Vijolice zmlele Aluminij, čustveno slovo Rajčevića #video

Nogometaši Maribora so v 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem premagal Aluminij s 4:1 (1:0). Nogometaši Maribora se z zmago poslavljajo od naziva državnih prvakov. V Kidričevem so še četrtič v sezoni premagali Aluminij, potem ko so imeli v prvem delu, ki se je končal brez golov, nekaj težav, v drugem pa so napolnili mrežo ne posebej razpoloženega tekmeca.

fgfgfg

Aluminij : Maribor 1:4 (0:0) Stadion v športnem parku, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kovačič.



Strelci: 0:1 Dervišević (61.), 1:1 Vrdoljak (67.), 1:2 Mitrović (75.), 1:3 Bajde (83.), 1:4 Kronaveter (85.).



Aluminij: Janžekovič, Kontek, Muminović, Matjašič (od 68. Horvat), G. Pečnik, Šaka (od 83. Bosilj), Grajfoner, Vrdoljak, Čermak (od 68. T. Pečnik), Klepač, Živković.



Maribor: Pirić, Klinar, Mitrović, Rajčević (od 10. Koblar), Kolmanič, Dervišević, Cretu (od 61. Pihler), Požeg Vancaš (od 61. Bajde), Kronaveter, Mešanović (od 71. Santos), Zahović (od 71. Tavares). Rumen karton: Dervišević.

Rdeči karton: /

Nogometaši Maribora se z zmago poslavljajo od naziva državnih prvakov. V Kidričevem so še četrtič v sezoni premagali Aluminij, potem ko so imeli v prvem delu, ki se je končal brez golov, nekaj težav, v drugem pa so napolnili mrežo ne posebej razpoloženega tekmeca.

Mariborčani so napovedovali, da v Kidričevem ne bodo brez motiva. Zmaga bi jim ob porazu oziroma remiju Olimpije v Celju, omogočila drugo mesto, za kar se jim je bilo vredno truditi. Da to resnično mislijo, je dokazal začetek, prevzeli so pobudo, toda idej, ki bi jih pripeljale do priložnosti, na začetku niso imeli.

Slovo Rajčevića od vijolic

Kot da bi čakali deseto minuto in napovedano zamenjavo v ekipi. Takrat je iz igrišča odšel Aleksander Rajčević, ki je s tem po desetih letih odigral zadnjo tekmo v mariborskem dresu, saj odhaja v matični klub Koper. Ob igrišču je prejel darilo (sliko) vodstva kluba, ob igrišču pa so ga pričakali tudi njegovi nekdanji soigralci na čelu s Petrom Stojanovićem in Markom Šulerjem.

Po menjavi in krajši prekinitvi so bili Mariborčani nekoliko bolj nevarni. V 18. minuti je Luka Zahović prišel do strela z glavo, a je bil položaj pretežak, da bi presenetil soimenjaka na vratih Aluminija Janžekovića. Z glavo je poskušal tudi Jasmin Mešanović, a zadel le enega od domačih branilcev. V 30. minuti je domača obramba blokirala še strel Zahovića, odbito žogo pa je Amir Dervišević poslal v zunanji del mreže.

Na drugi strani je Aluminij v prvem delu izvedel nekaj obetajočih protinapadov, toda napadalci do nevarnejšega strela niso prišli.

Festival mariborskih zadetkov

Aluminij je drugi del začel bolj pogumno, toda še naprej so bili nevarnejši gosti. V 54. minuti je Mešanović streljal, a priboril le kot, po katerem se je imenitna priložnost ponudila Alexandruju Cretuju, toda Janžeković je odlično posredoval. Veliko dela je imel domači vratar tudi po strelu Žana Kolmaniča od daleč, v 61. minuti pa je vendarle klonil.

Zadetek Amirja Derviševića:

Domača obramba je slabo posredovala, iz kazenskega prostora izbila žogo le do Rudija Požega Vancaša, ta je s kratko podajo zaposlil Derviševića, ki je z močnim strelom zatresel mrežo.

Zadetek Stipeta Vrdoljaka:

A Kidričani so hitro odgovorili. S podobnim strelom je le šest minut po prejetem zadetku domačo ekipo razveselil Stipe Vrdoljak, pri tem mu je nekoliko pomagal tudi Nemanja Mitrovič, od katerega se je žoga odbila in dobila pospešek.

Izenačenje gostov ni zmedlo. Še naprej so nizali nevarne akcije, v 75. minuti pa spet povedli. Po prostem strelu z desne strani, ki ga je izvedel Dervišević, je na drugi vratnici Gregor Bajde nekoliko srečno zavrnil žogo, ta je prišla do Mitrovića, branilcu pa je ni bilo težko poslati v mrežo.

Zadetek Roka Kronavetra:

To je še sprostilo Mariborčane, ki so do konca dosegli dva podobna gola. V 83. minuti je Aleks Pihler lepo podal žogo v prazen prostor, Bajde se je sam stekel pred Janžekoviča in ga s strelom med nogami premagal. Bajde se nato izkazal še z eno asistenco, podobno Pihlerjevi, strelec zadnjega gola je bil Rok Kronaveter.