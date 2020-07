Slovenija jih ima več kot večina sosed! Srbija izstopa s posebnostjo.

Odkar je Slovenija samostojna, je naslov državnega prvaka v nogometu osvojilo šest klubov iz šestih različnih mest. Pred zadnjo sezono jih je bilo pet, po prvem naslovu Celja jih je šest! Naslove so proslavljali Maribor, s 15 naslovi absolutni rekorder v zgodovini 1. SNL, Ljubljana, Nova Gorica, Domžale, Koper in po novem še Celje. Kako pa je s tem v soseščini?

Kar zadeva države sosede, so naslov najboljšega v enakem obdobju proslavljali zgolj v treh (na Hrvaškem in v Italiji), štirih (Avstrija) in sedmih mestih (Madžarska), kot zanimivost pa velja omeniti tudi bližnjo Srbijo. "Nekdanji bratje" so poskrbeli za pravcato posebnost, saj se državni klubski naslovi proslavljajo zgolj v Beogradu (Crvena zvezda, Partizan in Obilić), k temu je pomagal tudi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, ko je bil leta 2014 z rdeče-belimi srbski prvak.

Slaviša Stojanović se je z beograjsko Crveno zvezdo veselil naslova državnega prvaka. Foto: Sportida

Vsi dozdajšnji prvaki Slovenije:

Sezona Prvak Mesto Število klubov 1991/92 SCT Olimpija Ljubljana 21 1992/93 SCT Olimpija Ljubljana 18 1993/94 SCT Olimpija Ljubljana 16 1994/95 SCT Olimpija Ljubljana 16 1995/96 HiT Gorica Nova Gorica 10 1996/97 Maribor Branik Maribor 10 1997/98 Maribor Teatanic Maribor 12 1998/99 Maribor Teatanic Maribor 12 1999/00 Maribor Teatanic Maribor 12 2000/01 Maribor Pivovarna Laško Maribor 12 2001/02 Maribor Pivovarna Laško Maribor 12 2002/03 Maribor Pivovarna Laško Maribor 12 2003/04 HiT Gorica Nova Gorica 12 2004/05 HiT Gorica Nova Gorica 12 2005/06 HiT Gorica Nova Gorica 10 2006/07 Domžale Domžale 10 2007/08 Domžale Domžale 10 2008/09 Maribor Maribor 10 2009/10 Luka Koper Koper 10 2010/11 Maribor Maribor 10 2011/12 Maribor Maribor 10 2012/13 Maribor Maribor 10 2013/14 Maribor Maribor 10 2014/15 Maribor Maribor 10 2015/16 Olimpija Ljubljana 10 2016/17 Maribor Maribor 10 2017/18 Olimpija Ljubljana 10 2018/19 Maribor Maribor 10 2019/20 Celje Celje 10

Tako od sezone 1991/92, ko se je začela 1. SNL v samostojni Sloveniji, ni bilo veliko razpršenosti naslova državnih prvakov tudi v sosednjih državah. V Sloveniji je v zadnjih treh desetletjih slast državnega naslova proslavljajo vendarle več mest kot pa pri južnih, zahodnih in severnih sosedih.

Matjaž Kek je leta 2017 popeljal Rijeko do zgodovinske dvojne krone na Hrvaškem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Hrvaškem so na primer naslov proslavljali le v Zagrebu (Dinamo in Zagreb), Splitu (Hajduk), po zaslugi Matjaža Keka pa tudi na Reki (Rijeka), v Italiji, deželi, kjer se že tradicionalno igra ena od najmočnejših lig na svetu, prepolna svetovnih zvezdnikov, pa tudi slovenskih reprezentantov, so "scudetta" praznovali le v Milanu (AC Milan in Inter), Torinu (Juventus) ter Rimu (Lazio in Roma), v Avstriji pa se je v zadnjih 29 letih na seznam prvakov vpisalo sedem klubov iz štirih različnih mest, Dunaja (Austria, Rapid), Salzburga (Austria, Red Bull), Gradca (Sturm, GAK) in Innsbrucka (Tirol).

Več jih ima le Madžarska

Proslavljanje državnih naslovov je glede mest, od koder prihajajo prvaki, tako v Sloveniji po letu 1991 bolj razpršeno kot pri večini sosed, izstopa le Madžarska. Država, s katero bo Slovenija skupaj zabredla v velik organizacijski izziv ter gostila evropsko prvenstvo do 21 let (2021 – finale bo v ljubljanskih Stožicah), je v omenjenem obdobju pozdravila deset različnih prvakov, ki prihajajo iz sedmih mest.

Petar Stojanović (levo) je v zadnjih letih serijski prvak Hrvaške z zagrebškim Dinamom, Miha Blažič (v ospredju) pa je najboljši na Madžarskem s Ferencvarošem. Foto: Vid Ponikvar

Izstopa Budimpešta (Ferencvaroš, Honved, MTK, Ujpest), poleg največjega madžarskega mesta pa so prvaku zaploskali še Szekesfehervar (Videoton), Debrecen, Györ, Zalaegerszeg, Dunaujvaros in Vac.