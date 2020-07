Neverjetno, a resnično! Domžalam uspel podvig, ki bo še dolgo odmeval. #video

Predrag Sikimić je dočakal strelski prvenec v dresu Domžal in pomagal rumenim do obstanka v prvi ligi!

Nogometaši Aluminija so 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije na domačem igrišču izgubili proti Domžalam z 2:5 (2:0). Domžalčani so si zagotovili obstanek, Aluminij pa je izgubil še zadnjo možnost za preboj v Evropo. Zadnjo evropsko vozovnico si je tako v Sloveniji prislužil Maribor.

Aluminij : Domžale 2:5 (2:0) Športni park Kidričevo, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Kovačič, Benc.



Strelci: 1:0 Živković (15.), 2:0 Živković (17.), 2:1 Podlogar (47.), 2:2 Sikimić (54.), 2:3 Jakupović (62.), 2:4 Jakupović (70.), 2:5 Jakupović (81.).



Aluminij: Janžeković, Kontek, Ploj, Petek (od 69. Šaka), Horvat (od 69. Pantalon), Čermak (od 69. Marinšek), Klepač, T. Pečnik, Živković (od 77. Bosilj Flakus), G. Pečnik, Grajfoner.



Domžale: Sorčan, Ilić, Sikošek (od 66. Mavretič), Šoštarič Karić, Žinič, Kait (od 46. Sikimić), Husmani (od 85. Markuš), Svetlin (od 66. Makovec), Ibričić, Podlogar, Jakupović (od 85. Kim).



Rumeni kartoni: Grajfoner, Horvat, G. Pečnik; Husmani.

Rdeči karton: /.

Aluminij je pred dnevi po gostujoči zmagi nad tedaj vodilno Olimpijo dodobra začinil končnico elitnega slovenskega ligaškega tekmovanja. Na današnjem domačem obračunu je po prvem polčasu kazalo, da bo na kolena položil tudi v tej sezoni zelo blede Domžale. Po vodstvu z 2:0 pa je v drugem polčasu povsem popustil, gostujoča zasedba pa je po poletni predstavi uprizorila prvovrsten preobrat in slavila s 5:2.

Dvakrat v polno Živković ...

Izbranci gostujočega trenerja Dejana Djuranovića so spodbudno začeli dvoboj v Kidričevem, že v peti minuti so izpeljali bliskovit polprotinapad, po strelu Arnela Jakupovića nekoliko z desne strani pa se je izkazal domači vratar Luka Janžeković.

Uvodoma dokaj rezervirani izbranci domačega trenerja Slobodana Gruborja so med 15. in 17. minuto izpeljali dve enostavni akciji, obe pa so zaključili na najboljši možni način. Strelec obeh golov je bil 27-letni Hrvat Ante Živković, obakrat pa je v polno zadel po dveh "naravnost perfektnih" podajah Aljaža Ploja in Marcela Čermaka z leve strani.

Napadalec Aluminija Ante Živković je v tej sezoni dosegel že 15 zadetkov:

Domžalčani so po dveh prejetih golih v slabih dveh minutah do konca prvega polčasa "tavali" po igrišču. Kidričani so si v 25. minuti znova prigrali lepo priložnost, ko je po kotu z desne strani Luka Petek sprožil močan strel z glavo, z bravurozno obrambo pa se je izkazal gostujoči vratar Grega Sobočan in preprečil še večjo zadrego svojih soigralcev.

V končnici prvega polčasa so si tudi izjemno bledi gosti priigrali priložnost za gol, po močnem strelu Zenija Husmanija z 20 metrov pa je bil na pravem mestu Janžeković.

... nato epski preobrat Domžal

V drugi polovici dvoboja so v prvem polčasu povsem izgubljeni Domžalčani na Dravskem polju uprizorili prvovrsten preobrat. V drugi minuti nadaljevanja je Sven Šoštarič Karić poslal globinsko žogo v domači kazenski prostor, kjer se je najboljše znašel Matej Podlogar in znižal na 1:2, le šest minut kasneje pa je po predložku Andraža Žiniča z desne strani po strelu z glavo zadel še rezervist Predrag Sikimić in izenačil na 2:2.

Arnel Jakupović je v tej sezoni že pri desetih golih:

A Djuranovićevi varovanci se s tem niso zadovoljili. V 62. minuti je po podaji z leve strani domači vratar Janžeković naredil grobo napako in izpustil žogo, "darilo" pa je izkoristil Arnel Jakupović in svoje soigralce popeljal v vodstvo s 3:2. Le osem minut kasneje se je isti igralec odlično znašel v domačem kazenskem prostoru in z natančnim in močnim strelom dosegel še drugi gol na tekmi za vodstvo s 4:2.

Igra domačih nogometašev je v nadaljevanju povsem razpadla, kar so gosti izkoristili v 81. minuti, ko je Sikimić - po podaji Podlogarja - po natančnem strelu z dvanajstih metrov povišal na 5:2.

Aluminij bo v predzadnjem krogu gostoval v Murski Soboti, Domžale pa v Mariboru. Obe tekmi se bosta v nedeljo, 19. julija, pričeli ob 18. uri.

