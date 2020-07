Šov napadalca Maribora v ljubljanskem dresu #video

Po klasičnem "hat-tricku" Aljoše Matka v vsega 225 sekundah se je Bravo razveselil 13. zmage v sezoni, s čimer so si že skorajda zagotovili šesto mesto na lestvici.

Triglav po 21. porazu ostaja deveti, zadnje tekme v prvenstvu pa jim služijo bolj kot priprava na dodatna dvoboja za popolnitev prvoligaške druščine za sezono 2020/21 z Gorico, ki bosta na sporedu 26. in 30. julija.

Dvoboj so bolje začeli domači, ki so prek Gabra Petrica prišli do prve priložnosti, vendar je Igor Vekić dobro posredoval. Ta je obranil tudi strel z glavo Verona Šalje pet minut kasneje.

Bravo je nato prevzel vajeti igre v svoje roke. Nejc Gradišar se je v 18. minuti znašel iz oči v oči z Jalnom Arkom, ki je preprečil prvenec mlademu nogometašu Ljubljančanov ob njegovem prvem nastopu v prvi ligi. Gal Primc je od daleč sprožil v 25. in 32. minuti, ob drugem poskusu pa je imel na nogi zadetek za vodstvo gostov Martin Kramarič, a je grdo zgrešil.

Tretji zadetek Aljoše Matka za 4:1:

Do konca polčasa je predložek Žana Trontlja v 37. minuti skorajda našel pot v Arkovo mrežo, Kancilija pa je v 39. minuti znova ogrozil Arka, a brez uspeha. V 41. minuti je imel lepo priložnost Petric, vendar je streljal preslabo, da bi domače popeljal v vodstvo.

V drugem polčasu so gosti vendarle zadeli. To bi moralo uspeti že Kanciliji, a je ubranil Arko. Ta je ustavil tudi drugi poskus Arafata Mensaha, toda Ganec je prišel do nove odbite žoge in po potrpežljivem čakanju vendarle prevaral Arka.

V 69. minuti bi morali nogometaši Brava povišati vodstvo, vendar je Aljoša Matko v protinapadu tri na enega sebično sprožil sam, Arko pa je tako njegov poskus kot kasnejšega po odbitku Roka Baturine obranil. Kazen je sledila v 72. minuti, ko je po podaji s kota Erika Glihe zelo natančno z glavo zadel Žan Kocjančič v šele svojem drugem nastopu za Triglav.

Vseeno pa je bilo veselje Triglavanom kratko, saj je bil v dvoboju ena na ena z vratarjem Arkom dve minuti kasneje neusmiljen Aljoša Matko. Ta je v 77. in 78. minuti zadel še dvakrat za klasični "hat-trick" v vsega treh minutah in 45 sekundah. Matko je sicer v igro vstopil v 60. minuti.

Triglavani so imeli sicer do konca tekme kar nekaj priložnosti za znižanje zaostanka, toda ostalo je pri na zanesljivi zmagi Ljubljančanov.

Triglav bo v zadnjem, 36. krogu, v sredo gostoval v Domžalah, Bravo pa bo gostil nogometaše velenjskega Rudarja.

Triglav Kranj : Bravo 1:4 (0:0) Stadion Stanka Mlakarja, gledalcev 150, sodniki: Skomina, Kordež, Bensa. Strelci: 0:1 Mensah (52.), 1:1 Kocjančič (72), 1:2 A. Matko (74), 1:3 A. Matko (77), 1:4 A. Matko (78). Triglav: Arko, Gliha (od 79. Ivetić), Šalja (od 88. Stojanović), Kocjančič (od 87. Brkić), Pokorn, R. Wilmots, Mertelj, Beciri (od 57. Vuković), Janković, Hasanaj (od 57. Ahmetaj), Petric. Bravo: Vekić, M. Matko, Španring, Žinko, Trontelj (od 68. Brekalo), Agboyi, Kancilija (od 60. A. Matko), Kramarič, Primc (od 68. Ogrinec), Mensah (od 60. Baturina), Gradišar (od 60. Nukić). Rumeni kartoni: Hasanaj, Mertelj, Kocjančič, Pokorn; Mensah.

Rdeči karton: /.