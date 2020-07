Legendarni Velenjčan izlil dušo in s prstom pokazal na krivca

Ni veliko nogometašev, ki bi v karieri nosili dres Olimpije, Celja in Maribora. Zoran Pavlović, nekdanji slovenski reprezentant in član znamenite zlate Katančeve generacije, je eden od njih. Velenjčan v boju za naslov pripisuje največ možnosti Olimpiji, kar pa zadeva dogajanje pri Rudarju, kjer je postal pomočnik trenerja mladincev, brez dlake na jeziku pojasnjuje, kdo naj bi bil glavni krivec za polom kluba.

Bi lahko novega prvaka Prve lige Telekom Slovenije dobili že danes? Za uresničitev takšnega scenarija bi moral velenjski Rudar v šaleško-savinjskem spopadu presenetiti Celjane, Olimpija pa doma premagati Tabor. Potem bi lahko zmaji že danes v Stožicah proslavljali ''kanto''.

Če bi o tem, ali je to izvedljivo, povprašali Zorana Pavlovića, enega redkih nogometašev, ki so v preteklosti nosili tako dres Olimpije, Celja kot tudi Maribora, torej vseh klubov, ki pred 35. krogom še vztrajajo v boju za slovenskega prvaka, bi bil njegov odgovor kratek in jedrnat. ''Ne,'' nam zatrjuje 44-letni Velenjčan, ki torej ne verjame, da so knapi zmožni presenetiti sosede iz knežjega mesta.

Rudar ne more presenetiti Celja

Čeprav nosi v srcu Rudar in je presrečen, da se je po dolgih letih vrnil v klub, kjer je tudi začel kariero, ocenjuje, da Velenjčani danes ne morejo prekrižati načrtov Celju. ''To ni realno. Ne vidim, kako bi lahko Rudar to dosegel. Celje je veliko močnejša ekipa z bolj kakovostno igro, Rudar pa se je že vdal v usodo drugoligaša. Prepričan sem, da bosta o naslovu v zadnjem krogu odločala Celje in Olimpija,'' napoveduje napet dvoboj do samega konca sezone.

Kot nekdanji nogometaš Maribora, s katerim je osvajal tudi lovorike, ne skriva razočaranja, da v boju za naslov ne igra vidnejše vloge. ''Žal mi je, da je izpadel iz igre, saj je kot klub pred vsemi. Tudi pred Olimpijo in Celjem,'' sporoča Pavlović. Foto: Marjan Kelner/Sportida

Napoveduje dvoboj za prvaka, nikakor troboj, saj Mariboru, ki brani naslov in ima še vedno teoretične možnosti za ubranitev lovorike, ne pripisuje niti promila možnosti. ''Maribor ni v igri za naslov. Pustimo matematiko, realno sta v igri le Olimpija in Celje. Po moji oceni je Olimpija v prednosti, čeprav s tem nočem podcenjevati Celjanov, ki so v tej sezoni s tem, da se borijo za prvaka, naredili ogromen uspeh. Pozna se izjemno delo Dušana Kosića s to ekipo. Kapo dol, a je Olimpija le v prednosti. Ne le, kar zadeva igralski kader, ampak tudi izkušnje s tekem, ki o nečem odločajo. Celje jih nima, kar se je dobro opazilo na zadnji tekmi s Triglavom (dvoboj se je na veliko presenečenje slovenske javnosti v četrtek končal z 2:2, Celje pa je po petih zaporednih zmagah brez prejetega gola proti Kranjčanom izpustilo pomembni točki v boju za naslov, op. p.). Če bi imelo Celje zrelejšo ekipo, bi tekmo s Triglavom zagotovo dobilo,'' poudarja nekdanji slovenski reprezentant, ki je v tej sezoni, čeprav je star že 44 let, še vedno aktivno nastopal v tretji ligi in zastopal barve Šmartnega ob Paki.

Ni mogel storiti koraka naprej, zato se je poslovil

V preteklosti je branil tudi barve Celja, ki bo danes na veliki preizkušnji v Velenju. Pred desetletjem sta bila njegova soigralca tudi Denis Popović (danes Krila Sovjetov) in Roman Bezjak (danes Olimpija). Foto: Vid Ponikvar Nekdanji prvoligaš iz Šmartnega se je izkazal v tretji ligi, bil najboljši v svoji skupini in napredoval med drugoligaše, kjer pa ne bo več računal na znanje in izkušnje Pavlovića.

''Šmartno ni več aktualno. Pogovarjali smo se o tem, da bi nadaljevali, a to pač ni takšna raven, kjer bi bil mogoč napredek. Kjer bi lahko storil korak naprej. Zato se je zgodba zaključila,'' je izkušeni zvezni igralec, znan po odličnih izvajanjih prekinitev, pojasnil prekinitev sodelovanja s prihodnjim drugoligašem, nato pa se posvetil dogajanju pri knapih. Pri klubu, h kateremu se vrača in mu želi hitro vrnitev med najboljše.

Zanimivo je, da se bo Šmartno v drugi ligi v prihodnji sezoni za točke potegovalo tudi proti sosedom iz Velenja. Ravno proti Rudarju, ki zapušča Prvo ligo Telekom Slovenije, obstaja pa velika možnost, da bo izpadel šele kot drugi klub v zgodovini 1. SNL brez ene samcate zmage v sezoni! Tako neslaven podvig je uspel le še Dekanom, a še v prejšnjem stoletju.

Velenjski bazen talentov zanemarjen

Zoran Pavlović je v pestri karieri igral nogomet v Sloveniji (Rudar, Olimpija, Nafta, Interblock, Maribor, Drava, Celje in Šmartno), na Hrvaškem (Dinamo Zagreb), v Avstriji (Austria Dunaj, Salzburg in še ogromno nižjeligašev), Ukrajini (Vorskla Poltava), na Slovaškem (Slovan Bratislava), na Češkem (Opava) in v Nemčiji (Rot-Weiss Erfurt). Foto: Vid Ponikvar Knapom bo v prihodnje pomagal tudi Pavlović. Dolgo ga ni bilo v klubu, kjer je storil prve nogometne korake in se prvič dokazal med člani, zdaj pa se končno vrača. V ponedeljek tudi uradno začne delati. Postal je pomočnik mladinske ekipe, kjer bo pomagal Goranu Joliću, še enemu znancu 1. SNL, ki je sprejel velenjski izziv.

''V Velenju se, kar zadeva mladinski pogon, stvari spreminjajo. Tu so zdaj Ljudje, ki imajo nek pogled, kako naj bi potekala šola mladih v Velenju. Bazen mladih igralcev pri nas je še poln talentov. To sem vedno trdil. Tako kot je pred leti uspelo meni, lahko še komu drugemu. Bazen je še vedno ogromen, a je bil zaradi napačnih odločitev, napačnega vodenja nogometne šole zanemarjen. Zaradi tega smo v Velenju prišli do tega, da je Rudar zdaj tu, kjer je. Na žalost,'' mu ni vseeno za usodo velenjskega kluba, dolgoletnega znanca prve lige, ki je večkrat zastopal Slovenijo tudi v Evropi, v tej sezoni pa mu ne gre prav nič po načrtih.

Vsem verjamejo, le Velenjčanom ne

Ljubitelji nogometa v Velenju bodo v prihodnji sezoni spremljali drugoligaške dvoboje. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Kdo je najbolj zaslužen za vrnitev Pavlovića na stadion Ob jezeru? Nekdanji reprezentant ne skriva, da ga je v projekt privabil Dragan Kovačević. ''Je vodja mladinskega pogona, v klubu deluje že 25 let, a prej ni imel besede pri odločanju. Zdaj jo je dobil, klub gre končno v pravo smer,'' ga spremlja dober občutek, zato se je tudi pridružil velenjskemu klubu.

Čeprav je še do nedavnega aktivno igral, je v karieri nabral tudi že nekaj trenerskih izkušenj. Delal je z različnimi avstrijskimi nižjeligaši. Še danes stoji za tem, da v nogometu niso trenerji le ''difovci'', kot rad imenuje strokovnjake z univerzitetno diplomo, pridobljeno na fakulteti za šport. ''V mlajših selekcijah morajo biti trenerji tisti, ki so tudi sami igrali nogomet. Mladim lahko dajo izkušnje, napotke, s katerimi lažje prebrodijo preskok iz mladinske v člansko kategorijo. Ta pa je najtežji. Velenje je vedno imelo nadarjene rodove igralcev. Še dandanes igrajo v mnogih klubih prve lige Velenjčani,'' ne skriva nezadovoljstva, ker v trenutnem kadru NK Rudar ne prevladujejo domači nogometaši.

''Ljudje v klubu so krivi za tako nezaupanje domačim kadrom. Verjeli so napačnim ljudem iz drugih sredin. Vsem verjamejo, le Velenjčanom ne,'' ga čudi, da niso bolj zaupali domačim igralcem.

"Žalostno je, kaj so naredili iz mojega kluba"

Pavlović še danes trdi, da Marijan Pušnik in Igor Fenko, vodja mladinskega pogona, ne moreta imeti Rudarja raje od njega. Foto: Žiga Zupan/Sportida Moti ga pa še nekaj. ''Niti en trener iz slovenske lige, niti en kadrovnik, ne more imeti rajši Rudarja od mene, ki sem zanj igral od mlajših kategorij, pionirjev, pa vse do članske ekipe. Pa odšel v tujino, plačal odškodnino klubu in se vrnil nazaj. To sem v preteklosti povedal, na koncu pa je izpadlo, kot da ima Marijan Pušnik raje NK Rudar od Zorana Pavlovića. Kar je nemogoče. To želim razčistiti v javnosti. Na koncu je izpadlo, kot da sem – ker sem pač povedal svoje mnenje – proti klubu. A še danes trdim, da Marijan Pušnik in Igor Fenko, vodja mladinskega pogona, ne moreta imeti Rudarja raje od mene. Pa sem bil označen kot glavni krivec in njun nasprotnik. No, danes, ko potegnemo črto, je bilo vse, kar sem trdil zadnjih pet do deset let, na moji strani, Pušnik in Fenko pa sta pogon in prvo ekipo spravila v drugo ligo. In to z ekipo z 20 tujci! Žalostno je, kaj so naredili iz mojega kluba. To je tragedija, izpasti brez ene zmage,'' je pokazal s prstom na Marijana Pušnika, nekdanjega trenerja in športnega direktorja, ki se je od velenjskega kluba poslovil v začetku sezone, kaj kmalu po ''skrivnostni'' odstavitvi trenerja Almirja Sulejmanovića.

Slediti formuli Zlatka Zahovića

Za slovensko izbrano vrsto je v obdobju, ko jo je vodil Srečko Katanec, zbral 21 nastopov. Foto: Guliver/Getty Images O tem, v kako hudih težavah se je znašel velenjski Rudar, pričajo tudi naslednje besede Pavlovića. ''Rudar bi bil brez pomoči velenjskega podžupana Petra Dermola v peti ligi. Velenjčani smo preprosto stopili skupaj in sestavili zadeve. Skušamo marsikaj popraviti in verjamem, da bomo uspešni. Čeprav v drugi ligi. Člane in mladinski pogon bomo vrnili med najboljše,'' je motiviran pred začetkom dela. Prvič bo z mladinci sodeloval v ponedeljek, še vedno pa se počuti sposobnega igrati, tako da napol v šali, napol zares sporoča vodstvu kluba, da ga lahko za prihodnjo sezono, ko bo Rudar igral v drugi ligi, mirne volje registrira za tekmovanje. Če bo ocenilo, da potrebuje njegovo pomoč.

Kako dobro pa pozna trenerja prve ekipe Domna Beršnjaka, ki bo danes vodil Rudar na zadnji domači prvoligaški tekmi v tem letu? ''Bila sva soigralca, dobro se razumeva. A še zdaj trdim, da imamo v Velenju dosti kakovostnih igralcev in strokovnih delavcev. Zato ne potrebujemo, to pravim brez podcenjevanja kogarkoli, trenerjev od drugod. Trener prve ekipe bi moral biti Velenjčan. Mladinske selekcije bi morali voditi igralci, ki so igrali v Velenju. Rudar moramo narediti takšen, kakršen je že bil. Domač klub z domačim kadrom in strokovnim vodstvom. To je vodilo. Pustimo zdaj Maribor in Olimpijo. Edini pravi primer v Sloveniji, na katerega se lahko opremo, je Gorica. Njena edina napaka je, da je zamenjala Mirana Srebrniča. V klubu ima preprosto vse svoje nekdanje igralce, kar je edino pravilno. Takšna je bila tudi formula Zlatka Zahovića v Mariboru, ki je moj prijatelj že 20 let. Mojemu nekdanjemu soigralcu v slovenskem prostoru ne seže nihče niti do gležnjev. Znal je napraviti pravo konstrukcijo kluba. Ko je bil na delu Zlatko, so v mladinski šoli NK Maribor trenirali le nekdanji igralci Maribora. Igralci, ki so nekaj naredili za ta klub. To je to,'' ob tej priložnosti pozdravlja nekdanjega soigralca iz izbrane vrste, ki je spomladi po 13 letih odmevnih uspehov prekinil sodelovanje z vijolicami.

Aktualni trener Rudarja Domen Beršnjak, že peti različni strateg knapov v tej sezoni, ima le še dve priložnosti, da prepreči sezono brez ene same samcate zmage v sezoni. Foto: Grega Valančič / Sportida

Ravno v letu, ki Mariboru očitno ne bo prinesel veliko lepega, saj so bolj kot ne že izpadli iz boja za državni naslov. Prehitela sta jih Olimpija in Celje, po mnenju Pavlovića tudi edina kandidata, ki bosta odločala o veliki nagradi. V sredo zvečer na stadionu Z'dežele. Če jih Celjani danes ne bodo dobili po prstih v Šaleški dolini …