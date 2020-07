Najlepši dan v zgodovini NK Celje in hud udarec za Olimpijo

Nogometaši Celja so državni prvaki za sezono 2019/20. V odločilni tekmi 36., zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije so na domačem stadionu igrali neodločeno 2:2 (1:0) z neposrednim tekmecem v boju za prvo mesto Olimpijo in si priigrali naslov. Olimpija je po neodločenem izidu - za morebitno osvojitev naslova bi morala zmagati - zdrsnila na tretje mesto lestvice, saj jo je zaradi boljšega medsebojnega izkupička prehitel tudi Maribor.

Celje : Olimpija 2:2 (1:0)



Stadion Z'Dežele, gledalcev 500, sodniki: Vinčić, Kordež, Smej.



Strelci: 1:0 Kerin (34.), 1:1 Elšnik (58.), 2:1 Vizinger (64.), 2:2 Elšnik (75.).



Celje: Rozman, Kadušić (od 66. Brecl), Čalušić, Zaletel, Marandici, Pungaršek (od 66. Plantak), Štravs (od 85. Novak), Božić (od 85. Koritnik), Lotrič, Kerin, Vizinger.



Olimpija: Vidmar, Šme (od 46. Andrejašič), Bagnack, Samardžić, Pavlović (od 67. Jurčević), Elšnik, Ostrc (od 46. Knežević), Savić, Bezjak (od 71. Lupeta), Cekici (od 25. Tomić), Vukušić, Andrejašič.



Rumeni kartoni: Kadušić, Marandici, Lotrič, Jerič (na klopi), Brecl; Šme, Ostrc, Vukušić.

Rdeč karton: /

Ljubljančani tako ostajajo pri dveh lovorikah iz sezon 2015/16 in 2017/18. Celjani pa do te sezone še nikoli niso bili slovenski prvaki.

Celjanom bi za slavje danes zadoščal tudi neodločen izid, ker so imeli po 35. krogu dve točki naskoka. Za Olimpijo pa je štela le zmaga. V prejšnjih treh tekmah te sezone sta ekipi enkrat igrali neodločeno, Ljubljančani so zmagali s 3:1, Celjani pa z 1:0.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Kerin popeljal Celje v vodstvo ...

Olimpija je dvoboj začela brez kapetana Tomislava Tomića, v zvezni vrsti ga je zamenjal Timi Max Elšnik. V obrambi sta namesto Jana Andrejašića in Maria Jurčevića dvoboj začela odhajajoči Macky Bagnack in mladi Michael Pavlović.

Namesto kaznovanega Luke Menala je v prvi enajsterici mesto zasedel Roman Bezjak. Celjani kadrovskih težav niso imeli, so pa na zadnji tekmi znova lahko računali na Mitjo Lotriča.

Olimpija je bila v prvih minutah nevarnejša, v četrti minuti je do strela z glavo po prostem strelu Endrija Cekicija prišel Miral Samardžić, a je bil Matjaž Rozman dobro postavljen. Celjani so prvič zapretili v deveti minuti po strelu z glavo Ivana Božića.

V 20 minuti je od daleč nevarno sprožil Cekici, Rozman mu je strel odbil, napadalni vezist Olimpije pa si je ob udarcu poškodoval stegensko mišico. Namesto njega je na zelenico prišel Tomić. V 27. minuti se je prvič izkazal tudi Vidmar, ki je po odbiti žogi s hitro reakcijo preprečil vodstvo domačih.

Zadetek Luke Kerina:

Olimpija je imela najlepšo priložnost v prvem delu igre po pol ure, ko je najboljši strelec PLTS Ante Vukušić sam prišel pred vrata Celjanov, a mu je nekoliko slabši strel Rozman obranil, odbita žoga pa se je od vratnice odbila v kot.

Štiri minute kasneje so Celjani povedli. Novo napako v obrambi si je privoščil Macky Bagnack, zaradi česar je najboljši strelec Celja Dario Vizinger sprožil strel, ki ga je Vidmar obranil, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Luka Kerin.

Do konca polčasa je na zelenici nekajkrat zavrela kri, sodnik Slavko Vinčić pa je pokazal kar nekaj rumenih kartonov. Do konca polčasa se je še enkrat izkazal Vidmar, ki je iz neposredne bližine obranil strel Kerinu po lepo izigrani akciji domačih.

Elšnik dvakrat vrnil upanje, a ...

V drugem polčasu so Celjani prepustili žogo Olimpiji, v 58. minuti pa je s pravim projektilom pod prečko za izenačenje zadel Timi Max Elšnik. Kljub pobudi Olimpije pa so do vodstva prišli Celjani.

Prvi zadetek Timija Maxa Elšnika:

Ivan Božić je na desni strani osmešil Pavlovića, podal v sredino, po blokiranem strelu pa je žoga prišla do Nina Pungarška. Ta je sicer slabo sprožil proti vratom Vidmarja, a je žogi mojstrsko preusmeril Vizinger, ki je Celjane še približal prvemu naslovu v klubski zgodovini.

Zadetek Daria Vizingerja:

Olimpija je končnico z novim sijajnim zadetkom Elšnika napravila zelo razburljivo. Do zadetka je prišlo, ko je predolgo žogo na sredini zadrževal Lotrič, po odvzeti žogi Elšnika pa je ta našel Savića, ki je nato s povratno podajo zaposlil strelca prvega zadetka, ki je z novim neubranljivim strelom izenačil na 2:2.

Drugi zadetek Timija Maxa Elšnika:

Elšnik je v 77. minuti znova močno sprožil, a se je odlično posredoval Rozman. Do strela je prišel tudi Stefan Savić, a so Celjani blokirali njegov poskus. Z novo obrambo se je nato znova izkazal Rozman po prefinjenem strelu Vukušića. Predčasno odločitev o naslovu je imel po protinapadu na desnici tudi Kerin, ki bi s "hat-trickom" zapečatil usodo Ljubljančanov, sprožil pa je mimo vrat.

Na drugi strani je bil znova blizu Vukušić, a so mu v zadnjem trenutku strel Celjani blokirali. Štiri minute sodnikovega dodatka so z izjemo blokiranega strela Lupete in ulovljene žoge Rozmana iz mrtvega kota po podaji Savića minile brez izrazitih priložnosti, prvega naslova pa so se v 100 letih obstoja kluba veselili Celjani.

Dogajanje v Celju v živo: