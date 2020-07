"Bomba tukaj, bomba tam … Le čakam, kje bo eksplodiralo."  #video

Sanj o ubranitvi naslova je bilo konec že po hudem porazu v Sežani (1:4), vse skupaj pa je potrdilo Celje, ki je v nedeljo osvojilo Ljudski vrt in ostalo v boju za naslov. Celjski grofje imajo po spodrsljaju Olimpije le še točko manj kot vodilni zmaji.

V nogometu štejejo zadetki

"Menim, da smo odigrali dobro tekmo, ki smo jo večji del kontrolirali, potem pa se je zgodil tisti nesrečni zadetek, ko smo si zabili sami. Lotrič je povsem zgrešil žogo in zmedel obrambo. A to se dogaja. Celje ima izjemne napadalce, vemo, kako dobri so. Kot sem rekel, mislim, da smo jih dobro ustavljali, priložnosti niso imeli veliko. Žal mi je, da nam ni uspelo prej znižati rezultata, na primer v 60. minuti, ko je imel izjemno priložnost Santos. V nogometu štejejo zadetki, gostje so zadeli dvakrat, lahko jim le čestitam," je nov poraz komentiral trener Maribora.

Vedno je govoril o Celju

Jakirović je delo pri Mariboru začel vrhunsko. Nanizal je štiri zaporedne zmage, nato pa je sledil poraz na derbiju z Olimpijo. "Zagotovo je bilo po tisti tekmi veliko razočaranja, a menim, da smo že proti Muri pokazali karakter, ki je bil za mene takrat najboljša ekipa. Zdaj je to Celje. Lahko pogledate intervjuje za nazaj, Celje sem vedno omenjal kot kandidata za naslov. Upam, da jim na koncu tudi uspe," poudarja Jakirović.

Se boji za službo?

Le tri točke na zadnjih štirih tekmah so za prvake premalo. Se mora hrvaški strokovnjak že bati za službo? "Bojim se le boga. Na vse skupaj nimam vpliva. Tukaj sem, ker sem željan trdega dela. Moja naloga je, da iz fantov, ki jim imam na voljo, iztisnem maksimum," je na prva neprijetna vprašanja odgovoril Jakirović ter sklenil, da jih čakajo še trije krogi, od sezone pa se želi posloviti tako, kot se spodobi.

"Moramo biti optimisti. Vi, mediji, ste tisti, ki delate in ljubite dramo. Bomba na vsakem koraku, sam pa le gledam, kjer bo eksplodirala, da me ne ubije. To mi je zelo čudno, a danes je tako, živimo v svetu 'klik-bajtov'. Vsaka moja beseda, pa naj bo še tako običajna, se spremeni v bombo. Ne vem, kaj naj rečem, vedno se začudim, ko mi pokažejo."

Mariborčane v zadnjih treh krogih čakajo obračuni z Bravom, Domžalami in Aluminijem. Prva naloga vijoličastih bo, da ostanejo na tretjem mestu, ki še vodi v kvalifikacije za tretje mesto. Po zmagi v Stožicah se jim je nevarno približal tudi Aluminij, ki ima le še štiri točke manj.

