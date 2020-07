Celjani zadali bolečo klofuto Mariboru, ki je padel v krizo #video

Maribor : Celje 1:2 (0:2)



Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Praprotnik, Smej.



Strelci: 0:1 (Bajde, 35./avtogol), 0:2 Vizinger (39.), 1:2 Peričić (87.).



Maribor: Handanović, Milec, Mitrović, Peričić, Viler (od 77. Klinar), Vrhovec (od 62. Dervišević), Cretu, Pihler (od 58. Tavares), Požeg Vancaš, Bajde (od 46. Kotnik, od 58. Felipe Santos), Zahović.



Celje: Rozman, Kadušić, Zaletel, Čalušić (od 86. Travner), Marandici, Novak (od 85. Plantak), Štravs (od 65. Antanavičius), Pungaršek, Lotrič, Božić, Vizinger.



Rumeni kartoni: Vrhovec, Viler, Cretu; Novak, Vizinger.

Rdeči karton: /.

Po današnjem obračunu v Ljudskem vrtu je bolj ali manj jasno, da se bosta tri kroge pred koncem elitnega domačega ligaškega tekmovanja za prvo mesto udarila vodilna Olimpija in drugouvrščeno Celje, ki ima po današnji zmagi že šest točk prednosti pred Mariborom. Tekma med Olimpijo in Aluminijem se je v Ljubljani danes pričela ob 20.30.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Mariborčani so po prvem polčasu zaostajali z 0:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Izjemno pomemben obračun med Mariborčani in Celjani je v uvodnih tridesetih minutah minil v obojestransko previdni predstavi. Jalova terenska premoč je bila resda na strani mariborskih nogometašev, ki pa si zavoljo disciplinirane igre gostov niso priigrali nobene resne priložnosti.

Prvo obetavno akcijo so izpeljali varovanci gostujočega trenerja Dušana Kosića. V 31. minuti je Jakob Novak sprožil močan strel z roba kazenskega prostora, a je žoga zletela prek domačih vrat.

Le minuto kasneje je po "projektilu" Mitje Lotriča s 25 metrov žoga švignila mimo leve vratnice domačega vratarja Jasmina Handanovića, ki pa je v 35. minuti prvič na dvoboju kapituliral po nerodnosti Gregorja Bajdeta, ki je po kotu z desne strani po strelu z glavo žogo spravil v lastno mrežo.

Avtogol Gregorja Bajdeta:

Mariborčani so le štiri minute kasneje doživeli nov šok: Celjani so izpeljali bliskovit polprotinapad, z močnim strelom z 22 metrov pa ga zaključil Dario Vizinger za 0:2.

Mariborčani tri kroge pred koncem za vodilno Olimpijo zaostajajo sedem točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Domači trener Sergej Jakirović je v začetku drugega polčasa namesto "nevidnega in nesrečnega" Bajdeta v ogenj poslal Andreja Kotnika, a se je slednji že po dobrih trinajstih minutah igre poškodoval in mesto prepustil Brazilcu Felipeju Santosu, medtem ko je Marcos Tavares zamenjal prav tako bledega Aleksa Pihlerja.

Brazilca v domačih vrstah sta takoj opozorila nase, po predložku Tavaresa z leve strani je Santos s štirih metrov po strelu z glavo zapravil idealno priložnost, da zadihajo za ovratnik Celjanov. Tudi poskus rezervista Amirja Derviševića v 70. minuti ni dosegel želenega cilja domačih nogometašev.

V drugi polovici tekme previdni Celjani so prvič Handanovića ogrozili v 73. minuti, po prostem mestu Lotriča z 25 metrov pa je žoga zletela mimo vrat.

V končnici tekme so Mariborčani vendarle znižali na 1:2, v 87. minuti se je v gneči po kotu v kazenskem prostoru najbolje znašel Špiro Peričić. V sodniškem podaljšku so gostitelji z vsemi silami pritisnili proti celjskim vratom, še najbližji zadetku je bil Felipe Santos, a je njegov strel z 18 metrov bil malenkostno previsok in ostalo je pri zmagi celjskih nogometašev.

Mariborčani bodo v 34. krogu v sredo gostovali v Ljubljani. V Stožicah se bodo pomerili z Bravom. Celjani pa bodo prav tako v sredo gostili kranjski Triglav.

Konec dvoboja v Mariboru. Celjani so zmagali z 2:1, pahnili vijolice bolj ali manj iz boja za naslov prvaka, sami pa se približali zmajem, ki jim v Stožicah grozi poraz proti Aluminiju.

Gooool! 1:2! 87. minuta. Maribor je znižal zaostanek v štajerskem derbiju. Branilec Špiro Peričić je bil ob Juretu Travnerju spreten v kazenskem prostoru gostov in zatresel mrežo Matjaža Rozmana. Mariborčani so po zadetku krenili po izenačenje, v 90. minuti je nevarno streljal Felipe Santos, a je žoga zletela nad prečko.

Zadetek Špira Peričića:

83. minuta (Maribor): Izkušeni vratar Jasmin Handanović Maribora je preprečil še višje vodstvo Celjanov. Ubranil je strel moldavijskega reprezentanta Denisa Marandicija, sodnik Bojan Mertik, ki danes sodi jubilejno 100. tekmo v prvi ligi, pa je spregledal kot za goste iz knežjega mesta. Handanović, ki je ponovno popravil rekord najstarejšega udeleženca 1. SNL, je le nekaj minut pozneje zaustavil še strel Ivana Božića.

73. minuta (Maribor): Vijolice so si priigrale le nekaj polpriložnosti, kapetan Celjanov Mitja Lotrič pa je s prostega strela skušal ogroziti Jasmina Handanovića. Sprožil je projektil, ki pa je za las zgrešil cilj. Ostaja pri veliki prednosti Celja, Mariboru počasi zmanjkuje časa za preobrat.

Priložnost Mitje Lotriča:

59. minuta (Maribor): Ivan Božić je izvedel prosti strel z oddaljenosti okrog 20 metrov od mariborskih vrat, žoga je zgrešila cilj vsaj za nekaj metrov. Mariborčane je v dodatne težave pahnila poškodba Andreja Kotnika, ki je v igri prebil le 12 minut, nato pa ga je moral zamenjati Felipe Santos. V igro je vstopil tudi kapetan Marcos Tavares, to je njegov jubilejni 400. nastop v 1. SNL.

Začetek drugega polčasa v Mariboru. Domači strateg je opravil "le" eno menjavo. Namesto Gregorja Bajdeta, ki je proti nekdanjemu klubu nesrečno premagal lastnega vratarja, je v igro vstopil Andrej Kotnik.

Konec prvega polčasa v Mariboru. Celjani vodijo z 2:0.

Gooool! 0:2! 38. minuta. Celjani so hitro podvojili prednost, z natančnim udarcem z razdalje po hitrem protinapadu je za že 22. zadetek v tej sezoni poskrbel Dario Vizinger. Celjanom se nasmiha zmaga, s katero bi ohranili zelo resno kandidaturo za naslov prvaka!

Zadetek Daria Vizingerja:

Gooool! 0:1! 36. minuta. Mariborčani so zatresli lastno mrežo, osmoljenec je postal Gregor Bajde, ki je premagal nemočnega Jasmina Handanovića. Celjani, ki so bili v zadnjih minutah vedno bolj nevarni, so povedli z 1:0 in se na lestvici še bolj približali Olimpiji! "Podajo" je prispeval Mitja Lotrič.

Avtogol Gregorja Bajdeta:

32. minuta (Maribor): v dveh napadih so zapretili Celjani. Najprej je bil Jakob Novak nenatančen po strelu z razdalje, nato pa je kapetan Mitja Lotrič nevarno streljal z roba kazenskega prostora, a je žoga švignila mimo leve vratnice. Ostaja 0:0.

Priložnost Mitje Lotriča:

23. minuta (Maribor): v Ljudskem vrtu je minila uvodna polovica prvega polčasa, vratarja Maribora in Celja pa nista imela veliko dela. Rudi Požeg Vancaš je zapretil nekdanjemu klubu, a je bil vratar Matjaž Rozman na mestu, tako da ostaja 0:0.

Začetek dvoboja v Ljubljani, kjer v Stožicah podobno kot v Ljudskem vrtu ni gledalcev. Vodilna Olimpija se meri s četrtouvrščenim Aluminijem.

Začetek tekme v Mariboru, ki poteka pred praznimi tribunami. Za zdaj v Ljudskem vrtu še brez resnejše priložnosti.

Ob 20.15 se bosta v 99. štajerskem derbiju, ki bo še kako vplival na boj za naslov prvaka, udarila Maribor in Celje.

S kakšno postavo bo v Ljudskem vrtu nastopilo Celje? Strateg Dušan Kosić bo pogrešal kar nekaj poškodovanih igralcev. Med njimi je tudi Luka Kerin (poškodba kolena), ki v tej sezoni navdušuje v napadu, kjer odlično sodeluje z Vizingerjem, Lotričem in Božićem.

💛💙1️⃣1️⃣..ob Deniju Štrausu, Žanu Flisu, Dušanu Stojinoviću in Žanu Benedičiču bomo na Štajerskem derbiju zaradi težav s kolenom tudi brez Luke Kerina. Po poškodbi se v začetnih 11’ vrača Josip Ćalušić ⚽️#ŠtajerskiDerbi #misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/Z5wmadOq6s — NK Celje (@NKCelje) July 12, 2020

Trener vijolic Sergej Jakirović je izbral enako začetno enajsterico kot pred tednom dni proti Muri. Na klopi so Pirić, Koblar, Klinar, Dervišević, Felipe Santos, Kotnik in Tavares. Na seznamu poškodovanih sta še vedno Rok Kronaveter in Aleksander Rajčević, izven kadra je ostal Jasmin Mešanović.