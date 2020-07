Vroča kri v Celju! Je sodnik v zadnji sekundi oškodoval Celjane za 11-metrovko?

Dvoboj v Celju je še enkrat dokazal, kako nepredvidljiva je slovenska liga. Celje je v zadnjih petih medsebojnih tekmah ob gol razliki 22:0 petkrat premagalo Triglav, a v najbolj pomembnem trenutku tega ni zmoglo še enkrat. Pa čeprav so Kranjčani že obsojeni na dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi, Celjani pa so konec prejšnjega v Mariboru s četrto zaporedno zmago prišli le na točko zaostanka za vodilno Olimpijo.

Sporna odločitev Dejana Balažiča, ki je razburila Celjane:

Z remijem proti Gorenjcem so tudi to točko izničili, zaradi boljše razlike v golih vsaj začasno prišli na prvo mesto, toda Olimpijo v 34. krogu še čaka dvoboj v Murski Soboti. Zato so varovanci Dušana Kosića, ki so sicer dvakrat zaostajali, a imeli dovolj priložnosti za ugodnejši izid, prav gotovo razočarani, čeprav v boju za prvaka še nič izgubljenega. Celjani imajo vse še naprej v svojih rokah.

Domači igralci in navijači, ki so pokupili vse razpoložljive vstopnice, so že ob izteku prve minute doživeli šok. Po prostem strelu z desne strani, ki ga je izvedel Marten Wilmots, je bil v kazenskem prostoru najvišji Milan Milanović in z glavo poslal žogo pod prečko za vodstvo gostov.

Kako je Milan Milanović v 1. minuti zatresel celjsko mrežo:

Po prejetem golu so domači pričakovano krenili v napade. Pripravili so si nekaj priložnosti, Nino Pungeršek je po prodoru in podaji Ivana Božića z leve strani streljal mimo gola, Božić je malo pozneje zadel zunanji del mreže, Dušan Stojinović je že premagal gostujočega vratarja Jalna Arka, a je zadetek na golovi črti preprečil Gašper Udovič. Arko je ubranil strel Daria Vizingerja, tako da sta ekipi v slačilnico odšli z izidom 0:1.

Ta se je tako kot na začetku prvega polčasa ekspresno spremenil tudi v drugem. Tokrat so hitro zadeli Celjani, v svojem prvem dotiku z žogo je gol dosegel Gašper Koritnik, ki je ob odmoru zamenjal Stijovića. Mladi, 19-letni napadalec, je v kazenskem prostoru lepo sprejel podajo Vizingerja in iz obrata med nogami Arka poslal žogo v mrežo.

To je Celjanom vlilo dodatnih moči, napadi in priložnosti so se vrstile, zapravljal jih je predvsem Vizinger, toda v 54. minuti je zaspala celjska obramba, kar so Kranjčani kaznovali in še enkrat povedli. Aleš Mertelj je žogo podal do Žana Roglja, ta jo je lepo sprejel, nato pa mimo vratarja poslal v mrežo.

Toda Savinjčani se niso predajali. Deset minut pozneje jim je uspelo izenačiti, ob izvajanju kota, ki ga je izvedel Mitja Lotrič, se je v kazenski prostor neopazno vtihotapil branilec Adnan Kadušić, dobil žogo na nogo in zatresel mrežo.

Izjemna priložnost, ki jo je zapravil Dario Vizinger v 86. minuti:

Tudi po izenačenju so imeli Celjani priložnosti, toda vratar Arko se je izkazal po strelih Vizingerja in Lotriča, Vizinger je v 86. minuti tudi sam prišel pred njega, a streljal čez gol. V zadnjih trenutkih so zaradi domnevnega igranja Milanovića z roko v kazenskem prostoru gostitelji zahtevali kazen, a je namesto enajstmetrovke sodnik Dejan Balažič zapiskal konec tekme.

Celje bo v naslednjem krogu gostovalo v Velenju pri Rudarju, Triglav bo gostil Bravo.

Konec srečanja! Sodnik Dejan Balažic je označil konec tekme ravno v trenutku, ko so ga Celjani opozorili, da je Milan Milanović v kazenskem prostoru Triglava igral z roko. Pričakovali so, da bo sodnik pokazal na belo točko, a so se ušteli. Ostalo je pri 2:2 in velikem udarcu za "šampionske" ambicije Celja, ki je od tekme s Triglavom pričakoval tri dragocene točke. Ko so nogometaši in sodniki zapuščali zelenico, gostitelji niso skrivali jeze in razočaranja, tako da se je nekajkrat zaiskrilo.

Nezadovoljstvo Celja po tem, ko naj bi jih sodnik oškodoval za 11-metrovko:

Celjani so po točkah ujeli Olimpijo, s katero se bodo pomerili v zadnjem krogu. V tej sezoni so se pomerili trikrat (2:2, 1:3, 1:0), tako da ob morebitnem remiju v zadnjem krogu (in enakem številu točk) ne bi osvojili naslova prvaka.

90. minuta: Čeprav je razmerje strelov v okvir vrat 11:3 za Celje, ostaja rezultat 2:2. Kranjskemu Triglavu se nasmiha senzacionalni remi, ki ga je pričakoval le malokdo.

86. minuta: gostitelji oblegajo vrata tekmecev. Izredna priložnost, pravcati "zicer", se je ponudila Dariu Vizingerju. Mladi Hrvat se je znašel sam pred vratarjem Triglava, zadišalo je po tretjem golu Celja, a je nato zgrešil "nemogoče" in poslal žogo krepko čez vrata. Po vodi je splavala najlepša priložnost Kosićeve čete.

Priložnost Daria Vizingerja:

84. minuta: Celjani iščejo pot do zmagovitega zadetka in popolnega preobrata. Tokrat je vratarja Jalna Arka prisilil k obrambi kapetan Mitja Lotrič, dobrih deset minut pred tem je vratar Triglava atraktivno ustavil strel Daria Vizingerja. Vse bolj diši po velikem presenečenju, remiju v knežjem mestu.

Gooool! 2:2! 64. minuta. Kakšna tekma v Celju! Gostje so dvakrat vodili, gostitelji dvakrat izenačili. Po predložku s kota, izvajal ga je Mitja Lotrič in tako vpisal novo asistenco, že 11. v tej sezoni, je v polno zadel Advan Kadušić. Branilec je bil zelo iznajdljiv v kazenskem prostoru Triglava in z natančnim strelom iz prve poskrbel za veliko veselje Celjanov.

Zadetek Advana Kadušića:

Gooool! 1:2! 55. minuta. Nov šok za Celjane. Aleš Mertelj je z imenitno globinsko podajo zaposlil Žana Roglja, ki je v boju ena na ena spretno premagal Matjaža Rozmana in povedel Kranjčane še drugič v vodstvo na današnji tekmi. Nogometaš Triglava je dočakal strelski prvenec v prvi ligi v 23. nastopu.

Zadetek Žana Roglja:

51. minuta: Celjska ofenziva se nadaljuje, tokrat je bil zelo blizu zadetku Dario Vizinger, a je vratar Jalen Arko s skrajnimi močmi in pomočjo sreče preprečil vodstvo gostiteljev.

Priložnost Daria Vizingerja:

Gooool! 1:1! 46. minuta. Sanjski začetek Celjanov, ki so hitro prišli do izenačenja. V polno je zadel Gašper Koritnik, ki se je izkazal za zlatega aduta stratega Kosića. Zgolj po 11 sekundah igre! Asistenco je prispeval Dario Vizinger, to je že njegova 12. v tej sezoni, s čimer je še povečal naskok na lestvici Prve lige Telekom Slovenije.

Zadetek Gašperja Koritnika:

Začetek drugega polčasa v Celju, domači strateg Dušan Kosić je namesto Dušana Stojinovića poslal v igro Gašperja Koritnika.

Konec prvega polčasa, sodnik Dejan Balažic, ki je gostom pokazal kar štiri rumene kartonov, je označil konec uvodnih 45 minut. Če bi se končalo s tem rezultatom, bi na vrhu razpredelnice ostala Olimpija.

36. minuta: Celjanom ne gre po načrtih. Dario Vizinger ni izkoristil prostega strela z okrog 18 metrov, pri katerem je Momir Bojić dobil rumeni karton, v nadaljevanju akcije je Žan Zaletel zgrešil cilj.

31. minuta: po prvi tretjini srečanja so v boljšem položaju še vedno gostje iz Kranja, ki jim grozijo dodatne kvalifikacije za obstanek. Marten Wilmots, podajalec pri prvem golu, je z novim strelom še enkrat namučil Matjaža Rozmana.

Priložnost Martena Wilmotsa:

23. minuta: prek protinapadov so nevarni tudi Kranjčani. Dvakrat je zapretil Marten Wilmots, po prvi četrtini srečanja je razmerje strelov na gol 4:3 za Celje.

17. minuta: Celjani stiskajo obroč okrog kranjskih vrat. V kratkem času so si priigrali dve priložnosti. Najprej je dlani Jalna Arka ogrel Ivan Božić, nato pa je Gašper Udovič na golovi črti reševal svojo moštvo, ko je ustavil strel Dušana Stojinovića. Celje, ki ga bučno podpirajo navijači, želi čimprej izenačiti.

Priložnost Ivana Božića:

Gooool! 0:1! 1. minuta. Gorenjski orli so hitro pokazali zobe favoritu. Po natanko 56 sekundah! Milan Milanović je bil najvišji v skoku, s tem pa srbski branilec nadaljuje imeniten strelski niz. To je že njegov sedmi zadetek v tej sezoni, Celjani so se nepričakovano znašli v zaostanku. V tej sezoni so sicer že trikrat premagali Kranjčane, rezultati pa pričajo v veliko premoč Kosićeve čete - 6:0, 5:0 in 4:0! Podajo za zadetek, ki je šokiral gostitelje, je prispeval Marten Wilmots.

Zadetek Milana Milanovića:

Začetek dvoboja v Celju, dvoboj spremlja na stadionu okrog 500 oseb.

Celjani danes napadajo prvo mesto. Strateg Dušan Kosić bo proti Triglavu začel tekmo z najmočnejšo postavo, izjemi sta le poškodovana Žan Benedičič in Luka Kerin.

💛💙1️⃣1️⃣..z izjemo Žana Benedičiča in Luke Kerina je naša zdravniška služba za tekmo s Triglavom (Z’dežele - 20:10) uspela pripraviti vse celjske nogometaše. ⚽️#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/4onLGNTrC2 — NK Celje (@NKCelje) July 15, 2020

Če bi Kranjčani danes izgubili v knežjem mestu, bi s tem že ostali brez vseh možnosti za morebiten skok na osmo mesto. Trener Vlado Šmit je proti tekmecu, ki jih v zadnjem času premaguje kot za stavo, izbral naslednjo enajsterico:

V Celju raste vrelišče. V zgodovini 1. SNL so naslov prvaka proslavljali le v petih slovenskih mestih. V Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici, Domžalah in Kopru. Bi se lahko na seznam uvrstilo še knežje mesto? Če bodo izbranci Dušana Kosića zvečer upravičili vlogo favorita proti Triglavu, bodo (s tekmo več) skočili na lestvici na prvo mesto in spravili Olimpijo v dodaten pritisk pred četrtkovim gostovanjem v Prekmurju. Na papirju se obeta eno najlažjih opravil za Celjane, ki so od leta 2019 pravi strup za kranjsko zasedbo. Na zadnjih petih tekmah so vselej prepričljivo ugnali gorenjske orle, skupna razlika v zadetkih znaša 22:0!

Kosić je našel protiorožje za nekdanji klub, ki podobno kot Celjani letos praznuje 100-letnico ustanovitve kluba, sodeč po zadnjih rezultatih, na zadnji tekmi v Kranju je dosegel kar hat-trick, pa bi lahko strelsko statistiko močno popravil Dario Vizinger. Mladi Hrvat je za zdaj pri 22 zadetkih.

Triglavani so v hudih škripcih. Če bi izgubili v Celju, bi s tem že potrdili nastop v dodatnih kvalifikacijah, kjer bi jih čakali dve tekmi z motivirano Gorico. Za Domžalami zaostajajo šest točk, hkrati pa imajo slabše razmerje v medsebojnih srečanjih, tako da bi nova ničla s Celjani že odredila njihovo poletno usodo. Za Triglav, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Marka Gajića, bodo stiskali pesti tudi navijači Olimpije. Celjani bodo zaradi kartonov nastopili brez Jakoba Novaka.