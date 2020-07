Mura namučila Olimpijo kot le malokdo #video

Nogometaši Olimpije tudi po 34. krogu državnega prvenstva ostajajo na prvem mestu. V Murski Soboti so osvojili točko, s katero so lahko povsem zadovoljni. In to zaradi dveh razlogov. Prvi je, da bodo, če bodo v naslednjem krogu doma premagali sežanski Tabor, prvaki tudi v primeru neodločenega izida v zadnjem krogu v Celju, drugi pa, da je bila Mura v dvoboju boljša. Ljubljančane je reševal vratar Nejc Vidmar, ubranil je vrsto nevarnih strelov motiviranih Sobočanov, ki so večji del tekme prevladovali na igrišču.

Že na začetku se je videlo, da si obe ekipi želita poln izkupiček. Mura jih je želela osvojiti z napadalno, oslabljena Olimpija, ki je igrala brez Mirala Samardžića in Stefana Savića, pa s taktično, zanjo neznačilno bolj zaprto igro, v kateri so se zanašali predvsem na prekinitve.

Domači so prvo priložnost prek Luke Šušnjare zapravili, Ljubljančani pa svoje ne. V sedmi minuti je Endri Cekici izvedel prosti strel z leve strani, Daniel Kamy pa je z glavo poslal žogo v mrežo. Prekmurci so zahtevali prekršek v kazenskem prostoru, toda sodnik Andrej Žnidaršič se s tem ni strinjal.

A igralce Mure prejeti gol ni presekal. Uprizorili so pritisk proti vratom gostov, Nejc Vidmar je prvi strel Amadeja Maroše še ubranil, v 29. minuti pa je bil nemočen, Maroša se je sprehodil skozi nezanesljivo ljubljansko obrambo, nato pa mimo vratarja poslal žogo v mrežo.

Domači so bili bili boljši tudi po izenačenju, lahko bi dosegli še kakšen zadetek, Maroša je bil stalna nevarnost za Ljubljančane, toda izid se do odmora ob polčasu ni spremenil.

Drugi del se je začel tako kot prvi, že v prvem napadu se je v priložnosti znašel Šušnjara, a je Vidmar dobro posredoval. V 54. minuti je na sceno spet prišel Maroša, potem ko je spodrsnilo Kamyju, je sam stekel proti vratom tekmecev, vendar ni streljal, odločil se je za podajo Šušnjari, ki pa jo je s požrtvovalnim padcem pod noge prestregel Denis Šme.

Po nekajminutnem zatišju je gledalce v 66. minuti gledalce spet na noge dvignil Tomi Horvat, a je streljal čez gol, nekaj minut pozneje je na podobno mesto z glavo poslal Matic Maruško.

Zelenobeli so v zadnjem delu vzpostavili ravnotežje, prave priložnosti si sicer niso priigrali, je pa moral domači vratar Matko Obradović dvakrat resno posredovati, ko sta mu s streli od daleč zagrozila Cekici in Timi Max Elšnik.

Zadnji priložnosti na tekmi sta se v zadnji minuti rednega dela in v sodnikovem podaljšku ponudili Kaiju Cipotu in Horvatu. Po kotu so na Cipota tekmeci nanj pozabili, toda mladi napadalec je streljal mimo gola, Vidmar, najboljši posameznik tekme, pa je v zadnjih trenutkih še enkrat dobro posredoval po strelu Horvata.

Olimpija bo v naslednjem krogu gostila CB24 Tabor Sežano, Mura pa bo doma igrala proti Aluminiju.

Konec dvoboja v Fazaneriji, ki se je razpletel brez zmagovalca. Olimpija je ostala neporažena, čeprav si je Mura priigrala številne priložnosti. Razmerje strelov je bilo 20:10 v korist Mure (6:5 v okvir vrat)! Pokalni zmagovalci so imeli tudi zadnjo priložnost na srečanju, ko je v zadnjih sekundah na vrata gostov streljal Tomi Horvat, a se je še enkrat več izkazal Nejc Vidmar in poskrbel, da se je dvoboj končal z remijem. Olimpija ima tako pred zadnjima dvema krogoma točko prednosti pred Celjem.

90. minuta (Murska Sobota): Luka Bobičanec je podal rezervistu Kaiju Cipotu, ki je z ugodnega položaja, povsem neoviran, po strelu z glavo zgrešil cilj. Ostaja 1:1, sodnikov podaljšek bo trajal tri minute.

85. minuta (Murska Sobota): Zmaji so še enkrat ogrozili vrata gostiteljev. Timi Max Elšnik je streljal v okvir vrat, a je bil Matko Obradović na mestu.

82. minuta (Murska Sobota): tokrat je bilo nevarno pred vrati Mure. Endri Čekiči je s prostega strela ogrel dlani Matko Obradović, v nadaljevanju akcije pa je skušal vrata Mure ogroziti Michael Pavlović, a je Dalmatinec med vratnicama črno-belih ukrotil žogo. Ostaja 1:1.

67. minuta (Murska Sobota): znova je bilo nevarno v kazenskem prostoru Olimpije. Tomiju Horvatu se je ponudila priložnost, a je njegov strel švignil za malo nad prečko. Ostaja 1:1.

54. minuta (Murska Sobota): Muri se je po napaki Daniela Kamyja, ki mu je spodrsnilo, ponudila priložnost za zadetek. Amadej Maroša je stekel proti vratom Olimpije, a je hotel nato nesebično zaposliti Luko Šušnjaro. To je izkoristil požrtvovalni Denis Šme in prekinil napad. Ostaja pri 1:1, Mura boljša tudi v drugem polčasu.

46. minuta (Murska Sobota): niti ni minila še minuta, pa si je Mura že priigrala prvo priložnost v drugem delu. Luka Šušnjara je močno streljal, a preveč po sredini vrat, tako da Nejc Vidmar ni imel težjega dela z odbijanjem žoge. Nogometaš Mure se je prijel za glavo, saj je po vodi splavala priložnost za vodstvo Mure.

Začetek drugega polčasa v Murski Soboti. Trenerja nista menjala enajsteric.

Konec prvega polčasa v Murski Soboti. Mura je namučila Olimpijo in jo nadigrala, razmerje strelov na gol je 8:3 v korist Mure (4:1 v okvir vrat). Žoga je bila v posesti nogometašev Mure kar 63 odstotkov vsega časa, gledalci pa so sodnikom, ko so zapuščali zelenico, namenili žvižge.

Gooooool! 1:1! 29. minuta (Murska Sobota). Mura je izenačila na 1:1. Luka Šušnjara je zaposlil Amadeja Marošo, ki se je po spretnem preigravanju, kjer mu je po odboju žoge od nogometaša Olimpije Jana Andrejašiča pomagala tudi sreča, znašel v veliki priložnosti in premagal Nejca Vidmarja. Občinstvo v Fazaneriji je navdušeno, pritisk črno-belih je obrodil sadove. Mura vodi v strelih na gol kar s 7:1.

18. minuta (Murska Sobota): Sodnik Andrej Žnidaršič, ki mu navijači Mure namenjajo veliko žvigov, je pokazal že štiri rumene kartone. Pri domačih so jih prejeli Jan Gorenc, Matic Maruško in trener Ante Šimundža, pri gostih pa strelec zadetka Daniel Kamy.

9. minuta (Murska Sobota): izvrsten strel Amadeja Maroše z glavo in še boljša obramba Nejca Vidmara, ki je z atraktivno parado preprečil izenačenje.

Goooool! 0:1! 6. minuta (Murska Sobota): Ljubljančani vodijo v Fazaneriji! Daniel Kamy je ušel obrambi Mure in po natančnem strelu z glavo premagal Matka Obradovića. Olimpija je hitro povedla, gostitelji pa so protestirali pri sodniku Andreju Žnidaršiču, saj so bili prepričani, da so zmaji v akciji pred zadetkom Kamya storili prekršek nad Marinom Karamarkom, ki je obležal v kazenskem prostoru Mure. Delivci pravice so bili deležni glasnega neodobravanja in žvižgov, v Fazaneriji spremlja dvoboj okrog 500 oseb. Podajo je prispeval Endri Čekiči.

2. minuta (Murska Sobota): Navijači Mure niso dolgo čakali na prvo priložnost. Matic Maruško je z dolgim predložkom poslal v ogenj Luko Šušnjaro, ki je stekel proti Nejcu Vidmarju, a ga ni uspel premagati. Nekdanji kapetan Olimpije se je izkazal s posredovanjem.

Začetek dvoboja v Murski Soboti.

Ob 20.30 se bo začel četrtkov derbi 34. kroga, dvoboj med pokalnim zmagovalcem Muro in do tega kroga vodilno Olimpijo. Trener gostov Dino Skender je izbral začetno enajsterico. V obrambi bo namesto kaznovanega Mirala Samardžića zaigral Daniel Kamy, od prve minute bo začel Timi Max Elšnik, Luka Menalo pa bo čakal na priložnost na klopi za rezervne igralce. Mackyja Bagnacka ni med kandidati za srečanje. Zaradi kazni počiva Stefan Savić.

Za vrhunec 34. kroga bosta poskrbeli Mura in Olimpija, kluba, ki bi se lahko, če se ne bi prekinila tradicija, v začetku prihodnje sezone pomerila tudi v superpokalu. Črno-beli iz Murske Sobote zagotovo, saj so osvojili pokalno lovoriko, zeleno-beli iz Ljubljane pa le, če bi v državnem prvenstvu osvojili največ točk in postali prvaki. Po domačem porazu z Aluminijem so si otežili pot do nove zvezdice.

Dino Skender je z Olimpijo na gostovanjih še stoodstoten. Foto: Vid Ponikvar

"Sami sebe smo postavili v težak položaj. Kot do zdaj pa smo odvisni sami od sebe in tako se moramo tudi obnašati. Za nazaj ne moremo spremeniti ničesar, tako da gledamo dalje. Točka prednosti ni veliko, a še vseeno vodimo in lahko odločamo o svoji usodi," opozarja kapetan Olimpije Tomislav Tomić. Zmaji so še vedno odvisni le od samih sebe. Če bi premagali Muro, nato pa še doma Tabor, bi jih do naslova v zadnjem krogu popeljal že remi v Celju.

Ko so se jeseni mudili v Prekmurju, niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Mura je v zadnji četrtini srečanja napolnila mrežo gostov iz Ljubljane (3:1), takratni trener Safet Hadžić je po dvoboju čestital stanovskemu kolegu Anteju Šimundži. Tokrat bo Mariborčana, ki je Muro letos popeljal do prve pokalne lovorike po 25 letih, poskušal premagati Dino Skender.

Mladi Hrvat je z Olimpijo na gostovanjih še stoodstoten. Premagal je Domžale in Triglav, zdaj bo poskušal še Muro. V moštvu bo moral opraviti nekaj sprememb, saj bosta zaradi kazni manjkala Miral Samardžić in Stefan Savić, pri gostiteljih, ki bi lahko na račun uspešne sezone in velikega zanimanja tujih snubcev kmalu ostali brez nekaterih nosilcev igre, pa ne bo manjkalo motivacije. Prihaja prvi favorit za naslov državnega prvaka, temu primeren bo tudi pristop razbremenjenih gostiteljev. Pri Muri ne bo Staniše Mandića, saj si je Črnogorec na gostovanju v Velenju v desnem stopalu zlomil tri kosti in že končal sezono.