Celjani po neverjetni drami prvaki Slovenije! #video

Celjani so se danes vpisali v zgodovino, saj se spogledujejo s prvim naslovom državnega prvaka.

Celjani so se danes vpisali v zgodovino, saj se spogledujejo s prvim naslovom državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjanom je uspelo! V knežjem mestu po dramatičnem remiju z zmaji (2:2) proslavljajo prvi državni naslov v zgodovini kluba, razočarana Olimpija pa je kljub dvema zadetkoma padla na tretje mesto, saj jih je po visoki zmagi v Kidričevem prehitel Maribor. Mura je z zmago v Sežani skočila na četrto mesto, Domžale so premagale Triglav, ki ga čakajo dodatne kvalifikacije, Bravo pa je v zadnji minuti pokvaril načrte bodočemu drugoligašu Rudarju.

Celje : Olimpija 2:2 (1:0)

Kerin 34., Vizinger 64.; Elšnik 58., 75.



Aluminij : Maribor 1:4 (0:0)

Bravo : Rudar 1:1 (0:1)

Tabor : Mura 1:2 (1:0)

Domžale : Triglav 2:1 (1:0)

Konec srečanja! Celjani proslavljajo prvi naslov slovenskega prvaka, Olimpija pa se mora po dramatičnem remiju zadovoljiti zgolj s tretjim mestom. Veselju gostiteljev ni videti ne konca ne kraja, trener Dušan Kosić je po zadnjem sodnikovem pisku s solznimi očmi padel na kolena in proslavljal največji uspeh, odkar je nogometni trener. Veselje na stadionu: Slavje Celjanov, ko je sodnik Slavko Vinčić označiln konec srečanja: 90. minuta: vedno manj možnosti za Olimpijo, s tribun celjskega stadiona odmeva "Šampioni, šampioni". Sodniški podaljšek bo trajal štiri minute. Stefan Savić je v tretji minuti podaljška zamudil izvrstno priložnost, da bi z uporabno podajo zaposlil soigralca. Bil je tik pred vrati Matjaža Rozmana, ki je bil priseben in prišel do zmage. Priložnost Stefana Savića: 87. minuta: zdaj je bilo zelo vroče pred vrati Olimpije! Celje je imelo zaključno žogico za naslov prvaka! Luka Kerin se je po protinapadu znašel sam pred vratarjem Olimpije. Skušal ga je premagati z diagonalnim strelom v nasprotni del vrat, a ni bil natančen. Žoga je zgrešila cilj, nogometaši Celja so se prijeli za glavo. Podobno velja za Anteja Vukušića, ki je v nasprotnem napadu zapravil priložnost za popoln preobrat v knežjem mestu. Priložnost Luke Kerina: Priložnost Anteja Vukušića: 83. minuta: nova priložnost za Olimpijo. Ante Vukušić je prisilil Matjaža Rozmana k posredovanju, vratar Celja je žogo odbil v kot. 78. minuta: veliki protesti celjskega tabora po prekršku Jana Andrejašiča nad Luko Kerinom. Prejel je rumeni karton, gostitelji so mnenja, da bi si zaslužil celo rdečega, saj je bil Primorec zadnji v ljubljanski obrambi. Ostaja 2:2. Ljubljanski navijači v pričakovanju velikega preobrata v Celju: 77. minuta: nova priložnost za Olimpijo, nova priložnost Timija Maxa Elšnika. Štajerec je skušal s strelom z razdalje presenetiti pokritega vratarja Celja, a je Matjaž Rozman spretno z nogo ubranil strel. Goooooooool! 75. minuta! 2:2. Olimpija se vrača. Dvakratni strelec Timi Max Elšnik je znova izenačil. Tokrat je po podaji Stefana Savića po strelu z levo nogo ukanil Matjaža Rozmana in z atraktivnim zadetkom vrnil Olimpijo v igro. Zmaji potrebujejo za naslov prvaka nujno zmago, Celjanom za ohranitev prvega mesta zadošča že remi. Zanimivo je, da je Elšnik, mladi Štajerec, ki se je Ljubljančanom pridružil pozimi, dosegel zadnje tri gole za zmaje. Drugi zadetek Timija Maxa Elšnika: Pirotehnični vložek navijačev Olimpije, ki spremljajo dvoboj pred stadionom Z'dežele v Celju: Goooooool! 64. minuta. 2:1! Neverjetno. V trenutkih, ko je bila Olimpija boljši tekmec, so gostitelji znova povedli. Po desni strani je pobegnil Ivan Božić, sledilo je daljše obleganje ljubljanskih vrat, na koncu pa se je izkazal Dario Vizinger, s konico prstov na nogi spremenil smer žogi in premagal Nejca Vidmarja. Celjani vodijo z 2:1, trener Dušan Kosić, ki je bil po izenačenju zmajev zelo zaskrbljen, je presrečno stekel varovancem v objem in čestital strelcu zdaj že 23 zadetkov v tej sezoni. Zadetek Daria Vizingerja: Gooooool! 58. minuta. 1:1! Olimpija je izenačila rezultat na 1:1, Timi Max Elšnik je z mojstrovino, pravcatim projektilom v neubranjeni del mreže nemočnega celjskega vratarja Matjaža Rožmana, izenačil rezultat. Zmaji so vrnili udarec gostiteljem, navijači, ki dvoboj spremljajo pred stadionom, so zadetek proslavili z ognjemetom. Ljubljančani potrebujejo za naslov prvaka le še zadetek. Zadetek Timija Maxa Elšnika: 48. minuta: lepa priložnost za Celje. Dario Vizinger je prišel do strela z glavo, a se je izkazal vratar Olimpije Nejc Vidmar. Dve minuti pozneje je na drugi strani igrišča zapretil Bojan Knežević, ki je vstopil v igro namesto Enrika Ostrca (Jan Andrejašič je zamenjal Denisa Šmeja), a je bil nenatančen. Priložnost Daria Vizingerja: Konec prvega polčasa. Celjani vodijo z 1:0, navijači rumeno-modrih so navdušeni, pred stadionom pa so tudi navijači Olimpije. Kako bodrijo zmaje? Preverite v videu. Navijači Olimpije pred celjskim stadionom: 📸..🟡🔵trenutki prvega dela igre.. ⚽️#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/kH5Hzd7eFT — NK Celje (@NKCelje) July 22, 2020 45. minuta: Celjani so ogrozili ljubljanska vrata, priložnost se je ponudila Luki Kerinu, a mu je namero z izvrstnim posredovanjem preprečil Nejc Vidmar. Ostaja 1:0. Priložnost Luke Kerina: Gooooool! 1:0! Celje vodi! Olimpija je zapravila veliko priložnost, le nekaj minut pozneje pa so Celjani prešli v vodstvo. Po napaki Mackyja Bagnacka je na desni strani kazenskega prostora prišel do strela Dario Vizinger. Prvi strelec Celja je namučil Nejca Vidmarja, nato pa je žoga prišla do Luke Kerina, ki jo je potisnil v mrežo in poskrbel za erupcijo navdušenja v knežjem mestu. Celje vodi, Olimpija zdaj za naslov prvaka potrebuje vsaj dva zadetka! Zadetek Luke Kerina za 1:0: 31. minuta: največja priložnost za Olimpijo! Ante Vukušić, najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, je ušel celjski obrambi in se znašel sam pred Matjažem Rozmanom. Sprožil je nevaren strel po tleh, a se je vratar Celjanov izkazal, poskrbel za veliko obrambo in preprečil vodstvo zmajev. Ostaja pri 0:0, ob tem rezultatu so prvaki Celjani. Priložnost Anteja Vukušića in obramba Matjaža Rozmana: 20. minuta: prva resnejša obramba Matjaža Rozmana, ki ga je s strelom z razdalje ogrozil Endri Čekiči. Izkušeni vratar Celja je preprečil najhujše, odbil žogo, Albanec v vrstah Olimpije pa se je po strelu prijel za stegensko mišico, ki mu je nagajala v zadnjem času. Na žalost ljubljanskega tabora je obnovil poškodbo, tako da je v igro vstopil kapetan Tomislav Tomić. Poškodba Endrija Čekičija: Začetek dvoboja v Celju. Karte je razkril tudi trener Celja Dušan Kosić. Nekdanji kapetan in strateg zmajev bo zgodovinski uspeh s Celjani napadal z enajsterico, v kateri je tudi povratnik, kapetan Mitja Lotrič. 💛💙1️⃣1️⃣..srce in dušo bodo za knežje mesto na igrišču tokrat pustili naslednji nogometaši. 👑⚽️#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/ynMuIl9GW1 — NK Celje (@NKCelje) July 22, 2020 S katero začetno enajsterico bo Olimpija lovila prepotrebno zmago za naslov prvaka v Celju? Hrvaški strateg Dino Skender je nekoliko presenetil in premešal postavo. Na klop za rezervne igralce se je preselil kapetan Tomislav Tomić, iz enajsterice je izpadel tudi Mario Jurčević, tako da bodo v zadnji vrsti združili moči Miral Samardžić, Denis Šme in Macky Bagnack. Začetna enajsterica proti Celju! 🐉💚#verjamemvzmaje pic.twitter.com/9o0ekvZ2eY — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 22, 2020

Vijolice so na gostovanju v Kidričevem v zadnji četrtini dvoboja napolnile mrežo Aluminiju (4:1) in ohranile up na skok na drugo mesto. Gledalci v prvem polčasu niso videli zadetkov, v 10. minuti pa je za ganljivo slovo od vijoličnega dresa poskrbel dolgoletni branilec Aleksander Rajčević, ki se seli v rojstni Koper.

Slovo Aleksandra Rajčevića, po katerem je Maribor do leta 2030 upokojil številko 26:

V drugem delu so bili Mariborčani bolj učinkoviti in dobro igro oplemenitili s štirimi zadetki. Častni zadetek za gostitelje, ki so še drugič zapored na domačih tleh povsem popustile v drugem delu, je dal Stipe Vrdoljak, festival zadetkov za Mariborčane, ki niso ubranili naslova, pa je sklenil njihov najboljši strelec Rok Kronaveter.

Mladi ljubljanski klub Bravo je krstno sezono v prvi ligi sklenil z odličnim šestim mestom. V zadnjem nastopu v Ljubljani je dolgo časa kazalo, da bodo gostje iz Velenja vzeli vse tri točke. S prvim zadetkom v 1. SNL je knape v vodstvo povedal mladi branilec Adam Vošnjak.

Kako je Ibrahim Mensah izenačil v 90. minuti:

Zadnjeuvrščeni knapi, ki se selijo v drugo ligo, so se resno spogledovali s prvo zmago v tej sezoni. Bili so zelo blizu, nato pa je Ibrahim Arafat Mensah v zadnji minuti rednega dela le poskrbel za izenačenje. Tako je Rudar najslabšo sezono v 1. SNL v klubski zgodovini sklenil s sramotnim učinkom, saj v 36 krogih ni zmagal niti enkrat. Tako slabo je šlo v zgodovini le še Dekanom, a še v prejšnjem stoletju.

Črno-beli iz Murske Sobote so na gostovanju v Sežani osvojili tri točke! Izbranci Maura Camoranesija so povedli v 19. minuti, ko je mrežo pokalnih zmagovalcev zatresel Erik Salkić, a so gostje v drugem delu poskrbeli za popoln preobrat. Najprej je po mojstrovini izenačil Tomi Horvat, v izdihljajih sodnikovega podaljška pa je Muro v dobro voljo spravil Žan Karničnik.

Zmagoviti zadetek Žana Karničnika:

Ante Šimundža je tako svojo ekipo popeljal do četrtega mesta, Tabor pa je sezono končal tri mesta nižje.

Zadnja tekma Domžal, ki so nastopile brez številnih starejših igralcev, ter kranjskega Triglava, ki se pripravlja na dodatne kvalifikacije proti Gorici (26. julija v Novi Gorici, 30. julija v Kranju) in je temu primerno spočil nekatere prvokategornike, je postregla z domačo zmago.

Zadetek Mateja Podlogarja:

V prvem polčasu je rumene v vodstvo popeljal Matej Podlogar, nato pa sta seznam strelcev v drugem delu dopolnila Matthias Käit, Estonec je dosegel strelski prvenec v 1. SNL, in Gaber Petric, strelec častnega zadetka za gorenjske orle.

Prva liga Telekom Slovenije, 36. krog: Sreda:

Aluminij : Maribor 1:4 (0:0)

Vrdoljak 67.; Dervišević 61., Mitrović 76., Bajde 83., Kronaveter 85.



Bravo : Rudar 1:1 (0:1)

Mensah 90.; Vošnjak 23. Tabor : Mura 1:2 (1:0)

Salkić 19.; Horvat 65., Karničnik 90.



Domžale : Triglav 2:1 (1:0)

Podlogar 29., Käit 86.; Petric 88.



Celje : Olimpija 2:2 (1:0)

Kerin 34., Vizinger 64.; Elšnik 58., 75.

Lestvica:

Najboljši strelci: 26 – Ante Vukušić (Olimpija)

23 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

15 – Aljoša Matko (Bravo), Ante Živković (Aluminij),

14 – Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

13 – Amadej Maroša (Mura),

12 − Luka Bobičanec (Mura),

