosti nosili tudi strategi Primorja (Andrej Komac), Krke (Zoran Zeljković) in Doba (Simon Sešlar).