Rudar zapravil veliko priložnost za prvo zmago sezone

Rudar tudi po 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije ostaja brez samcate zmage v tej sezoni, potem ko je v ponedeljek v zadnji tekmi kroga v Velenju z 0:0 remiziral z Muro in ob tem zapravil enajstmetrovko. Nogometaši Olimpije so v nedeljo v Stožicah ostali praznih rok proti Aluminiju (0:1), Celjani pa so v štajerskem derbiju premagali Maribor, mu zadali boleč udarec v Ljudskem vrtu in se vodilnim zmajem tri kroge pred koncem približali na točko zaostanka. Tabor je v dramatični tekmi v Kranju ugnal Triglav in si zagotovil obstanek med elito. V petek sta se ekipi Domžale in Bravo razšli z 1:1.

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog:

Sobota:

Domžale : Bravo 1:1 (0:0)

Jakupović 56.; Drkušić 90.; R.K.: Vujadinović 78,/Domžale Nedelja:

Triglav : Tabor 1:2 (0:1)

Milanović 54.; Babić 32., Laukžemis 90.; R.K.: Gajić 84./Triglav



Maribor : Celje 1:2 (0:2)

Peričić 88.; Bajde 35./ag., Vizinger 38.



Olimpija : Aluminij 0:1 (0:1)

Klepač 26.; R.K.: Samardžić 85./Olimpija, Matjašič 90./Aluminij Ponedeljek:

Rudar : Mura 0:0

Rudar zapravil enajstmetrovko za prvo zmago

V zadnji tekmi kroga so v ponedeljek zvečer nogometaši Rudarja skušali priti do prve prvenstvene zmage v tej sezoni. Po nezanimivem prvem polčasu, ki ni ponudil veliko in se je končal z nepriljubljenih 0:0, so imeli Velenjčani, ki so možnosti za obstanek v ligi izgubili že pred časom, veliko priložnost za zmago, a so po uri igre zapravili enajstmetrovko. Strel z bele točke je izvajal kapetan Damjan Trifković, z obrambo pa se je izkazal Matko Obradović v vratih Mure. Ta je imela do konca tekme nekaj priložnosti za zmago, a ni zadela. Najbližje je bil Žan Karničnik, čigar strel je končal v vratnici.

Mihael Klepač je z izjemnim zadetkom v prvem polčasu šokiral Olimpijo in povedel Aluminij v vodstvo. Foto: Vid Ponikvar

Evrogol Hrvata pokvaril načrte Olimpiji

Vodilna Olimpija si je v nedeljo na domači zelenici v praznih Stožicah privoščila velik spodrsljaj. Čeprav je pred srečanjem z Aluminijem Triglavu in Rudarju nasula kar 12 zadetkov, je tokrat končala dvoboj brez doseženega gola. Trener Dino Skender je tako po štirih zaporednih zmagah doživel prvi neuspeh na vročem stolčku zmajev, prvi strelec tekmovanja Ante Vukušić, ki je proti Kranjčanom in Velenjčanom zabil kar sedem zadetkov, pa je prekinil izjemen strelski niz.

Izjemen zadetek Mihaela Klepača v Stožicah:

Junak dvoboja v Ljubljani je bil njegov rojak Mihael Klepač, ki je sredi prvega polčasa izvrstno akcijo kronal z atraktivnim volejem, s katerim je premagal Nejca Vidmarja in popeljal Kidričane v vodstvo. To se je zgodilo le nekaj minut po tem, ko so se po krajši tehnični okvari v Stožicah znova prižgali žarometi v Stožicah.

Aluminij je z dragoceno zmago ohranil upanje na uresničitev zgodovinskega cilja, nastopa v Evropi, saj se je tretjeuvrščenemu Mariboru približal na -4, Olimpija pa ima pred Celjem le še točko prednosti. V dodatne težave sta jo spravila Miral Samardžić (rdeči karton) in Stefan Savić (rumeni karton), ki bosta morala zaradi kazni preskočiti četrtkovo gostovanje v Murski Soboti, pri gostih pa je bil v zadnji minuti izključen Jure Matjašič.

Rapsodija Celjanov v Ljudskem vrtu

Celjski nogometaši so v 99. štajerskem derbiju, v katerem sta se pomerila edina kluba, ki v 1. SNL vztrajata od začetka državne samostojnosti, spravili v slabo voljo Mariborčane. Premagali so jih že tretjič v tej sezoni, prvič v gosteh, s tem pa se vodilni Olimpiji približali na vsega točko razlike, hkrati pa poskrbeli, da so vijolice bolj ali manj že odstranjene iz boja za naslov prvaka. Gostje so v prvem polčasu najprej rade volje sprejeli darilo nekdanjega soigralca Gregorja Bajdeta, ki je zatresel lastno mrežo, nato pa je novega svežega rekorderja 1. SNL, med vratnicama je znova stal 42-letni Jasmin Handanović, po izjemnem protinapadu in natančnem strelu z razdalje premagal še Dario Vizinger. Mladi Hrvat je dosegle že 22. zadetek v tej sezoni.

Zadetek Daria Vizingerja za vodstvo z 2:0 v Mariboru:

Gostitelji so v drugem polčasu na krilih številnih menjav, v igro je vstopil tudi kapetan Marcos Tavares in vknjižil 400. nastop v 1. SNL, podoben dosežek je v zgodovini tekmovanja uspel le še petim igralcem, iskali pot do preobrata, a več kot častnega zadetka, po strelu z glavo ga je dosegel Špiro Peričić, niso dočakali.

Ostalo je pri dragoceni zmagi Celjanov, ki so si s tem tudi matematično zagotovili nastop v Evropi, v zadnjih treh krogih pa bi lahko prvič v zgodovini kluba osvojili še naslov prvaka! Mariborčani so pod vodstvom Sergeja Jakirovića izgubili še tretjič na zadnjih štirih srečanjih, še vedno pa nimajo zagotovljene Evrope.

Velik uspeh Tabora, ki si je že zagotovil obstanek

Nogometaši Tabora so izkoristili zaključno žogico za obstanek in si z zmago na Gorenjskem zagotovili najmanj osmo mesto v tej sezoni, tako da bodo igrali v druščini najboljših tudi v prihodnji sezoni. Trener češnjic Mauro Camoranesi se je tako podpisal pod velik uspeh. Tokrat je bil z 2:1 boljši od gorenjskih orlov, ki jim grozijo dodatne kvalifikacije z Gorico. V prvem polčasu je goste v vodstvo popeljal Mario Babić, žarek upanja za Kranjčane je že s šestim zadetkom v tej sezoni ponudil branilec Milan Milanović, zaključek srečanja, v 84. minuti je rdeči karton prejel nogometaš Triglava Marko Gajić, pa je pripadel Kraševcem.

Zadetek Karolisa Laukžemisa, po katerem je Tabor obstal v druščini najboljših:

V peti minuti sodnikovega podaljška je v polno zadel Litovec Karolis Laukžemis in z drugim zadetkom v tej sezoni Tabor popeljal v sedma nebesa.

Hladna prha za Domžale v zadnjih sekundah

V uvodnem dejanju 33. kroga se je dolgo časa nasmihala dragocena zmaga Domžalam, ki so v močnem nalivu pred praznimi tribunami vodile do zadnjih sekund srečanja, nato pa je s strelskim prvencem v prvi ligi v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška izenačil Vanja Drkušić. Ljubljančani so izkoristili premoč v zadnjem delu srečanja, zlasti po izključitvi Nikole Vujadinovića, ki je prejel že tretji rdeči karton v tej sezoni in moral predčasno z igrišča v 78. minuti. Takrat so rumeni še vodili, saj je Arnel Jakupović v 56. minuti izkoristil nespretno posredovanje Domna Grila, ki je sicer zadnjič branil za Bravo.

Zadetek Arnela Jakupovića po napaki Domna Grila:

Najstnik se seli v Nemčijo, kjer bo nadaljeval kariero pri bundesligašu Hoffenheimu, zadnji nastop za Bravo, s katerim je v prejšnji sezoni postal drugoligaški prvak, pa si bo zapomnil tako po priložnostnem darilu kot tudi napaki, ki je Domžalam pomagala do vodstva. Rumena družina je prednost pred devetouvrščenim Triglavom povišala na šest točk, Bravo, ki si je obstanek zagotovil že v prejšnjem krogu, pa se je še bolj utrdil na šestem mestu.

Lestvica:

Najboljši strelci: 26 – Ante Vukušić (Olimpija)

22 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

13 – Ante Živković (Aluminij),

12 − Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 – Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Menalo (Olimpija)

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Zahović (Maribor)

...

Poročila s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Olimpija : Aluminij (fotograf Vid Ponikvar):

Maribor : Celje (fotograf Blaž Weindorfer/Sportida):

Triglav : Tabor (fotograf Grega Valančič/Sportida):

Domžale : Bravo (fotograf Grega Valančič/Sportida):

