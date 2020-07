Maribor osvojil Stožice, Zahović do jubileja, Tavares popravil rekord #video

Nogometaši Maribora so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Ljubljani premagali Bravo s 3:0 (0:0). Nogometaši Maribora so prekinili serijo dveh zaporednih porazov in v ljubljanskih Stožicah, stadionu, na katerem so se vedno dobro počutili, premagali drugo najuspešnejšo ekipo pokoronskega obdobja, Bravo. Varovanci Sergeja Jakirovića so tekmo odigrali odločno, čeprav so že izgubili realne možnosti za 16. naslov prvaka, pa je bila tekma zanje pomembna v boju za uvrstitev v evropsko ligo.

Bravo : Maribor 0:3 (0:0) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Skok, Vidali.



Strelci: 0:1 Zahović (53.), 0:2 Tavares (69.), 0:3 Bajde (83.).



Bravo: Vekić, Trontelj (od 77. Kancilija), Brekalo, Drkušić (od 62. Španring), Kurtovič, Žinko, Agboyi, Ogrinec, Nukić, Kramarič (od 66. Abdurahimi), Baturina.



Maribor: Pirić, Milec, Mitrović (od 86. Koblar), Peričić, Klinar, Dervišević, Pihler (od 86. Maher), Požeg Vancaš (od 74. Santos), Kronaveter, Mešanović (od 74. Bajde), Zahović (od 64. Tavares).



Rumeni kartoni: Drkušić; Pihler, Požeg Vancaš, Maher.

Rdeč karton: /

Reči bi lahko vse rešili v svoj prid že v prvem polčasu. Na začetku so prevzeli pobudo na igrišču, domači vratar Igor Vekič je imel veliko dela. Izkazal se je ob strelih Amirja Derviševića, povratnika po poškodbi Roka Kronavetra, Luke Zahovića, slednji je iz ugodnega položaja streljal tudi čez gol.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

V drugem delu prvega polčasa so se Ljubljančani otresli pritiska, tudi oni izvedli nekaj nevarnih akcij, toda izid se do odhoda na odmor ni spremenil.

Še bolj agresivno kot prvega so vijoličasti začeli drugega, v katerem so bili mnogo bolj učinkoviti. Po vratnici Derviševića iz prostega strela jih je v vodstvo popeljal Zahović, ki je bil na pravem mestu po podaji Martina Milca z desne strani in z glavo poslal žogo v mrežo.

Rekordni 155. zadetek Marcosa Tavaresa v 1. SNL:

Na 2:0 je v 69. minuti povišal Marcos Tavares, ki je potreboval slabih pet minut, da je dosegel 155. gol v slovenski ligi. Slovenski Brazilec je zaključil lepo akcijo mariborskega napada, za gol mu je asistiral Kronaveter.

Le dve minuti pred tem bi lahko Bravo izenačil, Mustafa Nukić je zatresel okvir vrat. Do konca tekme se je med strelce vpisal še en rezervist, Gregor Bajde je bil uspešen po podaji Felipeja Santosa.

Maribor bo v naslednjem krogu gostil Domžale, Bravo pa bo gostoval pri Triglavu.

Dogajanje v Ljubljani v živo:

Konec dvoboja v Stožicah. Mariborčani so prepričljivo premagali Bravo (3:0), vse zadetke pa dosegli v drugem polčasu. Trener Brava Dejan Grabić je po dvoboju poudaril, kako je bila ta tekma velika učna ura za njegove izbrance. Strateg Maribora Sergej Jakirović je bil vesel in ponosen na varovance, ki so pokazali srce in vsem kritikom sredi težke sezone dokazali, da še znajo igrati dober nogomet. Maribor je "nastreljal" Bravo, skupno število strelov v okvir vrata je znašalo kar 11:3 za goste. Goooool! 0:3! 82. minuta. Maribor je povečal prednost, zdaj vodi že s 3:0, tako da je vprašanje zmagovalca bolj ali manj že odločeno. Med strelce se je vpisal še Gregor Bajde, še eden izmed rezervistov, ki so v igro vstopili v drugem delu. V prejšnjem krogu je dosegel avtogol, zdaj pa je po odličnem strelu premagal Igorja Vekića. Podajo je prispeval Felipe Santos. Le nekaj minut pred tem je njegove dlani z močnim strelom ogrel še Amir Dervišević. Zadetek Gregorja Bajdeta: Goooool! 0:2! 69. minuta. Bravo je iz najlepše priložnosti za zdaj zadel okvir vrat, v nasprotnem napadu pa je Maribor po izjemni kombinatoriki podvojil prednost. Rudi Požeg Vancaš je podal Roku Kronavetru, ki je prispeval asistenco, kapetan Marcos Tavares, ki je v 64. minuti zamenjal strelca prvega gola Luko Zahovića, pa je rutinirano premagal Igorja Vekića in dosegel že 155. zadetek v prvi ligi! S tem je Brazilec s slovenskim potnim listom še izboljšal absolutni rekord tekmovanja, Maribor pa je na dobri poti, da premaga Bravo in ohrani teoretične možnosti za naslov prvaka, hkrati pa si zagotovi izjemno izhodišče za osvojitev evropske vozovnice. Zadetek Marcosa Tavaresa: 67. minuta: zdaj so imeli gostje veliko sreče. Izkušeni domači napadalec Mustafa Nukić se je odločil za strel z roba kazenskega prostora in zatresel desno vratnico. Vratar Maribora Kenan Pirić je imel veliko sreče, vijolice ostajajo v vodstvu. Vratnica Mustafe Nukića: 60. minuta: nova priložnost za goste. Rudi Požeg Vancaš je meril z razdalje, žoga je švignila mimo vratnice. Ostaja 1:0 za branilce naslova, ki bi z zmago ohranili minimalne možnosti za ubranitev državne zvezdice. Goooool! 0:1! 53. minuta. Maribor je premoč na igrišču končno kronal z zadetkom. Martin Milec je z desne strani poslal izjemen predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer se je na pravem mestu ob pravem trenutku znašel Luka Zahović in brez večjih težav z glavo zatresel mrežo Brava. Maribor vodi z 1:0, Zahović, v zadnjih dveh sezonah najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, pa se je razveselil jubilejnega desetega zadetka v tej sezoni. Zadetek Luke Zahovića: 48. minuta: velika priložnost za Maribor. Tokrat je Rok Kronaveter s prostega strela na kratko podal Amirju Derviševiću, ki je s pravim projektilom po tleh že skoraj premagala Igorja Vekića, a so imeli gostitelji zvrhano mero sreče. Žoga se je od vratnice odbila v vratarja, ostaja 0:0. Vratnica Amirja Derviševića: Začetek drugega polčasa. Trenerja nista spreminjala enajsteric. Konec prvega polčasa. Dvoboj, ki poteka na praznem stadionu Stožice, za zdaj ni ponudil zadetkov. Več priložnosti za zadetek so si ustvarili Mariborčani, a je bil med vratnicama Brava zbran Igor Vekić. Mariborčani vodijo v strelih na gol 10:5, od tega 5:2 v okvir vrat. 32. minuta: po začetnem pritisku Maribora so vedno bolj nevarni gostitelji. Sandi Ogrinec je udaril proti vratom gostom že tretjič, a je žoga po tem, ko se je dotaknila branilca Maribora, spremenila smer in zgrešila cilj. Sodnik Nejc Kajtazović je pokazal že tri rumene kartone. Prejeli so jih Vanja Drkušić (Bravo), Rudi Požeg Vancaš in Aleks Pihler (oba Maribor), ki v naslednjem krogu ne bo mogel pomagati Mariboru. 22. minuta: kapetan Martin Milec je z desne strani poslal predložek, žoga je prišla do Luke Zahovića, ki pa je poslal žogo visoko čez vrata. Nadaljuje se pritisk Maribora, ki je v zadnjih 10 minutah poslal proti vratom Brava kar šest strelov, skupno razmerje v strelih je po uvodni četrtini dvoboja kar 9:1 za goste. 17. minuta: Igorju Vekiću na tej tekmi ni dolgčas. Zdaj ga je zaposlil še Rok Kronaveter s prostega strela, a je bil mladi vratar ljubljanskega kluba kos izzivu in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. 15. minuta: Mustafa Nukić je s strelom z glavo namučil Kenana Pirića, a se je izkazalo, da je bil v nedovoljenem položaju, tako da je sodnik prekinil akcijo. 11. minuta: zdaj je dlani Igorja Vekića ogrel še Rok Kronaveter, ki je po enem mesecu zaigral za Maribor. Na današnji tekmi nosi kapetanski trak od prve minute Martin Milec. Dve minute pozneje je v okvir vrat streljal še Luka Zahović, a je bil to lahek zalogaj za vratarja Brava. 8. minuta: zvezni igralec Maribora Amir Dervišević, znan po odličnih strelih z razdalje, je izvedel prosti strel s približno 25 metrov. Igor Vekić je bil na mestu in z dopadljivo obrambo preprečil vodstvo gostov. Ostaja 0:0. 6. minuta: Maribor je začel dvoboj podjetneje, si pripravil nekaj polpriložnosti (Nemanja Mitrović je poslal žogo z glavo nad prečko), a vratar Brava Igor Vekić ni imel resnejšega dela, nato pa je na drugi strani zapretil Sandi Ogrinec, nekdanji nogometaš Maribor. S pomočjo Špira Peričića, ki je nekoliko spremenil smer žogi, je ogrozil Kenana Pirića, a se je občasni reprezentanci Bosne in Hercegovine izkazal in ubranil strel. Začetek dvoboja v Ljubljani. Začetno enajsterico je izbral tudi NK Bravo. Strateg Dejan Grabić je za razliko od prejšnje tekme v začetno postavo uvrstil Roka Baturino, igra tudi posojeni nogometaš Maribora Martin Kramarič, ni pa najboljšega strelca Brava Aljoše Matka, prav tako posojenega igralca vijolic. ​ Trener Maribora Sergej Jakirović je razkril karte za zadnje gostovanje v Ljubljani v tej sezoni. Med vratnici je vrnil Kenana Pirića, tako da se je rekorder 1. SNL Jasmin Handanović preselil na klop, v enajsterici pa je po daljšem času Rok Kronaveter, ki je odpravil zdravstvene težave. Mariborčan pozna stadion Stožice odlično, saj je dolgo časa nosil dres Olimpije. Na vijolični klopi bodo tako sedeli Handanović, Koblar, Kolmanič, Maher, Felipe Santos, Bajde in Tavares. Vijol’čnih 11:



Krog št. 34: @NKBravo - @nkmaribor



Stožice, 18:00#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor #PLTS pic.twitter.com/5S8IPV0T2q — NK Maribor (@nkmaribor) July 15, 2020 Prvoligaška karavana hiti v pospešenem, ''angleškem'' ritmu h koncu sezone. Danes bo najprej zanimivo v Stožicah. Bravo, eden najbolj prijetnih presenečenj sezone, saj si je v krstni prvoligaški sezoni zagotovil obstanek že štiri kroge pred koncem, bo ob 18. uri gostil Maribor. Vijolicam je letos že pokazal zobe. Ko sta se kluba nazadnje pomerila, je Bravo v Ljudskem vrtu spravil gostitelje v hude težave (2:1), po stresnem porazu sta drug za drugim stadion pod Kalvarijo zapustila Darko Milanič in Zlatko Zahović. Prvoligaška karavana hiti v pospešenem, ''angleškem'' ritmu h koncu sezone. Danes bo najprej zanimivo v Stožicah. Bravo, eden najbolj prijetnih presenečenj sezone, saj si je v krstni prvoligaški sezoni zagotovil obstanek že štiri kroge pred koncem, bo ob 18. uri gostil Maribor. Vijolicam je letos že pokazal zobe. Ko sta se kluba nazadnje pomerila, je Bravo v Ljudskem vrtu spravil gostitelje v hude težave (2:1), po stresnem porazu sta drug za drugim stadion pod Kalvarijo zapustilain