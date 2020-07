Celjani v Velenju skočili na vrh lestvice #video

Nogometaši Celja so so v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Velenju premagali domači Rudar z 2:0 (2:0).

Nogometaši Celja si niso dovolili še enega spodrsljaja, v Velenju so prišli pred vrata raja. Zadnjeuvrščeno ekipo prvenstva, ki na 35 tekmah ni niti enkrat zmagala, so premagali zanesljivo, z novimi tremi točkami so si zagotovili najmanj končno drugo mesto v prvenstvu, po porazu Olimpije proti Taboru pa so se približali tudi naslovu prvaka. V zadnji krog bodo krenili s prednostjo dveh točk pred Ljubljančani in jim bo v medsebojnem obračunu za prvo mesto zadostoval že neodločen izid.

Celjani so na začetku uprizorili juriš proti vratom Velenjčanov, a kaj kmalu bi se ponovila njihova prejšnja tekma proti Triglavu, ko so hitro prejeli zadetek. Sanjinu Leliću se je namreč v tretji minuti ponudila lepa priložnost, po podaji z leve strani je bil neoviran pred vratarjem Matjažem Rozmanom, vendar je žogo poslal čez gol.

Kazen za domačo ekipo je prišla ekspresno. V peti minuti je po prostem strelu z leve strani domačo obrambo slabo izbila žogo, ta je prišla točno na nogo Ivana Božiča, ki je z roba kazenskega prostora z močnim volejem premagal vratarja Mateja Radana.

Zadeli so že v peti minuti:

Varovanci Dušana Kosića so po vodstvu zaigrali nekoliko previdneje, tekmecem so sicer pustili posest žoge, toda kadar so prišli pred njihov gol, je bilo nevarno. Vodstvo so povišali v 26. minuti, ko je po lepi akciji celotnega napada z natančnim strelom mrežo zatresel Luka Kerin.

V 34. minuti je Sandro Jovanović dobil že svoj drugi rumeni karton, moral v slačilnico, s tem pa Celjanom še olajšal delo. Dvomov, da bodo gosti opravili svoje delo, praktično ni bilo več.

Gosti so si lahko privoščili, da so varčevali z močmi. Popolnoma so umirili igro, držali žogo v nogah, tudi prekrškov za kartone niso delali, v 67. minuti bi se jim to lahko maščevalo, ko je priložnost za domače zapravil Gašper Jovan.

Kot že rečeno, bodo Celjani v zadnjem krog za svoj prvi naslov gostili Olimpijo, Rudar pa bo gostoval pri Bravu.

Rudar Velenje : Celje 0:2 (0:2) Stadion Ob jezeru, sodniki: Kajtazović, Salkić, Šprah. Strelca: 0:1 Božič (5.), 0:2 Kerin (26.). Rudar Velenje: Radan, Pušaver, Vošnjak, Kašnik, Krefl, Filipović, Jovanović, Lelić (od 52. Panadić), Trifković (od 46. Jovan), Črnčič (od 62. Kitek), Kuzmanović (od 77. Turinek). Celje: Rozman, Kadušić (od 83. Bred), Zaletel, Čalušić, Marandici, Novak (od 83. Plantak), Štravs (od 58. Antanavicius), Božič, Pungaršek (od 57. Štraus), Kerin (od 83. Koritnik), Vizinger. Rumeni kartoni: Lelić, Vošnjak, Jovanović, Trifković, Kašnik, Panadić; Kadušić.

Rdeči karton: Jovanović (34.).