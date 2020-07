Nekdanji reprezentant ima dovolj: Ne znam opisati, kaj točno me je pičilo

"Do odločitve, ki ni bila preprosta, ni prišlo čez noč. Že kar nekajkrat sem namreč razmišljal o tem, vendar se je vselej ponudila nekakšna priložnost in tako smo pridno vztrajali vse do danes. V tem trenutku ne znam opisati, kaj točno me je pičilo, da sem se tako odločil. Opravil sem številne pogovore, tako z družino kot tudi s trenerjem in soigralci, vendar sem 99.9-% odločen, da bo to moje zadnje dejanje. Preprosto se vsega skupaj še ne zavedam najbolje, saj razmišljam o nocojšnji tekmi tako kot o vsaki doslej. Želim si, da odigramo čim bolje in če je to le možno, na tekmi tudi zmagamo. Prepričan pa sem, da bo čas pokazal svoje," je 37-letni Ilić ob slovesu od zelenic povedal v klubski mikrofon NK Domžale, h kateremu se je lani junija vrnil po 12 letih.

V zmajevem gnezdu je preživel tako lepe kot grenke trenutke. Leta 2018 se je z Olimpijo veselil dvojne krone. Foto: Vid Ponikvar

Od Olimpije do la lige ...

Ilić se je s prvimi nogometnimi koraki srečal pri NK Olimpija Ljubljana, kratek čas je bil tudi član bližnjega NK Grosuplje, premierni nastop v članski konkurenci pa je pri 20 letih zabeležil prav v Olimpiji, s katero je leta 2003 tudi gostoval na slovitem Anfieldu, domu aktualnega angleškega prvaka Liverpoola.

Leta 2005 je prispel v Domžale, po zaslugi dobrih predstav v sezonah 2005/06 in 2006/07, ko so rumeni bojevniki tudi osvojili naslov državnega prvaka, pa je sledil prestop v špansko la ligo, kjer je dres Real Betisa oblekel na 42 tekmah.

Spoznal je tudi špansko la ligo. Foto: Reuters

... v dresu Astane postal rekorder

Izkušeni branilec je pozneje igral za ruski ekipi Moskau in Lokomotiv Moskva, bil pa je tudi član ciprskega Anorthosisa, izraelskega Hapoel Tel Aviva, srbskega Partizana, kazahstanske Astane, s katero je nastopal tudi v elitni ligi prvakov in postal rekorder, japonske Urawe, ljubljanske Olimpije, katere kapetan je bil, in danskega Vejlea, so Ilićevo športno pot povzeli pri Domžalah, s katerimi bo danes gostoval v Mariboru.

Debelo desetletje je nosil reprezentančni dres. Foto: Vid Ponikvar

Več kot desetletje v reprezentančnem dresu

Debelo desetletje je nosil tudi reprezentančni članski dres, v njem odigral 64 tekem in enkrat zatresel mrežo nasprotnika. Leta 2010 je bil tudi del moštva, ki je pod selektorsko taktirko Matjaža Keka zaigralo na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki.

Preberite še: