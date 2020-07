"Gorica!" je odgovor na vprašanje, ki smo ga pred zadnjo uro in pol slovenskega klubskega nogometa v nikoli bolj čudni sezoni 2019/20 iskali. Primorci se ekspresno, po enem letu, vračajo v prvoligaško konkurenco, iz katere pred tem nikoli niso izpadli. Med drugoligaše se po treh letih znova seli Triglav, ki si je na svojem stadionu privoščil pravcato blamažo, kljub vlogi favorita povsem pokleknil in izgubil z 0:5.

Triglav, devetouvrščeni prvoligaš, je do odločilnih 180 minut in obračunov dodatnih kvalifikacij za mesto v Prvi ligi Telekom Slovenije v zadnjih štirih mesecih odigral kar 14 tekem. Gorica, drugouvrščeni drugoligaš, niti ene. Zaradi koronakrize je namreč zastor nad drugoligaško sezono padel že marca.

Ne samo zaradi tega, že zgolj zaradi priponke prvoligaša, s katero so se Kranjčani podali v zadnje tri ure sezone, so bili favoriti. Ko je v nedeljo kapetan Gorice Bede Osuji sredi prvega polčasa na prvi tekmi pred domačimi navijači Gorico popeljal v vodstvo, se je zdelo, da lahko pride do presenečenja.

Ni trajalo dolgo. Le štiri minute, dokler za Triglav na 1:1 ni poravnal njegov mladi branilec Kristjan Arh Česen in postavil končni izid tekme. Vloga favorita je postala še večja.

... in veliko razočaranje v taboru poražencev iz Kranja. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Druga liga! Druga liga!" so ob koncu vzklikali navijači Triglava.

V drugo tekmo so Kranjčani ob spodbudi svojih v uspeh prepričanih navijačev vstopili z željo, da upravičijo priponko, ki so jo nosili, a potem v vročem četrtkovem popoldnevu povsem pregoreli. Ne izgubili, bili so ponižani. Od prve do zadnje minute je Gorica spominjala na podobo, ki jo je kazala v svojih najboljših časih, ko je osvajala naslove, medtem ko je bil Triglav videti kot to, kar je pozneje tudi postal. Drugoligaš.

Ob vodstvu gostov z 2:0 je kdo morda še mislil, da lahko pride do preobrata. Ko je v 56. minuti mladi krilni napadalec Gorice Leon Marinič zadel za vodstvo gostov s 3:0, je bilo konec. "Druga liga! Druga liga!" so takrat začeli vzklikati tudi kranjski navijači. Potem v 62. minuti 0:4 in le sedem minut pozneje še končnih 0:5. Na koncu so se, morda iz pietete do preminulega, Novogoričani umirili in začeli odštevati do zadnjega sodnikovega žvižga.

Ko je glavni sodnik tekme, ki je kljub novim reflektorjem na kranjskem stadionu potekala v veliki pripeki, Rade Obrenović, zadnjič pihnil v svojo piščalko, se je začelo. Veliko slavje na eni strani in vdor kakšnih 50 novogoriških navijačev na igrišče. Globoka žalost na drugi strani, na kateri se Kranjčanom tega, da bodo na igrišče pritekli navijači, ni bilo treba bati. Številni med njimi so namreč stadion zapustili pred koncem.

Veselje Novogoričanov z navijači takoj po koncu tekme:

Borivoje Lučić: Neverjetna sezona in njen sanjski konec

"Šli smo na zmago, kar sem pred tekmo večkrat poudaril, a česa takega, kar smo doživeli, res nisem pričakoval," je po tekmi od veselja žarel trener Gorice Borivoje Lučić, ki je medtem prijazno sprejemal čestitke z vseh strani.

Takole so nogometaši Gorice po zadnjem sodnikovem žvižgu v zrak metali Borivoja Lučića. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nismo kalkulirali. Nad Triglav smo šli z dvema napadalcema. Pritisnili smo na njegovo zadnjo linijo. Z nekaj rošadami smo ustvarili velik pritisk. Na prvi tekmi smo igrali s preveč spoštovanja. Danes smo šli na polno. Imeli že na začetku nekaj priložnosti, a jih nismo izkoristili. Potem smo hitro zabili dva gola. Ko smo dosegli še tretjega, je bilo konec," še povedal 59-letni trener, ki je v Gorici večkrat v takšnih in drugačnih vlogah deloval že v preteklosti, tokrat pa prišel pred začetkom čudne sezone 2019/20, ki jo je zaključil na sanjski način.

"Neverjetna sezona. V osmih mesecih smo odigrali samo eno tekmo, zato smo se bali, da bo Triglav bolje pripravljen, a na koncu so se nam trud, želja in tudi kakovost obrestovali. Izšlo se je res sanjsko. Presrečen sem," je še povedal Lučić, ki bo kmalu moral začeti že s pripravami na novo sezono. "Čaka nas veliko dela. Upam, da bomo obdržali nosilce, ki imajo že nekaj ponudb. Treba je pripeljati nekatere okrepitve. Na vodilnih ljudeh v klubu je, da to naredijo," je še povedal med navijači zelo priljubljeni trener in s prstom pokazal na upravo.

Fotogalerija Grega Valančiča (Sportida):

1 / 62 2 / 62 3 / 62 4 / 62 5 / 62 6 / 62 7 / 62 8 / 62 9 / 62 10 / 62 11 / 62 12 / 62 13 / 62 14 / 62 15 / 62 16 / 62 17 / 62 18 / 62 19 / 62 20 / 62 21 / 62 22 / 62 23 / 62 24 / 62 25 / 62 26 / 62 27 / 62 28 / 62 29 / 62 30 / 62 31 / 62 32 / 62 33 / 62 34 / 62 35 / 62 36 / 62 37 / 62 38 / 62 39 / 62 40 / 62 41 / 62 42 / 62 43 / 62 44 / 62 45 / 62 46 / 62 47 / 62 48 / 62 49 / 62 50 / 62 51 / 62 52 / 62 53 / 62 54 / 62 55 / 62 56 / 62 57 / 62 58 / 62 59 / 62 60 / 62 61 / 62 62 / 62

Hari Arčon: Namesto heroji smo bili poraženci. Zdaj smo nazaj.

Najvišje v njej sedi predsednik Hari Arčon, s katerim smo se na zelenici kranjskega stadiona prav tako pogovarjali.

Predsednik Gorice Hari Arčon je bil uspeha vesel, a že zre v prihodnost, ki prinaša nove izzive. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Imeli smo izdelan plan A in plan B. Mislim, da bomo konkurenčni. Smo na pravi poti. Treba bo tudi prodajati, to je jasno, a je najbolj pomembno, da smo zdaj v povsem drugačni situaciji, kot smo bili pred petimi leti, ko je bilo v klubu 2,5 milijona dolga. To ni majhen dolg. Nekateri klubi s podobnimi težavami so v preteklosti začeli znova, iz četrte lige, in postali heroji. Mi smo se odločili za pot v drugo ligo in izpadli poraženci, a smo se iz tega marsikaj naučili. Zdaj smo nazaj. Verjemite, da nam bo uspelo," je povedal prvi mož Gorice, ki se je ekspresno vrnila med prvoligaše. Tudi on je bil navdušen nad tem, na kakšen način ji je to uspelo.

"Lanski izpad nas je precej udaril po glavi. Malce nas je tudi streznil. Na račun fantov, ki jim je zdaj uspel ta podvig, je bilo izrečenih tudi veliko grdih besed, ki si jih niso zaslužili. Tudi zaradi tega so fantje, ki so glavni akterji, toliko bolj želeli, da jim uspe. Pred tekmo smo in so verjeli v zmago. Šli so v tekmo stoodstotno, brez oklevanja, kar se jim je na koncu na najlepši možni način obrestovalo. Trpeli smo, ni nam bilo lahko, a smo vlagali, se trudili in se vrnili nazaj," je še povedal Arčon, ki je lani z Gorico prvič v zgodovini kluba izpadel med drugoligaše.

Siniša Brkić: Prve lige nismo izgubili danes

Poklapani Siniša Brkić. Foto: Grega Valančič/Sportida Zdaj je to, kako se je takrat počutil Arčon, a s to razliko, da se med drugoligaše vrača po treh letih, izkusil Siniša Brkić, ki vleče glavne kadrovske poteze v vrstah Triglava in je bil po tekmi potolčen kot že dolgo ne.



"Prve lige nismo izgubili danes, ampak v celotni sezoni po koroni. Nismo znali zagnati iskrice. Ta poraz zares boli. Razbili so nas fantje, ki sploh niso igrali, in premagali profesionalce, ki so imeli na voljo odlične pogoje. Gorica nas je danes pojedla," je povedal športni direktor Triglava.

"Odgovorni bodo povedali, kaj sledi. Oni vlečejo glavne niti. Vsak bo sprejel svoj del odgovornosti. Lahko povem tudi to, da v Kranju v teh letih nikoli nismo čutili prave podpore. Naj zdaj tekne tistim, ki so nam metali polena pod noge," je bil kritičen Brkić, a ob tem izrekel tudi nekaj bolj optimističnih besed. "Izpadli smo, a bo klub obstal. Tudi navijači bodo ostali. Treba se je pobrati in poskrbeti, da se bo prva liga čim prej vrnila v Kranj. Gorenjci so trmasti. Treba je pokazati pravi značaj," je še povedal.

Luka Majcen: Treba bo prespati. Potem bomo videli, kako naprej.

Med nogometaši je bil med najbolj razočaranimi Luka Majcen, ki se je v zadnjem času sicer preselil na klop za rezervne igralce in tudi na tekmi proti Gorici vstopil s klopi. Na igrišče je prišel že kar v prvem polčasu, ob vodstvu Gorice z 2:0 in prinesel nekaj živahnosti v igro domačih. Potem je sledil tretji gol v mreži vratarja Triglava in vsega je bilo konec.

Zelo razočaran je bil tudi kapetan Triglava Luka Majcen. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Razočaranje. Veliko razočaranje. Treba bo prespati zadevo, potem pa glavo usmeriti proti novi sezoni. Potem bomo videli, kdo bo ostal in kdo ne. Kdo bo nadaljeval in kdo bo odšel. Triglav nedvomno spada v prvo ligo. Upam, da se tja čim prej vrnemo," je bil potolčen izkušeni napadalec Triglava.

"Če bi v prvem polčasu zabili gol, bi bilo lažje. Potem smo šli na vse ali nič. Rezultat je tak, kot je. Grd. Sigurno bi bilo lepše videti, če bi izgubili z 0:2 kot pa z 0:5, a na koncu bi vseeno izpadli. Malce preveč prestrašeno smo odigrali na začetku, preveč smo nabijali žogo, medtem ko je Gorica igrala po tleh in nas povsem razbila," je še povedal Majcen in na najslabši možni način sklenil sezono, v kateri je bil sprva v ospredju in z devetimi goli celo eden najboljših napadalcev v ligi.

Potem je prišla koronaprekinitev, po kateri se med strelce ni vpisal niti enkrat. Tudi njegovi zadetki so zagotovo manjkali, da Kranjčani niso mogli zmagovati. V zadnjih 16 tekmah so zmagali le enkrat. S pičlih 1:0 so premagali velenjski Rudar. Klub, s katerim se bodo po novem družili med drugoligaši. Po prikazanem v zadnjih mesecih prav gotovo zasluženo.