Ali veste, kdo je najboljši nogometaš Prve lige Telekom Slovenije?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nagrada za najboljšega nogometaša sezone je v svetu že dolgo ena najbolj cenjenih lovorik, saj gre za priznanje, ki ga podeljujejo soigralci in nasprotniki svojim stanovskim kolegom, ki so vse veščine nogometne igre spoznali med dvoboji na travnati površini. Komu bo v roke romala v sezoni 2019/20? O tem lahko odločate tudi vi, saj lahko oddate glas za svojega kandidata. Kdo bo na seznamu zmagovalcev nasledil Rudija Požega Vancaša?

Kako je bilo na podelitvah nagrad SPINS XI lani?

Izbor najboljših nogometašev sezone, za katerega glasujejo profesionalni nogometaši, člani Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), se je prvič zgodil leta 2004. Sprva so glasovali le za najboljšega nogometaša v Sloveniji, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO izbirali tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes.

Letos žal brez nekaterih nagrad

Z leti so bila zaradi velikega zanimanja javnosti in nogometašev samih izboru dodana tudi glasovanja za najboljše nogometaše po posameznih igralnih mestih, najboljšega slovenskega nogometaša sezone, najboljšega nogometaša druge slovenske nogometne lige in najboljšo nogometašico sezone v Sloveniji.

Lanskoletna izvedba Gale v Ljubljani je naletela na velik odziv. Letos je zaradi višje sile ne bo. Foto: Vid Ponikvar

Letos bo tako Slovenija priča že 16. izboru najboljših nogometašev sezone. Zaradi prekinitve tekmovalne sezone, ki je bila posledica ukrepov pandemije novega koronavirusa, letos ne bosta potekali glasovanji za najboljše nogometaše 2. SNL in nogometašice 1. SŽNL. Nogometaši, trenerji, strokovna javnost (novinarji) in navijači bodo tako izbirali najboljše nogometaše in trenerje 1. SNL v sezoni 2019/2020, ki se še vedno ni končala, v boju za državni naslov pa najbolje kaže ljubljanski Olimpiji.

www.spins11.si Vsak posameznik lahko odda en glas dnevno. Vsi, ki bi radi oddali glas za svojega favorita, lahko to storite na spletni strani . Vsak posameznik lahko odda en glas dnevno.

V prejšnji sezoni je največ glasov kot najboljši trener prejel Ante Šimundža (Mura). Foto: Vid Ponikvar

Pri izboru za najboljšega trenerja sezone v 1. SNL sindikat SPINS sodeluje z Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije, prek katere bo v glasovanje vključenih približno 700 trenerjev s trenersko usposobljenostjo UEFA A in UEFA PRO.

Sodelujejo tudi športne redakcije največjih medijskih hiš v Sloveniji. Predstavitev nominirancev je predvidena v torek, 14. julija. Širši izbor najboljših po igralnih pozicijah zajema tri vratarje, osem obrambnih igralcev, šest vezistov in šest napadalcev. Ob tem bo obljavljen tudi širši seznam najboljših trenerjev sezone in kandidatov za najboljšega nogometaša sezone 2019/2020 v Sloveniji.

Kako se bodo obdelovali podatki: Glasovi, ki se bodo zbirali prek internega glasovanja SPINS in spletnega glasovanja, v katerega bo vključena javnost, se bodo sešteli in delili po odstotkih, in sicer: NAJBOLJŠI NOGOMETAŠI NOGOMETAŠI (50 odstotkov)

MEDIJI (25 odstotkov)

JAVNOST/NAVIJAČI (25 odstotkov) NAJBOLJŠI TRENER TRENERJI (50 odstotkov)

MEDIJI (25 odstotkov)

JAVNOST/NAVIJAČI (25 odstotkov)

Javnost, h glasovanju so vabljeni vsi navijači in ljubitelji nogometa, bo spletno glasovanje, za izključno nominirance, nadaljevala do predvidoma ponedeljka, 20. julija. Med sodelujočimi bo izžreban nagrajenec, ki ga bo osrečila prestižna nagrada. Prejel bo namreč dres državne nogometne reprezentance s podpisi vseh zmagovalcev.

Komu bo Rudi Požeg Vancaš, zdajšnji nogometaš Maribora, predal prestižno lovoriko? Foto: Vid Ponikvar

Zaradi ukrepov in posledic, ki jih je povzročila pandemija novega koronavirusa, prireditve Nogometna Gala SPINS XI letos ne bodo organizirali. Nagrade najboljšim nogometašem in trenerju sezone bodo podeljene na tekmah zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije, 22. julija. Ravno na dan, ko bo državni prvak prejel "kanto". V prejšnji sezoni je bil za najboljšega nogometaša razglašen Rudi Požeg Vancaš, ki je takrat branil še barve Celja. Kdo ga bo nasledil? O tem lahko odločate tudi vi ...