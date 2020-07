Olimpija po šoku izgubila prvo mesto in Luka Menala! #video

Ni še konec, odločitev o prvaku bo padla v sredo. Celjani imajo krog pred koncem Prve Lige Telekom Slovenije po zmagi v Velenju (2:0) dve točki več kot Olimpija, ki je v Stožicah nepričakovano izgubila proti Tabor Sežani (1:2). V senci tekem v Ljubljani in Velenju je Maribor v Ljudskem vrtu z 2:1 premagal Domžale. Na popoldanskih tekmah predzadnjega kroga je Bravo v Kranju visoko s 4:1 ugnal Triglav, v Murski Soboti pa se je tekma med Muro in Aluminijem končala brez zmagovalca (1:1)

Olimpija bi si lahko v nedeljo že zagotovila naslov državnega prvaka. To bi se zgodilo, če bi zmaji uspešno preskočili Tabor Sežano in bi Celje ostalo brez zmage v Velenju, a zgodilo se je ravno nasprotno. Celjani so brez kaznovanega kapetana Mitje Lotriča že v prvem polčasu rešili tekmo v Velenju in na koncu slavili z 2:0, Ljubljančani pa so v Stožicah nepričakovano klecnili proti Tabor Sežani (1:2) in si pred odločilno sredino tekmo v Celju močno zagrenili življenje.

Celjskim grofom v sredo zadostuje že remi, medtem ko bodo morali oslabljeni zmaji zmagati. Olimpija na zadnji tekmi sezone ne bo mogla računati na kaznovanega Luka Menala, ki je zaradi protestiranja s klopi v 79. minuti prejel usodni rumeni karton.

Razveljavljen zadetek Olimpije, po katerem so zmaji izgubili tudi Menala:

V senci tekem v Stožicah in Velenju se je Maribor razveselil zmage nad Domžalami. V Ljudskem vrtu je bilo 2:1 za branilce naslova. Z domače sta v polno zadela Amir Dervišević iz enajstmetrovke in Rok Kronaveter, častni zadetek za rumene pa dosegel Arnel Jakupović.

Bravo razbil Triglav, na Fazaneriji brez zadetkov

Po klasičnem "hat-tricku" Aljoše Matka v vsega 225 sekundah se je Bravo razveselil 13. zmage v sezoni, s čimer so si že skorajda zagotovili šesto mesto na lestvici. Triglav po 21. porazu ostaja deveti, zadnje tekme v prvenstvu pa jim služijo bolj kot priprava na dodatna dvoboja za popolnitev prvoligaške druščine za sezono 2020/21 z Gorico, ki bosta na sporedu 26. in 30. julija. Kranjčani so v tej sezoni prejeli že norih 85 zadetkov.

Aljoša Matko je v manj kot štirih minutah za bil hat-trick:

Preostala popoldanska tekma v Murski Soboti med Muro in Aluminijem, ki je bil nekakšen obračun za četrto mesto, se je končala brez zmagovalca (1:1). Po zaspanem prvem polčasu smo nekaj akcije videli na začetku drugega polčasa, ko sta padla oba zadetka. Domače je v vodstvo popeljal Kai Cipot, nekaj sekund kasneje pa je za Aluminij izenačil Jure Matjašič.

Prva liga Telekom Slovenije, 35. krog: Nedelja:

Mura : Aluminij 1:1 (0:0)

Cipot 49.; Matjašič 50.

R.K.: Cipot 90./Mura



Triglav : Bravo 1:4 (0:0)

Kocijančič 72.; Mensah 52., Matko 74., 77., 78.



Maribor : Domžale 2:1 (1:0)

Dervišević 23./11-m, Kronaveter 56.; Jakupović 75. Olimpija : Tabor 1:2 (0:1)

Elšnik 69.; Kouao 18., Stevanović 63.



Rudar : Celje 0:2 (0:2)

Božić 5., Kerin 25.

R.K.: Jovanović 34./Rudar

Lestvica:

Najboljši strelci: 26 – Ante Vukušić (Olimpija)

22 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

15 – Aljoša Matko (Bravo), Ante Živković (Aluminij),

14 – Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

13 – Amadej Maroša (Mura), Rok Kronaveter (Maribor)

12 − Luka Bobičanec (Mura),

