Celjani si lahko oddahnejo

Nogometaš Celja in eden najboljših posameznikov v Prvi ligi Telekom Slovenije v tej sezoni Mitja Lotrič, ki je na zadnji tekmi proti Triglavu prejel rdeči karton, bo prisilno počival le eno tekmo, so danes sporočili iz NZS. Celjski napadalec, ki je v tej sezoni dosegel že 18 zadetkov, bo tako lahko svojemu klubu pomagal na sredini, morda odločilni, tekmi z Olimpijo.

Napetost v Prvi ligi Telekom Slovenije se pred zadnjima dvema krogoma močno stopnjuje. V borbi za naslov ostajajo še tri ekipe, najverjetneje pa bo prvaka odločil dvoboj med Celjem in Olimpijo. Celjani so imeli pred zadnjima dvema krogoma nekaj dodatnih skrbi, saj je Mitja Lotrič na zadnji tekmi proti Triglavu (2:2) zaradi protestiranja po koncu tekme prejel rdeči karton, zato bo moral spustiti izjemno pomembno gostovanje pri velenjskem Rudarju. Nogometašem iz knežjega mesta je dodatne skrbi povzročala morebitna odločitev Nogometne zveze Slovenije, da bo moral Lotrič zaradi izključitve izpustiti tudi sredino tekmo z Olimpijo, a se je disciplinski sodnik odločil, da bo vroči celjski napadalec prisilno presedel le eno tekmo.

Lotrič je zaradi protestiranja in žaljenja sodnika prejel le eno tekmo prepovedi, plačati pa bo moral 650 evrov kazni. Petindvajsetletni napadalec se je po tekmi zaradi svojega vedenja tudi opravičil. Je pa zaradi nešportnega in neetičnega vedenja, žaljenja sodnikov in groženj tri tekme in 550 evrov kazni prejel direktor Celja Zoran Podkoritnik.