Gorica v Dekanih do preobrata in ohranitve prvega mesta

Nogometaši Gorice bodo tudi po 24. krogu vodilna ekipa 2. SNL. Na gostovanju v Dekanih so sicer trpeli, po prvem polčasu zaostajali z 0:1, po izidu 2:2 pa odločilna gola dosegli v 86. in peti minuti dodatka, ko sta v polno zadela rezervist Adriano Bloudek in Luka Marjanac.