Vratar Brava se je po drami v Domžalah poslovil od Slovenije #video

Nogometaši Domžal in Brava so se v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli brez zmagovalca z 1:1 (0:0).

Domžale : Bravo 1:1 (0:0) Športni park, sodniki: Skomina, Pospeh, Mikača.

Strelci: 1:0 Jakupović (56.), 1:1 Drkušić (90).



Domžale: Mulalić, Žinič, Ilić, Vujadinović, Makovec (od 46. Šoštarič Karić), Husmani, Jakupović, Mavretič (od 61. Sikimić), Svetlin (od 67. Pišek), Ibričić, Podlogar (od 80. Sikošek).



Bravo: Gril, Trontelj, Španring, Drkušić, Kurtović, Žinko, Nukić (od 72. Kancilija), Ogrinec, Primc (od 63. Baturina), A. Matko, Kramarič.* Rumeni kartoni: Ibričić, Sikimić; Nukić.



Rdeči karton: Nikola Vujadinović (78.).

Ob Kamniški Bistrici, kjer zaradi poostrenih ukrepov vlade za zajezitev novega koronavirusa ni bilo gledalcev, sta se še zadnjič v tej sezoni pomerili ekipi Domžal in Brava. Vse je že kazalo na zmago domačih, a so v sodnikovem dodatku za delitev točk poskrbeli Ljubljančani in vknjižili deveti remi v sezoni. Domžalčani po sedmem remiju v sezoni ostajajo na osmem mestu s 37 točkami, Bravo pa je še naprej na šestem mestu s 45 točkami.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Oba ekipi sta v primerjavi s prejšnjim krogom opravili pet sprememb. V ekipi Domžal zaradi poškodb ni bilo Slobodana Vuka, Matica Finka, Dejana Lazarevića, Marca Da Silve, Jošta Urbančiča in Tilna Klemenčiča. Zaradi kazni je bil odsoten Damjan Vuklišević, ki ga je zamenjal izkušeni Branko Ilić.

Nogometaši Brava so morali tokrat igrati brez kaznovanih Besarta Abdurahimija in Ovbokhe Agboyija, v prvi enajsterici pa ni bilo prostora za drugega najboljšega strelca Ljubljančanov Roka Baturino.

Prvi polčas brez zadetkov ...

Domžale so bile v prvem polčasu bližje zadetku, a je ostalo pri 0:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Domžalčani so po napaki v zvezni vrsti že v drugi minuti gostom ponudili priložnost, a je z 20 metrov mimo vrat sprožil Martin Kramarič. V 16. minuti so do prve obetavne priložnosti prišle tudi Domžale, ko je po desni strani ušel Matej Podlogar in iz zahtevnega položaja dobro ogrel dlani Domna Grila, ki se po tej tekmi vrača v Hoffenheim.

Minuto kasneje sta kombinirala še Svetlin in Mavretič, a je slednji nenatančno meril z roba kazenskega prostora. V naslednjih 20 minutah prave nevarnosti za oba vratarja ni bilo, je pa v kazenskem prostoru Brava v ugodnem položaju za podajo v sredino spodrsnilo Senijadu Ibričiću in priložnost je splavala po vodi.

V 37. minuti so centimetri ločili Aljošo Matka, da bi v mrežo pospravil žogo po sicer slabem strelu Kramariča. Na drugi strani pa je v 39. minuti obramba Brava blokirala strel Ibričiću za domžalski udarec iz kota. Po njem je do strela z glavo prišel Til Mavretič, a je žoga na poti v mrežo v glavo zadela Podlogarja in se odbila prek Grilovih vrat.

... vratar Brava se je prijel za glavo

Uvod v drugi del dvoboja v močnem dežju ni postregel z obetavnimi priložnostmi, v 56. minuti pa so domačini nenadejano prišli do vodstva. Arnel Jakupović je odbito žogo v kazenskem prostoru lepo zadel z volejem, Gril pa jo je po sicer močnem strelu po sredini izpustil iz rok za vodstvo Domžalčanov.

Zadetek Arnela Jakupovića po napaki Domna Grila:

Prvo priložnost za izenačenje je imel Baturina, ki je v igro vstopil v 63. minuti, deset minut kasneje pa je nenatančno meril v desni spodnji kot vratarja Ajdina Mulalića. Domžalčani so v 78. minuti ostali brez Nikole Vujadinovića, ki je po koronskem nadaljevanju sezone zabeležil že tretji rdeči karton.

Bravo je do konca dvoboja vseskozi pritiskal. Blizu zadetku je bil v zadnjih desetih minutah Matko, ki je slabo meril z neposredne bližine po lepi podaji Luke Žinka. Ko je že vse kazalo na domačo zmago, je po dolgi podaji v kazenski prostor Vanja Drkušić za končnih 1:1 v sodnikovem podaljšku do žoge prišel pred vratarjem Mulalićem, ki je prepozno stekel iz svojih vrat.

Domžale bodo v 34. krogu v četrtek gostovale v Kidričevem pri Aluminiju, Bravo pa bo dan prej v Stožicah gostil moštvo Maribora.

