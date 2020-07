Ganljivo slovo legende NK Maribor: Preplavile so me emocije #video

Štajerski spopad v zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije je s prvo menjavo postregel že v deseti minuti. Bila je vnaprej načrtovana. Aleksander Rajčević, nepozabni branilec vijolic s številko 26, je zapustil igrišče. Vknjižil je 302. nastop za Mariborčane in kronal desetletno obdobje, polno uspehov in lovorik, v katerem se je med strelce vpisal prav desetkrat, nastopil pa tudi za člansko izbrano vrsto. Triintridesetletni Primorec se po koncu sezone vrača v rojstni Koper, kjer bo nadaljeval kariero pri kanarčkih, povratnikih med elito.

Aleksander Rajčević danes v svoji 302. in zadnji tekmi za NK Maribor. Za počastitev tudi s kapetanskim trakom.#MiSkupajEnoSmo #PLTS #ALUMB pic.twitter.com/BkXzteTwfi — NK Maribor (@nkmaribor) July 22, 2020

Ko je Rajčević zapustil igro, namesto njega pa je trener Sergej Jakirović v ogenj poslal Luko Koblarja, sta mu direktor Bojan Ban in športni direktor Oliver Bogatinov izročila spominsko darilo, uokvirjen dres s številko 26.

Aleksander Rajčević, ki bo kariero nadaljeval v Kopru, je prejel zgodovinsko darilo. Foto: NK Maribor "Preplavile so me emocije, pričakalo me je še presenečenje. Vsi bivši soigralci, s katerimi sem dlje časa igral, so me tukaj pričakali. Zares lepo presenečenje. Rad bi se zahvalil klubu, da je to organiziral. Res lepo od njih. Za seboj smo pustili dolgo obdobje, zdaj pa se zame začenja nova zgodba. Maribor je preteklost, a mi bo ostal v srcu za vedno, saj sem pri njem preživel fantastičnih deset let življenja,'' je kmalu po tem, ko je še zadnjič nastopil za Maribor, strnil občutke za Planet TV.

Kaj je Rajčević povedal v pogovoru za Planet TV?

Za najlepši trenutek v desetletnem obdobju igranja za NK Maribor je izpostavil prvo uvrstitev v ligo prvakov. Takrat so Mariborčani na zadnji stopnički kvalifikacij za ligo prvakov izločili sloviti Celtic iz Škotske. "To, ko smo prišli prvič v ligo prvakov, mi je ostalo najbolj v spominu in tudi srcu. To, da bi zaigral v ligi prvakov, sem si želel že od mladih nog in bil zelo vesel, da mi je to uspelo z Mariborom,'' je poudaril ponosni branilec.

V živo so mu zaploskali tudi številni nekdanji soborci, ki so vmes že zapustili Maribor. Tako so v Kidričevo, kjer domuje Aluminij, med drugimi prišli tudi Marko Šuler, Petar Stojanović, Dalibor Volaš in Goran Cvijanović.