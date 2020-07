Milaničev naslednik odkrito priznava: Neumno je razmišljati o naslovu prvaka #video

Če bodo nogometaši Maribora res ostali brez naslova prvaka, ne bodo najboljši zaradi slabih iger proti moštvom iz spodnje polovice razpredelnice. Proti njim so zapravili kar 21 točk. Največ proti Taboru - kar osem! ''Vsaka ekipa ima nekoga, ki mu ne leži. Letos smo za Maribor to mi,'' ponosno sporoča kapetan Leon Sever, eden izmed junakov Tabora pri visoki zmagi s 4:1, ki je močno načela mariborske želje po ubranitvi naslova.

Mariborčani, branilci naslova v tej sezoni, so v Sežani izgubili še drugič v tej sezoni. Tako kot jeseni so tudi sinoči ostali praznih rok z 1 proti 4. Maribor je bil neprepoznaven, Tabor zelo motiviran.

Jakirović se je čudil

Sergej Jakirović je na gostovanju z Mariborom doživel drugi zaporedni poraz. Foto: Grega Valančič/Sportida "Neverjetno je, da povedemo z 1:0, nato pa, namesto da bi igrali mirno in nadzorovali tekmo, še isto minuto dobimo gol. In postanemo živčni, kar je zame nerazumljivo. Veliko smo podarili, res veliko. Tabor je to izkoristil in moram mu čestitati za zasluženo zmago,'' je po največjem porazu, odkar je trener Maribora, sporočil Sergej Jakirović. "Nasprotnik je pravzaprav izkoristil vsak strel. Nimamo kaj. To je nogomet. Gremo naprej. Glave gor, pa čeprav poraz boli," je dodal napadalec Jasmin Mešanović.

Zamenjava polovice prve postave v primerjavi s prejšnjo tekmo očitno ni bila najboljša. "Ne, ne. Rotacija je načrtovana, saj fantje potrošijo veliko energije. Zanimivo, da tudi z menjavami v drugem polčasu nismo našli ritma, kot smo si ga želeli," se je čudil hrvaški strateg, ki se je po nenadejanem porazu znašel v velikih težavah, saj je Olimpija štiri kroge pred koncem oddaljena kar za sedem točk.

Ko igraš z najboljšimi, je motivacija večja

Leon Sever je na dobri poti, da s Taborom obstane v druščini najboljših. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Če Maribor ni našel ritma, pa so ga vročekrvni navijači s Krasa in iz Italije dajali nogometašem Tabora. "Ekipni duh je glavni razlog. In želja. Večja je motivacija, ko igraš z ekipami z zgornje polovice lestvice," je poudaril kapetan Leon Sever, tudi strelec zadnjega zadetka za visoko zmago s 4:1. Sežančani so zdaj šest točk pred Triglavom in lahko že v nedeljo v Kranju potrdijo najmanj osmo mesto, s tem pa tudi obstanek.

Češnjice so proti prvakom to sezono osvojile kar sedem točk. ''Vsaka ekipa ima nekoga, ki mu ne leži. To smo letos mi za Maribor," pojasnjuje Sever. Mariboru so jo zagodli tako močno, da lahko vijolice že v nedeljo tudi teoretično ostanejo brez možnosti za naslov prvaka.

''Če ne dobivamo takih tekem, je neumno razmišljati o naslovu prvaka," je brez dlake na jeziku sporočil Jakirović, ki ga že v nedeljo čaka nov zahteven izpit. V Ljudski vrt prihajajo razigrani Celjani, ki za vodilno Olimpijo zaostajajo le štiri točke.

Vrhunci dvoboja v Sežani:

"Po mojem mnenju je Maribor pod večjim pritiskom kot mi. Oni morajo biti prvaki, nas pa morda na to mesto ni postavljal nihče. Kar se nam bo ponudilo, to bomo vzeli. In verjamem, da bomo v nedeljo tudi vse izkoristili in premagali Maribor," napetost pred nedeljskim štajerskim derbijem, ki ga bodo pozorno spremljali tudi v Ljubljani, sporoča kapetan Celja Mitja Lotrič.

V postavo Maribora se najverjetneje vrača Rok Kronaveter, prenos zanimive tekme za drugo mesto na lestvici pa se na Planet TV začne ob 20. uri.