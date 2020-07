Olimpija po novi visoki zmagi že prečrtala Maribor? #video

Vodilna Olimpija je v zadnji tekmi 32. kroga Prve Lige Telekom Slovenije v Stožicah s kar 5:0 razbila Rudar in Mariboru, ki je popoldne kapituliral v Sežani (1:4), pobegnila za morda že neulovljivih sedem točk. Do konca prvenstva so še štirje krogi. V sredo sta bili prav tako odigrani dve tekmi. Bravo je v Kidričevem z 2:1 ugnal Aluminij, na Fazaneriji pa Mura z 2:0 Triglav. Že v torek so Celjani visoko, s 4:1 ustavili Domžale.

Olimpija je pred tekmo v Stožicah vedela za izid v Sežani, zato je bila odločna, da ničlo prvakov tudi izkoristi. Že prvi minuti je zabil neustavljivi Ante Vukušić in napovedal nov dober dan Ljubljančanov. Hrvaški napadalec je že v prvem polčasu prišel do hat-tricka, svojega četrtega pa je dosegel že v prvih sekundah drugega polčasa. En zadetek je pri visoki zmagi Olimpije (5:0) prispeval tudi Luka Menalo.

Zadnji zadetek kralja strelcev Prve Lige Telekom Slovenije:

Izbranci Dina Skenderja, ki je dobil še svojo četrto zaporedno tekmo na klopi Olimpije, imajo pred najbližjimi zasledovalci Celjani spet štiri točke prednosti, pred Mariborčani pa že sedem, kar se zdi v zadnjih štirih krogih praktično neulovljiva prednost.

Déjà vu v Sežani: nov polom Maribora

Na prvi četrtkovi tekmi je Maribor odšel tja, kjer je oktobra doživel hladen tuš. Kdo bi si mislil, da se lahko zgodba v Sežani ponovi, a se je. Sežanci so še drugič v sezoni na svojem igrišču s kar 4:1 razbili državne prvake.

Mariborčani so sicer hitro, že v 7. minuti povedli prek Špira Peričića, a so Kraševci vrnili udarec že nekaj sekund kasneje, ko je v polno od daleč zadel Kevin Doukoure. Domači so že v prvem polčasu zadeli še dvakrat, lep zadetek je ob dveh podajah Rodriga Bongonguija dosegla Stefan Stevanović in Erik Salkić, v drugem polčasu pa je za končnih 4:1 poskrbel Leon Sever.

Piko na i je v Sežani postavil Leon Sever:

Za aktualne prvake je ponovljena zgodba še večji šok od tiste oktobrske, saj so s porazom storili velik korak nazaj v boju za prvaka. Na drugi strani so se Sežanci približali obstanku v ligi, na lestvici so prehiteli Domžale in prišli na sedmo mesto.

Hrvat in njegova nova mojstrovina!

Mura je po treh zaporednih porazih spet na zmagovalnih tirnicah. Na Fazaneriji je gostoval Triglav, ki je nujno potreboval točke za obstanek, a Kranjčani so bili razen nekaj naključnih trenutkov slabši nasprotnik in brez možnosti za osvojitev novi točk. Muraši so že v prvem polčasu odločili srečanje, ko sta v polno zadela Staniša Mandić in Luka Bobičanec. Še posebej lep je bil zadetek hrvaškega vezista, ki je v svojo zbirko dodal novo mojstrovino.

Izjemen zadetek Bobičanca:

Mura ima po novih treh točkah le še točko manj za četrto uvrščenim Aluminijem. Kranjčani ostajajo tri točke oddaljeni od tako želenega osmega mesta, s katerim bi se izognili dodatnim kvalifikacijam.

Bravo le 'stalil' Aluminij in si tudi teoretično zagotovil obstanek

Pred dogajanjem na Fazaneriji je bilo v sredo vroče tudi v Kidričevem. Bravo je po dveh porazih in remiju v tej sezoni le premagal Aluminij. Kidričani so povedli prek Anteja Živkovića v prvem polčasu, Bravo pa je v drugem polčasu pripravil preobrat in po zadetkih Aljoše Matka in Davida Brekala prišel še do 12. zmage v sezoni. Aluminij je doživel še peti domači poraz zapovrstjo, a še vedno ostaja na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Bravo ostaja šesti, pred Domžalami ima osem točk prednosti, z zmago pa je izpolnil tudi svoj prvi cilj, ki si so ga Ljubljančani zadali pred začetkom sezone in sicer obstati v ligi.

Zadetek, ki je odločil srečanje v Kidričevem:

Vroči Celjani skočili tik za Olimpijo

Celjani po tretji zaporedni zmagi še naprej ostajajo v igri za vrh lestvice. Tokrat so bili prepričljivo s 4:1 boljši od prerojenih Domžal. Tem je v prvem polčasu še uspelo izenačiti na 1:1, v drugem polčasu pa so domači pokazali več in se razveselili zaslužene zmage. Med strelce se je vpisal tudi Dario Vizinger, ki se je le na zadetek (21) približal kralju strelcev, napadalcu Olimpije Anteju Vukušiću (22).

Najlepši zadetek na tekmi je dosegel Mitja Lotrič:

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog: Torek:

Celje : Domžale 4:1 (1:1)

Kerin 37., Lotrič 51., 89., Vizinger 73.; Vujadinović 42. Sreda:

Aluminij : Bravo 1:2 (1:0)

Živković 32.; Matko 59., Brekalo 85.



Mura : Triglav 2:0 (2:0)

Mandić 34., Bobičanec 45. Četrtek:

Tabor : Maribor 4:1 (3:1)

Doukoure 8., Stevanović 26., Salkić 45., Sever 56.; Peričić 7. Olimpija : Rudar 5:0 (4:0)

Vukušić 1., 35., 40., 46., Menalo 17.

Lestvica:

Najboljši strelci: 26 - Ante Vukušić (Olimpija)

21 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

13 - Ante Živković (Aluminij),

12 − Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 - Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Menalo (Olimpija)

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Zahović (Maribor)

...

