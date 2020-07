SPINS XI: Celjani ne le grofje, ampak trikratni kralji! Nova zaušnica za Maribor.

Po koncu napete sezone, v kateri se je o prvaku Prve lige Telekom Slovenije odločalo na zadnji tekmi, so bila podeljena še priznanja, namenjena najboljšim posameznikom tekmovanja. Najboljši igralec sezone je kapetan Celja Mitja Lotrič, najboljši trener je njegov strateg Dušan Kosić, najboljši mladi igralec pa Dario Vizinger. Trije sveže pečeni državni prvaki! V idealni enajsterici je največ nogometašev Celja in Olimpije, Maribor pa ni zastopan niti z enim.

Rednega dela sezone 2019/20 je konec, v prihodnjih dneh si bodo nohte grizli le še navijači Gorice in Triglava, ki bosta medsebojno odločila o zadnjem udeležencu Prve lige Telekom Slovenije za sezono 2020/21. Priznanje najboljšega igralca bo skušal braniti Mitja Lotrič, če bo kapetan Celjanov, za katerega po odličnih predstavah in naslovu prvaka v tej sezoni vlada vse več zanimanja iz tujine, ostal zvest rumeno-modrim.

Dušan Kosić je bil nagrajen s priznanjem za najboljšega trenerja sezone. Foto: SPINS

Njegovega trenerja Dušana Kosića so nogometaši, trenerji, novinarji in navijači, ki so mu namenili skupaj 5680 glasov, izbrali za najboljšega stratega leta. S tem pa se seznam priznanj, ki so jih dobili Celjani, še ne konča.

Seznam celjskih dobitnikov priznanj je dopolnil napadalec Dario Vizinger. Foto: SPINS

Mladi Hrvat Dario Vizinger, drugi strelec tekmovanja (zaostal je le za rojakom Antejem Vukušićem iz Olimpije), je postal najboljši mladi igralec do 23 let, izbrana pa je bila tudi idealna enajsterica, v kateri sta s štirimi predstavniki kraljevala Celje in Olimpija, Mura je imela dva igralca, Aluminij pa enega. Tako se je po dolgem času zgodilo, da je najboljša enajsterica sezone sestavljena brez enega samcatega igralca Maribora, sicer najbolj uspešnega slovenskega kluba vseh časov, ki ima v vitrinah kar 15 naslovov prvaka.

Nagrade najboljšim nogometašem in trenerju sezone sta na odločilni tekmi za prvaka v Celju podelila župana mest Celje, Bojan Šrot, in Ljubljana, Zoran Janković.

V najboljši enajsterici sezone je bilo največ nogometašev Celja in Olimpije (po štirje). Foto: SPINS

Zaradi ukrepov in posledic, ki jih je povzročila pandemija novega koronavirusa, je v letošnjem letu odpadla prestižna prireditev Nogometna Gala SPINS XI, ki jo tradicionalno izvaja Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije. Iz enakega razloga in prekinitve tekmovanj letos ni bilo izvedeno glasovanje za najboljše nogometaše 2. SNL in nogometašice 1. SŽNL.