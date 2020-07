Agoniji Rudarja ni videti konca, na Krasu brez čudeža #video

CB24 Tabor Sežana : Rudar Velenje 1:0 (1:0) Stadion Rajko Štolfa, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Pospeh, Gabrovec.



Strelec: 1:0 Krivičić (7.).* CB24 Tabor: Rener, Serge, Azinović, Nemanič, Zebić, Krivičić, Kuauo, Mihaljević, Sever (od 90. Hlad), Stevanović (od 71. Laukzemis), Babić (od 71. Ndzengue). Rudar Velenje: Radan, Pušaver, Vošnjak, Kašnik (od 59. Džinić), Krefl (od 73. Jovan), Filipović, Vižintin (od 37. Jovanović), Lelić (od 59. Trifković), Črnčič, Kuzmanović, Panadić. Rumeni kartoni: Vižintin, Kuzmanović, Filipović.

Rdeč karton: /

Tekma v Sežani ni odločala o ničemer pomembnejšem, zato sta trenerja nekaterim svojim igralcem privoščila odmor. Nogometaši so se sicer trudili, pokazali željo, a posebej kakovostna tekma ni bila. Sežanci so izkoristili eno od svojih redkih priložnosti, s tem pa prišli do tretje zaporedne zmage v prvenstvu.

Velenjčani so se praktično v prvem resnejšem napadu tekmecev tekmecev oddaljili od želje, da po 33 tekmah vendarle pridejo do prve zmage v sezoni. Gol so prejeli v sedmi minuti, ko je Leon Sever sprožil udarec z 16 metrov, žoga je zadela vratnico in se odbila do neoviranega Marka Krivičića, ki jo mu ni bilo težko spraviti za hrbet vratarja Mateja Radana.

Zadetek Marka Krivičića:

To je bila edina priložnost Sežančanov v prvem polčasu, dve polpriložnosti pa so imeli gosti, Aljaž Krefl je žogo poslal čez gol, strel Sanjina Lelića pa je bil premalo močan, da bi povzročil težave domačemu čuvaju mreže Arianu Renerju.

Na začetku drugega dela so nogometaši iz Šaleške doline zagospodarili na igrišču, v 50. minuti gostujoči branilec Adam Vošnjak po kotu žogi ni našel poti v mrežo, Renerja ni uspel premagati niti Krefl, Mateo Panadić je v kazenskem prostoru najprej okleval s strelom, deset minut pred koncem mu je strel blokiral še Azinović.

Trener Rudarja Domen Beršnjak je vnovič ostal brez zmage. Foto: Grega Valančič / Sportida

To pa je bilo ob nekaj protinapadih domačih, v 87. minuti se jim je v enem napadu priložnost ponudila kar trikrat, tudi vse, kar so videli maloštevilni gledalci, ki so kljub dejstvu, da domači klub vstopnic ni prodajal, prišli na stadion.

V naslednjem krogu bo Tabor gostoval pri Olimpiji, Rudar pa bo gostil Celje.

Dogajanje v Sežani v živo: