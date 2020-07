Razdejanje po spopadu navijačev v Celju #video

Po remiju z 2:2 v zadnji tekmi sezone Prve lige Telekom Slovenije med Olimpijo in nogometaši Celja, ki so prišli do prvega naslova državnega prvaka v zgodovini kluba, je pred stadionom v Celju prišlo do navijaških spopadov.

Medtem ko so najzvestejši navijači Celja, Grofje, mesto na najpomembnejši tekmi sezone našli na tribunah, saj so se znašli med 500 “srečneži”, ki jim je to uspelo, so morali pripadniki Olimpije, Green Dragons, obračun spremljati izven stadiona. Ljubljanski navijači, ki so v Celje pripotovali v precej številčni zasedbi, so si tekmo ogledali v gostinskem lokalu ob njem in ob obeh golih Olimpije poskrbeli za koreografijo z gorečimi baklami, pa tudi za nekaj glasnih pokov eksplozivnih sredstev.

Čeprav je pred stadionom mrgolelo policistov, pa ti niso mogli preprečiti incidentov, ki so se zgodili po tekmi. V lase so si bojda skočili celjski in ljubljanski navijači, red pa so skušali vzpostaviti policisti. Po obračunu vseh je nastalo razdejanje, na tleh pa je obležalo tudi nekaj navijačev. Kaj točno se je zgodilo, nam policisti niso povedali.

Milan Mandarić po koncu srečanja v Celju:

Brez besed pa je s stadiona v družbi Sebastjana Cimirotića odšel tudi predsednik osmoljene Olimpije Milan Mandarić, ki je zadnje trenutke tekme dočakal na nogah, po zanj žalostnem razpletu pa razočaran odkorakal z VIP tribune, na kateri je sicer vso tekmo mirno sedel. Ali bo mirno tudi v naslednjih dneh v njegovih klubskih pisarnah, ne vemo, zgodovina pa nas uči, da zagotovo ne ...

Veselje Green Dragons med srečanjem po zadetkih Olimpije: