Direktor Tabora razkril veselo novico za Olimpijo

''Bo odločila motivacija Olimpije ali sproščenost Tabora? Bomo videli,'' je direktor češnjic Davor Škerjanc napovedal nedeljski obračun 35. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Olimpijo in Taborom. Zmaji bodo zaradi boja za naslov še kako motivirani, gostje iz Sežane pa sproščeni, saj so svoj največji cilj že uresničili. Branilce zeleno-belih lahko veseli novica, da v Stožicah ne bo Rodrigueja Bongonguija.

Čeprav jim javnost pred začetkom sezone, tudi zaradi tega, ker so v prvi ligi zaigrali prvič po skoraj dveh desetletjih, ni pripisovala velikih možnosti za obstanek, je Taboru uspel veliki met. In to že tri kroge pred koncem! Vodstva kluba takšen dosežek niti ni toliko presenetil. Direktor Davor Škerjanc priznava, da so v tej sezoni sledili drznemu načrtu, ki so si ga postavili sami.

''Naš realni cilj je bil osvojitev šestega mesta. Dejansko smo blizu (za Bravom zaostajajo le dve točki, op. p.), smo pa se skozi sezono, zaradi različnih nevšečnosti in pripetljajev, bolj ubadali z obstankom. Ko smo nazadnje zmagali trikrat zapored in sezono mirno pripeljali h koncu, smo dobili potrdilo, kako so bila naša pričakovanja realna,'' nam je pojasnil nekdanji nogometaš številnih prvoligaških klubov, zdaj pa direktor, ki ga v nedeljo čaka eno najbolj sproščenih gostovanj v tej sezoni.

Olimpija ima vse v svojih rokah, tudi če v nedeljo izgubi

Davor Škerjanc, nekdanji igralec Olimpije, bi jo lahko s Taborom v nedeljo zagodel šampionskim načrtom ljubljanskega kluba. Foto: Vid Ponikvar Tabor si je že zagotovil obstanek, gostoval pa bo pri velikem favoritu v Ljubljani, kjer bi bila vsaka točka imeniten uspeh. Ta Sežančane bodo stiskali pesti tudi navijači Celja in upali, da bi lahko presenetili zmaje.

''Olimpija ima vse v svojih rokah. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo,'' Škerjanc opozarja na dejstvo, da bi lahko Olimpija odločala v zadnjem krogu o svoji usodi tudi v primeru poraza s Kraševci, saj bo v sklepnem dejanju sezone gostovala pri neposrednem tekmecu za naslov, Celju.

''Ker ne verjamem v to, da bi lahko Celje izgubilo točke proti Velenju, bo prvaka odločila tekma v sredo. Sezona se bo zaključila tako, kot se mora, vsi pa si bomo z veseljem ogledali to tekmo,'' že komaj čaka na zadnji krog in veliki derbi v Celju, ki bo po njegovem mnenju podal prvaka.

Možnosti za naslov prvaka ima tudi Maribor, a zgolj simbolične. ''V nogometu je mogoče čisto vse, nikoli ne veš, ampak resnično ne verjamem, da bi lahko Maribor še postal prvak. Celje bo težko kiksnilo proti Rudarju, tudi Olimpija bo motivirana, mi pa gremo v Ljubljano z mislijo, da bi jim lahko zagrenili življenje.''

Po razburjenju zaradi sojenja so se zadeve popravile

Na dvoboju v Domžalah, ko je bil za goste sporen prekršek v izdihljajih srečanja, po katerem je Senijad Ibričić s prostega strela dosegel zadetek za zmago (2:1), ni bil s sojenjem zadovoljen tudi Mauro Camoranesi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sežančani so si zagotovili obstanek kljub negodovanju, posledici nezadovoljstva z različnimi sodniškimi odločitvami, ki jim niso šle v prid, javnosti pa jih je po tekmi v Domžalah predstavil prav Škerjanc. Ena izmed zamer se je nanašala prav na Olimpijo, zadnjo tekmo proti zmajem, ko je Tabor ostal brez dosojene 11-metrovke, gostje iz Ljubljane pa so jo le nekaj minut pozneje, za dokaj podobno posredovanje, dobili.

''Bilo je storjenih kar nekaj napak v našo škodo. Če se zgodijo posamezno, iz tega noben ne dela drame. Če pa se ponavljajo in so v tvojo škodo, potem pomisliš na razne scenarije. So se pa po našem majhnem razburjenju, našem odzivu, zadeve drastično popravile. Zdaj je bilo na določenih tekmah več napak v škodo tekmeca. Ne vem, ali je tako zaradi naše reakcije, ali pa se je to enostavno zgodilo, ker so sodniške odločitve v določenem trenutku proti tebi, potem pa se vse skupaj obrne v tvoj prid. Verjamem, da se bodo na koncu sezone, ko bomo potegnili črto, izničile,'' ne skriva želje funkcionar sežanskega prvoligaša in se pred odhodom v Ljubljano ne obremenjuje s tem, da bi lahko po tekmi z Olimpijo spet negodovali nad sodniškimi odločitvami.

Dvoboj v Domžalah, po katerem je direktor Tabora opozoril na sojenje:

Naslov bi privoščil obema Kar se tiče naslova, bi ga privoščil obema. Tako Olimpiji kot Celju. ''Če bi se moral odločiti za enega, bi bil v precepu. Izredno spoštujemo delo Dušana Kosića in celjskega kluba, ki je lep vzorčni primer, kako dobro delovati v slovenskem okolju. Na Olimpijo pa me vežejo dobri in topli spomini, tam sem preživel najlepša leta kariere. Obema bi privoščil naslov, tako da bom z veseljem spremljal sredino tekmo.''

Odkar je trener Camoranesi, je Tabor četrti v Sloveniji!

Odkar vodi Tabor Mauro Camoranesi, so češnjice na lestvici uspešnosti na četrtem mestu. Foto: SPS/Sportida Veseli ga uspešno sodelovanje s trenerjem Maurom Camoranesijem, ki predstavlja dodatno vrednost za slovensko prvo ligo v številnih pogledih. Argentinec z italijanskim potnim listom je poskrbel za odlično promocijo 1. SNL. ''Verjamem, da bodo Italijani na račun njega bolje spoznali našo ligo. Vsakotedensko daje po nekaj intervjujev, pozornost lokalnega okolja, tudi tujine, je temu primerno povečana,'' je prepričan, kako je bila odločitev, da se mu ponudi delo prvega trenerja v Sežani, zadetek v polno. Tako pravijo tudi rezultati.

''Zelo smo zadovoljni z njim. Če gledamo zgolj rezultate, odkar je Mauro naš trener, bi bil Tabor na tej lestvici na četrtem mestu! Opravlja dobro delo, oddaja in širi odlično energijo. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnji sezoni,'' nam zagotavlja, da bo nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa ostal zvest projektu Tabora tudi v prihodnji sezoni. Pogodba ga veže do konca sezone 2020/21, v klubu pa ne skrivajo želje, da bi sodelovanje še podaljšali.

Camoranesi (v sredini) kot nekdanji svetovni prvak z Italijo je velik magnet za tuje predstavnike sedme sile. Foto: Reuters

''Če je v klubu Mauro, s tem pritegne določene igralce, da pridejo k nam. Omogoča nam lažje kadrovanje, dodano vrednost. Z njim želimo poseči v zgornjo polovico lestvice in se boriti za četrto mesto, ki občasno vodi v Evropo. Dokler bo zgodba rasla, bo Mauro ostal z nami,'' je Škerjanc prepričan, da bo sodelovanje z enim največjih imen svetovnega nogometa, kar jih je delovalo v 1. SNL, še dolgo in plodno.

Bongongui ne bo več oblekel dresa Tabora

Rodrigue Bongongui, le 166 cm visoki krilni napadalec, je v 29 nastopih za Tabor dosegel štiri zadetke, navijače češnjic pa navduševal s hitrimi pobegi in borbenostjo. Foto: SPS/Sportida Nova sezona bo prinesla veliko novih izzivov, za direktorja kluba ne bo počitka, saj se napoveduje kar nekaj igralskih sprememb. ''Nekaj menjav zagotovo bo. Bongi (Kamerunec Rodrigue Bongongui) je prejel odlično ponudbo iz tujino in jo sprejel (v Izraelu, op. p.). Z nami še trenira, a v tej sezoni ne bo več igral. Po tem, ko smo si zagotovili obstanek (po zmagi v Kranju, op. p.), je s tem prenehal. Tako ne bo prišel v poštev tudi za Olimpijo,'' je razkril veselo novice za obrambo zmajev, saj je hitronogi Afričan v tej sezoni dokazal, kako nevaren in neugoden je za zadnjo vrsto Olimpije.

''Kar se tiče kadra, se obeta nekaj sprememb. Dodali bomo nekaj igralcev, opazujemo zlasti mlade igralce iz Slovenije. Želimo razširiti kader, najti kakšno okrepitev v napadu, ostalo pa bo odvisno od dogajanja na tržnici.

Žal mu je Triglava oziroma Gorice

Lani je v dodatnih kvalifikacijah potegnila krajšo Gorico. Kdo jo bo letos? Vrtnice ali Triglav? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tabor se tako ne boji izzivov, ki jih prinaša prihodnost. Ne verjame, da bi se lahko uspešna nogometna zgodba hitro izpela. Da bi se ponovil Zavrč, Ankaran ali še kakšen drug primer, kjer se ni izšlo vse po načrtih.

''Delamo po svojih močeh, vemo, kje smo. V prvi sezoni smo morali sistematizirati stvari, vendarle smo iz amaterskega prehajali na profesionalni model kluba. Korona nas je še bolj pretresla in šokirala, a imamo svoje načrte. Verjamem, da jih bomo speljali. Drugo leto bo še boljše od tega,'' je optimist Škerjanc, ki se že veseli primorskih obračunov v prvi ligi. V tej sezoni, v prihodnji pa se obetajo, saj je Koper napredoval, lahko pa bi se mu pridružila še Gorica, če bo v dodatnih kvalifikacijah izločila Triglav.

''Žal mi je Triglava oziroma Gorice, da enemu ne bo uspelo. Žal mi je vseh, ki si zaslužijo prvoligaški status. Žal je razlika med prvo in drugo ligo, če govorimo s poslovnega vidika, ogromna. To je stalnica slovenskega nogometa,'' je na lastni koži izkusil, kako različno je nastopati v najvišjem kot drugem kakovostnem razredu. Zdaj si želi, da bi Tabor še dolgo nastopal med elito, v bližnji prihodnost pa si morda kdaj zagotovil celo evropsko vozovnico. Kdo ve, žoga je okrogla …