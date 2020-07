Novogoričani napolnili mrežo Triglava in ga poslali v drugo ligo

Nogometaši Gorice so na povratni tekmi kvalifikacij za Prvo ligo Telekom Slovenije v Kranju do vrha napolnili mrežo Triglava in se po leti odsotnosti vrnili v elitno slovensko nogometno konkurenco. Prva tekma kvalifikacij v Novi Gorici se je končala z neodločenim izidom 1:1, povratna v Kranju pa z visoko zmago drugoligaške Gorice.

Gorica se je v dodatnih kvalifikacijah znašla, potem ko je v drugoligaški konkurenci, v kateri je igrala, potem ko je lani sploh prvič izpadla iz prve lige, pristala na drugem mestu. Novogoričani – s kar štirimi naslovi državnega prvaka tretji najuspešnejši slovenski nogometni klub – so se hitro spet vrnili med elito.

Čeprav je po prvi tekmi kvalifikacij nekoliko bolje kazalo Triglavu, ki je pri nedeljskem remiju v Novi Gorici dosegel pomemben gol v gosteh (strelec je bil Kristijan Čeh), so Goričani na povratnem srečanju pokazali povsem drug obraz. Gostje so zavladali na igrišču v Kranju in domačemu čuvaju mreže Jalenu Arku zabili pet golov. Prvega je že v 25. minuti dal 17-letni mladi up Tjaš Begič, štiri minute kasneje je zadel še kapetan vrtnic Bede Osuji (edini strelec Goričanov tudi na prvi tekmi), v drugem polčasu pa so mrežo domačih zatresli še Leon Marinič, Rok Grudina in Jaka Kolenc.

Triglav je v dodatnih kvalifikacijah pristal, potem ko je v Prvi ligi Telekom Slovenije končal na devetem, predzadnjem mestu. Kranjčani so med slovenskimi prvoligaši odigrali devet sezon, na jubilejno deseto bodo morali počakati vsaj še leto dni.

Prvo ligo torej po tej sezoni zapuščata Rudar Velenje in Triglav Kranj, prihajata pa Koper in Gorica.

Tekmi za popolnitev Prve Lige Telekom Slovenije:

Povratna tekma: Četrtek, 30. julij:

Triglav : Gorica 0:5 (0:2)

Begič 25., Osuji 29., Marinič 56., Grudina 61., Kolenc 68. Prva tekma: Nedelja, 26. julij:

Gorica : Triglav 1:1 (1:1)

Osuji 27.; Česen 31.

