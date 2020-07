Sloviti Italijan popeljal Tabor do velikega uspeha #video

Triglav : Tabor 1:2 (0:1)



Stadion Stanka Mlakarja, gledalcev 200, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.



Strelci: 0:1 Babić (32.), 1:1 Milanović (52.), 1:2 Laukžemis (90).



Triglav: Arko, Bojić (od 86. R. Wilmots), Milanović, Mertelj, Gliha, Gajić, Udović, Janković (od 90. Šalja), Mlakar (od 72. Arh Česen), Beciri (od 72. Petric), Majcen.



CB 24 Tabor: Rener, Serge, Nemanič, Ristić, Salkić, Zebić (od 51. Pittinari), Grobry, Mihaljević (od 65. Horvat), Stevanović, Babić, Bongongui (od 86. Laukžemis).



Rumeni kartoni: Gliha, Gajić, Majcen; Zebić, Pittinari, Ristić, Grobry, Stevanović.

Rdeči karton: Gajić (84.).

Triglav je v nadaljevanju prvenstva, ki je bilo v marcu prekinjeno zaradi novega koronavirusa, osvojil le štiri točke na osmih tekmah in z 31 točkami zasedajo deveto mesto. Šest več jih imajo na osmem mestu Domžale, Tabor pa je s 40. ob boljšem medsebojnem izkupičku že nedosegljiv na sedmem mestu.

Vlado Šmit je pred dvobojem opravil tri spremembe v prvi enajsterici, eno pa mu je narekovala kazen Žanu Roglju, ki v tem krogu ni imel pravice nastopa. Mauro Camoranesi je kljub zmagi proti Mariboru v prejšnjem krogu opravil štiri menjave v prvi enajsterici.

Goste je v vodstvo popeljal Mario Babić. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometaši Triglava so sicer v uvodu sprožili nekaj strelov proti vratom Ariana Renerja v vratih Tabora, a so bili Kraševci na polovici tekmeca bolj konkretni. V 15. minuti je vratnico po pretkanem lobu iz zahtevnega položaja zadel Stefan Stevanović, Rodrigue Bongongui pa odbite žoge ni mogel spraviti za hrbet Jalna Arka v vratih domačih.

Ti so bili še naprej povsem nenevarni z razdalje, poskusili pa so Filip Janković, Mlakar in Udović dvakrat. Na drugi strani je Bongongui je v 27. minuti sprva sprožil prek vrat z levico, pet minut kasneje pa je na robu kazenskega prostora po dvojni podaji našel Maria Babića, ki je z natančnim strelom v spodnji levi kot Arkovih vrat poskrbel za vodstvo gostov.

Do polčasa je igra potekala med obema kazenskima prostoroma, pravih priložnosti pa ni bilo. So pa takoj na začetku drugega dela zapretili domači. Po kotu je najvišje skočil Momir Bojić in z glavo natančno meril, z zadnjimi močmi pa je izenačenje preprečil Rener.

V 52. minuti pa je bil po novem kotu vratar gostov nemočen. Osrednji branilec Milan Milanović je bil po kotu Erika Glihe povsem neoviran pri strelu z glavo, zadel pa je še šestič v sezoni.

Tekma se je po skromnem prvem polčasu povsem razživela. Nekaj minut kasneje se je mreža Tabora po novi podaji v kazenski prostor znova zatresla, a je glavni sodnik Slavko Vinčić zaradi prepovedanega položaja razveljavil zadetek Milanovića.

Fotogalerija s tekme v Kranju, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Srbski branilec je bil znova najvišji po udarcu iz kota v 62. minuti, a je Rener žogo uspel odbiti v nov kot. V 64. minuti pa bi morali Kraševci znova povesti, a je nemogoče zgrešil Stevanović, ki je imel po podaji Erika Salkića pred seboj prazna vrata.

Nogometaši iz Sežane so bili blizu vodstvu deset minut kasneje, a žoga po več poskusih ni našla poti v mrežo. To je na drugi strani štiri minute kasneje preprečil tudi Rener, ki je odlično posredoval po nevarnem strelu Luke Majcna z glavo.

V nadaljevanju dvoboja je na zelenici prišlo do nekaj grobih prekrškov, rdeči karton pa si je po drugem rumenem kartonu prislužil Marko Gajić. Ko je vse kazalo na delitev točk, pa so znova udarili gosti. Karolis Laukžemis je pobegnil obrambi Triglava in z desne strani natančno zadel za končnih 2:1 in sežanski obstanek v ligi.

Triglav bo v 34. krogu v sredo gostoval v Celju, Tabor pa bo dan kasneje doma gostil nogometaše Rudarja iz Velenja.

Konec dvoboja v Kranju. Tabor je prizadejal Triglavu boleč udarec in si priigral obstanek v druščini najboljših, Kranjčani pa so vse bližje dodatnim kvalifikacijam, kjer bi se po koncu rednega dela sezone pomerili z Gorico.

Gooool! 1:2! 95. minuta! Tabor si je očitno zagotovil obstanek in pahnil Triglav v hude težave, Litovec Karolis Laukžemis, rezervist v vrstah Tabora, je prodrl po desni strani, se otresel Aleša Mertlja in nato z izvrstnim udarcem v nasprotni kot premagal Jalna Arka. Sežančani so si tako že zagotovili najmanj osmo mesto v tej sezoni, tako da bodo v Prvi ligi Telekom Slovenije nastopali tudi v prihodnji sezoni. To je velik uspeh varovancev Maura Camoranesija, ki jo je bučno pozdravila tudi skupina navijačev rdeče-črnih v Kranju!

Zadetek Karolisa Laukžemisa:

84. minuta: Triglav v težavah. Sodnik Slavko Vinčić je pokazal rdeči karton branilcu Triglava Marku Gajiću za prekršek nad Erikom Salkićem. Gostitelji bodo tako v zadnje minute krenili z igralcem manj.

Izključitev Marka Gajića:

76. minuta: kapetan Triglava Luka Majcen je streljal z glavo, vratar Arian Rener pa vpisal novo obrambo.

71. minuta: vratar Triglava Jalen Arko se je izkazal po strelu Marka Ristića, rezultat derbija za obstanek ostaja 1:1.

63. minuta: zdaj je bilo prvič v drugem polčasu vroče pred vrati Kranjčanov. Tabor je bil blizu drugega vodstva na tekmi. Erik Salkić je stekel v kazenski prostor, nato pa je skušal nesebično zaposliti Stefana Stevanovića. Srb se je znašel v veliki priložnosti, a se mu je poskus povsem ponesrečil. Žoga je zletela mimo vrat, nogometaši Tabora pa so se lahko prijeli le za glavo.

Priložnost Stefana Stevanovića:

62. minuta: Triglav še naprej pritiska in išče priložnost za popolni preobrat. V središču pozornosti je bil ponovno Milan Milanović. Znova je nevarno zapretil po strelu z glavo, a se je na vratih gostov znova izkazal Arian Rener in atraktivno izbil žogo v kot.

56. minuta: Znova se je zatresla mreža Tabora, znova je bil strelec Milan Milanović, a je veselje Kranjčanov trajalo zelo kratko, saj je sodnik razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja. Ostaja 1:1, gorenjski orli še naprej prevladujejo v drugem polčasu.

Goooool! 1:1! 51. minuta. Kranjčani so boljšo igro v drugem delu hitro kronali z izenačenjem. Branilec Milan Milanović je bil najvišji v skoku in zatresel mrežo Tabora. Srb je dosegel že šesti zadetek v tej sezoni, predložek s kota je poslal Erik Gliha. Kranjčani so se vrnili v igro.

Zadetek Milana Milanovića:

48. minuta: velika priložnost za Kranjčane. Momir Bojić je nevarno zapretil po strelu z glavo, a se je na vratih Tabora izkazal Arian Rener in z izjemnim posredovanjem preprečil izenačenje.

Priložnost Momirja Bojića in obramba Ariana Renerja:

Začetek drugega polčasa, trenerja nista spreminjala enajsteric.

⌛️| Konec 1. polčasa v Kranju.



NK Triglav 0 - 1 #CherryBox24 TABOR

Za rdeče-črne je v 32’ zadel Mario Babić.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/U6nRFFeJrI — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) July 12, 2020

Konec prvega polčasa. Tabor na odmor zasluženo odhaja s prednostjo. Če bi ostali pri tem rezultatu, bi si že zagotovil obstanek v prvi ligi, Kranjčanom pa bi lahko pomagal le še čudež, da se izognejo dodatnim kvalifikacijam.

Goooool! 32. minuta. 0:1! Nalet Tabora na vrata gostiteljev je obrodil sadove. Po izjemnem protinapadu so dosegli prvi zadetek na srečanju in trenerja Maura Camoranesija tako kot tudi glasno skupino navijačev na tribunah spravili v dobro voljo. V polno je zadel Hrvat Mario Babić. Izkoristil je podajo Rodrigueja Bongonguija, si nato s spretnim preigravanjem zagotovil prostor za strel in nato s strelom v desni spodnji kot premagal Jalna Arka. Babić je dosegel peti zadetek v tej sezoni, Tabor je v tem trenutku prvoligaš tudi že v sezoni 2020/21.

Zadetek Maria Babića:

24. minuta: gostje iz Krasa, ki bi si lahko z današnjo zmago že zagotovili obstanek v ligi (najmanj osmo mesto), so nevarnejši tekmec. Tokrat je poskušal Kamerunec Rodrigue Bongongui, ki bo kariero po koncu sezone nadaljeval v Izraelu. S strelom ni bil najbolj zadovoljen, saj je žoga švignila visoko nad vrata. Ostaja 0:0.

15. minuta: po začetnem otipavanju, tik pred tem je Gašper Udovič prvič streljal v okvir vrat, a je bil njegov poizkus nenevaren za vratarja Tabora Ariana Renerja, saj je šel po sredini vrat, je sledila prva velika priložnost na tekmi. Srb Stefan Stevanović je po atraktivnem strelu skoraj povedel goste v vodstvo, a mu je namero preprečila vratnica. Mojstrsko je spodkopal žogo, ki je nato v loku zadela okvir vrat. Kraševci so imeli smolo, Triglav, njegov vratar je bil nemočen, pa srečo, da na semaforju ostaja začetnih 0:0. Če bi zadel Stevanović v polno, bi bil to zagotovo eden najlepših zadetkov kroga. V nadaljevanju akcije je skušal domača vrata ogroziti Rodrigue Bongongui, a ostaja pri začetnem rezultatu.

Vratnica Tabora po mojstrovini Stefana Stevanovića:

Začetek dvoboja v Kranju.

Koga je za nastop od prve minute na Gorenjskem izbral strateg Tabora Mauro Camoranesi?

Kakšna bo začetna enajsterica Triglava? Vlado Šmit je izbral naslednje kandidate:

Nedelja bo zelo pestra, zlasti v večernih urah. Začelo se bo ob 18. uri v Kranju, kjer se bosta pomerila neposredna tekmeca v boju za obstanek Triglav in Tabor. Če bi gostje ugnali gorenjske orle, bi si že zagotovili obstanek, saj bi tekmecem ušli na devet točk, hkrati pa bi se lahko pohvalili še z boljšim razmerjem v medsebojnih tekmah (v tej sezoni so dvakrat premagali Triglav in proti njemu enkrat izgubili), tako da bi v Sežani že lahko proslavljali odmevni uspeh.

Kranjčani so se po nizu slabših rezultatov znašli v hudih težavah. Če hočejo do zadnjega verjeti v skok na osmo mesto, morajo nujno ugnati češnjice. V letu, ko gorenjski klub proslavlja 100-letnico in bodo na stadionu kmalu zaživeli žarometi, bi bil padec med drugoligaše velik udarec. V Kranju so izvolili novega predsednika. Bena Fekonjo, ki je postal direktor, je nasledil Jure Gortnar. Bo v nedeljo dočakal zlata vredno zmago nad Kraševci? Izbranci Vlada Šmita bodo morali zaigrati bistveno bolje v obrambi, kjer so v tej sezoni prejeli kar 77 zadetkov, več celo od že odpisanega velenjskega Rudarja.

Kranjčani so jeseni na domači zelenici premagali Sežančane. Foto: Grega Valančič/Sportida



Tabor prihaja v Kranj zelo samozavesten. Mauro Camoranesi se je v četrtek podpisal pod največjo zmago, odkar deluje na slovenskih tleh. S kar 4:1 je spodrezal krila favoriziranemu Mariboru, na tej tekmi pa se je dobro videlo, kaj pomeni Taboru ''povratnik'' Rodrigue Bongungoui, ki bo lahko do konca sezone pomagal soigralcem, nato pa se odpravil v Izrael. Tabor noče ponoviti jesenske prigode, ko je prav tako s 4:1 nadigral vijolice, nato pa na gostovanju v Kranju ostal praznih rok. Če bi bilo tokrat obratno in bi Sežančani zmagali, bi si že zagotovili najmanj osmo mesto. Že tri kroge pred koncem!