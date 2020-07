Sežanci zagrenili življenje ljubljanski Olimpiji #video

Nogometaši Olimpije so bili od moštev, ki so imela dva kroga pred koncem še vsaj teoretične možnosti za naslov, edini, ki bi lahko zmagali že danes. Za predčasno slavje bi morali sami premagati sežansko ekipo in obenem računati na spodrsljaj Celja v Velenju. A zgodilo se je prav nasprotno - Olimpija je izgubila, Celjani so pričakovano zmagali.

Na koncu tako razlika med vodilnima moštvoma tudi po 35. krogu še ni takšna, da bi omogočila odločitev, tako da bo prvak znan v sredo zvečer.

V ljubljansko ekipo sta v prvo postavo vrnila Stefan Savić in Luka Menalo, na klopi pa je Dino Skender tokrat pustil Daniela Kamyja, ki je Ljubljančanom zagotovil točko na gostovanju pri Muri v prejšnjem krogu.

Tabor pa je v Ljubljano prišel sproščen kot ena najboljših ekip pokoronskega nadaljevanja prvenstva, prvi cilj, obstanek, pa so gostje tudi praktično potrdili po uspehu v prejšnjem krogu proti Triglavu.

Moštvi sta bili prvih deset minut precej zadržani, vratarja Nejc Vidmar in Arian Rener pa praktično brez dela. Kot prvi je s prodorom nato poskusil Endri Cekici, a ni bil nevaren.

Zato pa so za hladen tuš domačih poskrbeli gostje v 18. minuti, ko je prvo resnejšo akcijo s strelom z desne strani kazenskega prostora končal Denis Kouao in premagal Vidmarja.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Vid Ponikvar):

A tudi prejeti zadetek ni prebudil domačih, ki so tudi v nadaljevanju igrali medlo in brez idej v končnici. Gostje so se dobro postavili na sredini in strnili obrambo. Lepo priložnost je imel v 30. minuti po kotu Marko Ristić, na katerega so domači pozabili, a je žogo z roba kazenskega prostora poslal čez gol.

Pri gostih pa je moral nato Rener posredovati le še po prostem strelu Maria Jurčevića v 37. minuti, ko je z glavo meril Menalo.

Na začetku drugega dela pa so za svojevrstno spodbudo z "diverzantsko" akcijo poskrbeli domači navijači, ki so se povzpeli na streho stadiona Stožice in na celotnem obodu objekta prižgali bakle v klubskih barvah.

Ante Vukušić je poskusil v 53. minuti, a Rener ni imel težav, obramba gostov pa je žogo nato minuto pozneje pred Savićem izbila z igrišča.

Podobno kot v prvem delu je nato sledil sežanski šok. V 62. minuti je po hudi napaki domače obrambe, ki je gostom dovolila priti do žoge le nekaj metrov od vrat, Vidmarja premagal še Dominik Mihaljević.

Na ta drugi gol pa so domači znali odgovoriti. V 69. minuti je namreč tudi domače moštvo izkoristilo napako v obrambi gostov, od daleč pa je z natančnim strelom za znižanje poskrbel Timi Max Elšnik.

Zadnji del tekme je nato pripadel domačim, ki so močno pritiskali in iskali gol. V 79. minuti je žoga po strelu Vukušića iz bližine tudi končala v mreži, a so sodniki gol kljub glasnim protestom domačih razveljavili zaradi domnevnega prepovedanega položaja.

V 85. minuti je Rener žogo s težavami po močnem strelu Elšnika še potisnil v kot, že v sodnikovem dodatku pa jo je Antonio Azinović po prostem strelu Vukušića z golove črte izbil v kot in ostalo je pri zmagi Tabora.

V zadnjem krogu te sezone bo v sredo CB24 Tabor Sežana gostila Muro ob 18. uri, ob 20.45 bo v Celju tekma Celje - Olimpija.

Olimpija : CB24 Tabor Sežana 1:2 (0:1) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Smej, Skok, Matković. Strelci: 0:1 Kouao (18.), 0:2 Mihajlević (62.), 1:2 Elšnik (69.). Olimpija: Vidmar, Samardžić, Šme, Jurčević, Andrejašić (od 82. Lupeta), Tomić (od 63. Knežević), Ostrc (od 46. Elšnik), Savić, Menalo (od 66. Bezjak), Cekici, Vukušić. CB24 Tabor Sežana: Rener, Azinović, Yameogo, Ristić, Denis, Mihaljević, Krivičić, Zebić (od 81. Pittinari), Laukžemis, Babić (od 85. Agnoletti), Stevanović (od 68. Sever). Rumeni kartoni: Menalo; Zebić, Krivičić.

Rdeč karton: /