Evrogol Hrvata, ki si ga je vredno večkrat ogledati #video

Nogometaši Olimpije so v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma izgubili z Aluminijem z 0:1 (0:1). Nogometaši Olimpije so po dveh tekmah, na katerih so dosegli 12 golov in osvojili poln izkupiček točk, tokrat proti Aluminiju streljali s slepimi naboji. Nogometaši iz Kidričevega so s čvrsto in gosto postavitvijo na sredini igrišča povsem onemogočili prehode v napad vodilnega moštva državnega prvenstva.