Napetost se stopnjuje, Skender izpolnil prvi cilj #video

Derbi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Muro in Olimpijo se je po dramatičnem dogajanju končal z remijem in delitvijo točk (1:1). Po koncu srečanja so bili nekoliko bolj zadovoljni v taboru Ljubljančanov, ki so se s točko znova povzpeli na vrh prvenstvene lestvice. "Pred tekmo z Muro je bilo treba oceniti situacijo in glavni cilj je bil, da ostanemo neporaženi in ohranimo mir, stabilnost ter prvo mesto na lestvici," je po tekmi dejal trener Olimpije Dino Skender.

Derbi Mure in Olimpije je postregel s številnimi priložnostmi na obeh straneh. Ljubljančane je v vodstvo že v 7. minuti popeljal branilec Daniel Kamy. Gostitelji so protestirali pri sodniku, saj so bili prepričani, da je bil nad Marinom Karamarkom storjen prekršek, a Andrej Žnidaršič ni spreminjal odločitve. Mura je v nadaljevanju močno pritisnila na vrata gostov, a je bil vratar Olimpije Nejc Vidmar vedno znova na mestu. A še pred koncem prvega polčasa je za Muro izenačil Amadej Maroša, ki je zadel še trinajstič v tej sezoni. Rezultat se do konca srečanja, kljub številnim priložnostim, ni več spremenil.

Prekmurci, ki so si s pokalnim naslovom že priigrali nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, so kar dvajsetkrat sprožili proti vratom Olimpije in bili večino tekme boljši nasprotnik, s čimer se je po koncu srečanja strinjal tudi trener Mure Ante Šimundža. "Mislim, da smo odigrali odlično tekmo. Bili smo kvalitetnejši, imeli smo več zrelih priložnosti, tudi posest žoge je bila krepko na naši strani. Menim, da smo si danes zaslužili vse tri točke. Moramo se zavedati, da smo imeli mi prvo priložnost na tekmi, pa nismo zadeli, potem pa je Olimpija zadela iz prekinitve. Ali je bil prekršek ali ni bil, zdaj res težko govorim, a verjamem, da je sodnik ocenil tako, kot je videl. Od fantov sem nato zahteval, da smo mirni in da nadaljujemo v svojem slogu, saj tekma traja 90 minut. To se nam je na koncu, kar se tiče igre in prevlade na igrišču, tudi obrestovalo," je po tekmi dejal Murin strateg.

"Ta točka je za nas izjemno pomembna sploh s psihološkega vidika, saj smo pred zadnjima dvema krogoma točko pred tekmeci," je bil po tekmi zadovoljen Skender. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na drugi strani je bil zadovoljen trener Olimpije Dino Skender, ki je Ljubljančane z osvojeno točko znova pripeljal na vrh prvoligaške lestvice. Ljubljanska ekipa je dva kroga pred koncem pri 66 točkah, drugo Celje je zbralo točko manj, zato se v zaključku prvenstva obeta še srdit boj za naslov, za katerega teoretične možnosti ohranja tudi Maribor, ki je pri 61 točkah.

"Mura je pokazala, da je izjemno kvaliteten nasprotnik, in ne čudi me, da so osvojili pokalno lovoriko. Bilo je res neugodno gostovanje, v danem trenutku smo dali svoj maksimum, igrali smo tudi z nekoliko premešano zasedbo. Vsa čast mojim fantom in Muri, danes smo imeli izjemno razpoloženega vratarja, trud pa se nam je povrnil z osvojeno točko. Ta točka je za nas izjemno pomembna sploh s psihološkega vidika, saj smo pred zadnjima dvema krogoma točko pred tekmeci," je bil po tekmi zadovoljen Skender.

Olimpija je v Fazaneriji igrala brez Mirala Samardžića in Stefana Savića. "Zaradi vseh sprememb v napadu smo morali igrati pametno. Na začetku tekme smo se morali rešiti pritiska, saj je Mura startala na vse ali nič. Nekako nam jih je uspelo ustaviti, tudi sami smo si priigrali nekaj priložnosti, a treba je biti realen. Mura je imela več priložnosti, zato je na koncu pomembno, da nismo izgubili in da smo osvojili točko," je prepričan Hrvat na klopi Olimpije, ki je že drugi krog zapored ostal brez zmage. V prejšnjem krogu je morala Olimpija priznati premoč Aluminiju, ni pa manjkalo dosti, da bi se zgodba ponovila tudi na tekmi z Muro.

"To za nas niso slabi rezultati, saj igramo proti trdim in močnim nasprotnikom. Vedeli smo, da bo šla vsaka tekma na nož. Za nas je to pozitiven rezultat, prejšnjo tekmo smo igrali na vse ali nič in jo izgubili. Pred tekmo z Muro je bilo treba oceniti situacijo in glavni cilj je bil, da ostanemo neporaženi in ohranimo mir, stabilnost in prvo mesto na lestvici," je še dejal Skender.

Do konca prvenstva ostajata še dva kroga. Olimpija bo v naslednjem krogu doma gostila sežanski Tabor, v zadnjem krogu pa jo čaka še tekma s Celjem. Celjani, ki so v tem krogu remizirali s Triglavom, se bodo pred derbijem z Olimpijo pomerili še z izpadlim Rudarjem. Če bo Olimpija v naslednjem krogu doma premagala sežanski Tabor, ji za naslov prvaka zadostuje že remi na zadnjem srečanju. V vsakem primeru nas čakata še izjemno zanimiva kroga, ki bosta dala novega ali starega prvaka.

