Verjeli ali ne, Maribor je še lahko prvak!

Mariborčani so z zmago nad Bravom v Stožicah ter neodločenima rezultatoma Olimpije in Celja ostali v boju za državno lovoriko.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Dramatični razplet 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije je poskrbel, da so v boju za naslov prvaka še vedno trije klubi. Čeprav se je zdelo, da bodo vijolice izpadle iz igre, še trmasto vztrajajo. Na lestvici je v najboljšem položaju Olimpija, ki pa bo v zadnjem krogu gostovala pri drugouvrščenem Celju, zadnje pa ni rekel niti Maribor, a za ubranitev naslova, to bi bila po vsem, kar je doživel v tej sezoni, pravcata senzacija, potrebuje ogromen čudež.

Kdo bo novi slovenski prvak? Možni so le trije odgovori. Olimpija, Celje ali pa Maribor. Morda bomo odgovor na to vprašanje dočakali že v nedeljo, ko se bodo igrale tekme predzadnjega kroga. V poplavi vsemogočih scenarijev bi tisti, v katerem Olimpija doma premaga Tabor, Celje pa nepričakovano ostane praznih rok pri bodočem drugoligašu v Velenju, osrečil Ljubljano na prav poseben način.

Navijači Olimpije bi si lahko dali duška že krog pred koncem in proslavljali novo državno zvezdico, že tretjo, odkar je predsednik kluba Milan Mandarić. Ker pa v takšen scenarij ne verjame prav veliko ljudi, dovolj pove že podatek, da knapi v tej sezoni niso premagali prav nobenega prvoligaškega tekmeca in je v rubriki zmag še vedno moč najti neprijetno, v bistvu kar sramotno ničlo, ki postavlja Velenjčane ob bok najslabšim udeležencem 1. SNL vseh časov, je za pričakovati, da bo prvak znan malce pozneje.

Razpored kandidatov za naslov prvaka do konca sezone:

Klub Točke 35. krog 36. krog Olimpija 66 točk Tabor (doma) Celje (v gosteh) Celje 65 točk Rudar (v gosteh) Olimpija (doma) Maribor 61 točk Domžale (doma) Aluminij (v gosteh)

Mariboru že uspel manjši čudež

Maribor, ki je po porazu na večnem derbiju v Ljubljani padel v rezultatsko krizo, še vztraja v boju za prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida Veliko verjetnejši razplet je tisti, kako se bo o prvaku Prve lige Telekom Slovenije dokončno odločalo v zadnjem krogu. Ta bo odigran v sredo, 22. julija, v njem pa izstopa obračun vodilnih klubov, saj se bosta na stadionu Z'dežele udarila Celje in Olimpija. Najboljša slovenska kluba v tem trenutku. Ker pa med sestavne dele športnih tekmovanj spadajo tudi presenečenja, je potrebno na seznam možnih kandidatov za naslov prvaka uvrstiti tudi Maribor. Vijolice, ki v tej sezoni branijo naslov in napadajo že 16. zvezdico, imajo z naskokom najmanjše možnosti izmed ''velike'' slovenske trojice.

Marsikdo je pomislil, da bodo ostale brez teoretičnih možnosti že po 34. krogu, a se je uštel. Mariboru, ki je zaradi večjega točkovnega zaostanka odvisen zlasti od drugih in ga lahko rešijo le spodrsljaji drugih kandidatov za naslov, sta šla rezultata dvobojev 34. kroga, odigranih v Celju in Murski Soboti, zelo na roko. Že pred tem je bilo jasno, da bi se lahko Maribor v primeru, če bi bodisi Olimpija ali pa Celje v zadnjem krogu dočakala zmago, že poslovil od sanj o ubranitvi naslova.

Če bi Olimpija v zadnji tekmi 34. kroga premagala Muro, bi s tem Maribor odstranila s seznama kandidatov za naslov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ker pa se to ni zgodilo, Maribor ostaja v krogu kandidatov za lovoriko. Celjani so v nasprotju z marsikatero napovedjo po dolgem času izkazali ranljivost proti Triglavu, in si otežili položaj pri borbi za naslov, obenem pa so zmaji po hudi bitki v Fazaneriji, v kateri so trpeli, a z znanjem in borbenostjo ostali neporaženi, vpisali le eno, ne pa treh točk.

Možnosti le simbolične

Celje, ki se boji, da bo kapetana Mitje Lotriča zaradi izključitve po tekmi s Triglavom doletela kazen, ima še vedno vse v svojih rokah. Če bi do konca sezone premagal tako Rudar kot tudi Olimpijo, bi bil neulovljiv in postal prvak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zaradi remijev Olimpije in Celja je ostal Maribor, ki se je v sredo izkazal in v Stožicah nadigral Bravo s 3:0, še vedno v igri za naslov. Med tremi najboljšimi slovenskimi klubi ima daleč najmanjše možnosti za naslov prvaka. Možnosti so celo tako majhne, da so le simbolične. Ne le navijači, tudi strokovno vodstvo Maribora in nogometaši se zavedajo, da bi se moral, če bi hotele vijolice znova zasesti slovenski prestol, zgoditi eden največjih čudežev v zgodovini slovenskega klubskega nogometa.

Ker pa se je del njega že zgodil, to je potrdil razplet 34. kroga in senzacionalni remi Triglava v knežjem mestu, največje optimiste v mestu ob Dravi vznemirja misel o tem, da bi se lahko vse skupaj ponovilo še v 35., nato pa še zadnjem krogu.

Kateri scenarij bi Maribor popeljal na vrh?

Marcos Tavares velja za nepopravljivega optimista. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kaj natančno bi se moralo zgoditi, da bi Maribor po vsem, kar mu je šlo narobe v tej sezoni, vseeno postal slovenski prvak? V predzadnjem krogu, odigran bo v nedeljo, bi morala izgubiti oba tekmeca za naslov. Oba! Olimpija bi morala v Stožicah izgubiti proti brezskrbnemu Taboru, ki si je že priigral obstanek in lahko do konca sezone igra na krilih sproščenosti, Celje pa bi moralo priznati premoč zadnjeuvršenemu Rudarju, ki ni v tej sezoni premagal še nikogar.

Šele v tem primeru, ki se zdi domala neverjeten, bi se Mariboru deloma odprla vrata neverjetnega čudeža, ubranitve naslova. Vijolice bi sprva seveda morale opraviti svojo nalogo in v zadnjih dveh krogih premagati tako Domžale kot tudi Aluminij. Oba kluba sta brez resnejših rezultatskih imperativov, saj sta že dosegla svoje (Domžalčani so si po zgodovinskem preobratu v Kidričevem zagotovili obstanek, Aluminij pa je ostal dokončno brez možnosti za preboj v Evropo), tako da bi bila lahko pot še vedno motiviranega Maribora do načrtovanih šestih točk tlakovana z uspehom.

Kdo je boljši v medsebojnih srečanjih v tej sezoni? Olimpija – Celje / Olimpija* (2:2, 1:3, 1:0, ?)

Olimpija – Maribor / Maribor (0:0, 2:4, 1:1, 1:0)

Celje – Maribor / Celje (2:1, 0:1, 2:0, 2:1) * če bo Celje v zadnjem krogu premagalo Olimpijo, bo imelo boljše razmerje, vsakršen drug razplet gre v prid zmajem

Slovenija bi dočakala čudežen skok vijolic na prvo mesto le v primeru, če bi si nato Celjani in Ljubljančani v medsebojnem obračunu v zadnjem krogu sami zagrenili življenje. Maribor reši le scenarij, po katerem bi se težko pričakovani derbi v zadnjem krogu med Celjem in Olimpijo končal z neodločenim rezultatom.

Mariborčani imajo boljše razmerje v medsebojnih srečanjih z Olimpijo po zaslugi jesenske zmage v Stožicah (4:2), višje od tiste, ki jo je pred tedni proslavljala Skenderjeva četa (1:0). Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi se uresničilo vse skupaj, bi Maribor ostal vladar slovenskega klubskega nogometa, saj bi končal sezono s 67 točkami. Toliko bi jih zbrala tudi Olimpija, ki pa ima slabše razmerje na medsebojnih tekmah (gre za las, saj je Maribor boljši za en zadetek – 0:0, 2:4, 1:1 in 1:0), tako da bi v tem primeru morala čestitali vijolicam za rekordni 16. naslov.

Remi ali zmaga v Velenju? Celju bo morda vseeno.

Dušanu Kosiću se ponuja zgodovinska priložnost, da bi z zmago v zadnjem krogu nad nekdanjim klubom prišel do prve lovorike kot trener. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ker pa so možnosti za kaj takšnega zgolj simbolične, saj bi se moralo uresničiti kar nekaj presenečenj, je dosti bolj verjetna različica, v kateri bosta 22. julija kronana Olimpija bodisi Celje.

Kosićeva četa zaradi zaostanka za Olimpijo, v hrbet ji gleda za eno točko, veliko stavi na tekmo zadnjega kroga, kjer bo gostila Ljubljančane. Če bo Olimpija v nedeljo upravičila vlogo favorita proti Kraševcem, bodo Celjani na šaleško-savinjskem derbiju morali nujno ostati neporaženi, če bodo hoteli v zadnji krog vstopiti kot neposredni kandidat za naslov prvaka.

V bistvu jim je v tem primeru celo vseeno, ali v Velenju remizirajo ali pa zmagajo, saj bi jih nato zmaga nad Olimpijo v zadnjem krogu katapultirala na vrh in prinesla ogromno zadovoljstvo.

Bi lahko Rudar v 35. krogu dočakal prvo zmago v tej sezoni in jo povsem zagodel sosedom iz Celja? Foto: Grega Valančič/Sportida

V tem primeru bi namreč imeli Celjani boljše razmerje v medsebojnih srečanjih (za zdaj imajo slabšega – 2:2, 1:3 in 1:0, zato bi v primeru remija v zadnjem krogu potegnili krajšo, z zmago pa bi imeli boljšega), kar bi jim prišlo v veliko pomoč, če bi tekmeca končala sezono z enakim številom točk. Denimo v primeru, če bi Olimpija premagala Tabor, Celje remiziralo z Rudarjem, nato pa bi Kosićevi izbranci v zadnji tekmi sezone premagali zmaje. Potem bi oba tekmeca končala sezono pri 69 točkah. Toliko jih Maribor ne more več osvojiti, saj je za zdaj pri 61 točkah.

Lahko se celo zgodi, da bo odločal ... trikotnik!

"Trikotnik" bi na slovenski prestol postavil Celjane. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Je pa zanimivo, da bi nam lahko nenavaden razplet prinesel redko viden scenarij, po katerem bi vsi trije kandidati za naslov končali sezono z enakim številom točk. Vsi bi jih osvojili po 67. Olimpija bi izgubila s Taborom, Celjani bi remizirali v Velenju, nato bi se veliki derbi v Celju v zadnjem krogu končal brez zmagovalca.

V tem primeru bi odločal trikotnik, v katerem pa bi se krstnega naslova državnega prvaka dokopal Celje! Ima namreč najboljše razmerje medsebojnih tekem z Mariborom (tri zmage in en poraz). Tako bi Celjani v trikotniku treh najboljših osvojili 14 točk, Olimpija bi bila druga z 10, Maribor pa zadnji z osmimi.

Če bi odločal trikotnik medsebojnih rezultatov vseh treh kandidatov:

Celje 14 točk (4 zmage – 2 remija – 2 poraza) Olimpija 10 (2 - 4 - 2) Maribor 8 (2 - 2 - 4)

Zato igra v prid vijolic le možnost, da oba tekmeca v predzadnjem krogu ostaneta brez točk, nato pa med seboj remizirata. To je torej pogoj, potreben za lansiranje zgodbe o mariborskem čudežu. Ni verjeten, je pa možen. To pa je ravno to, kar krepi nogomet in ga dela še dodatno zanimivega.