Kosića zalili s šampanjcem, nato prižgali bakle pred navijači #video

Nogometaši Celja so si po zgodovinskem uspehu, prvič, odkar tekmujejo v 1. SNL, so prehiteli prav vse tekmece, dali duška. Na novinarski konferenci so s šampanjcem polili presrečnega trenerja Dušana Kosića, nato pa s stadiona pozdravili navijače in se prepustili čarom pirotehnike!

Knežje mesto, ki je iz vrhunskega športa vajeno številnih proslavljanj odmevnih rezultatov rokometnega kluba, je 22. julija 2020 dočakalo najlepši trenutek, odkar ima opravka s klubskim nogometom. NK Celje je prehitel vse tekmece in prvič v zgodovini osvojil naslov državnega prvaka. Celje je s tem postalo šele šesto mesto, ki je proslavljalo ''kanto'' (pred njim je to uspelo Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici, Domžalam in Kopru), nogometaši pa so si po najlepšem remiju, kar ga pomnijo (2:2 proti Olimpiji) dali duška.

Najprej so presenetili trenerja sredi novinarske konference, ga polili s šampanjcem in nadaljevali trend, že dobro prisoten pri slovenskih osvajalcih nogometnih lovorik, nato pa pozdravili še navdušene navijače, ki so se zbrali pred stadionom in v čast velikemu naslovu prižgali nič koliko bakl.

Slavje se bo zagotovo v mestu grofov nadaljevalo pozno v noč, nogometašem Celja pa lahko ob tej priložnosti le čestitamo za velik uspeh in jim zaželimo čim več sreče v kvalifikacijah za ligo prvakov, s katero bodo imeli opravka kaj kmalu, saj se bo nova sezona začela že čez tri tedne!