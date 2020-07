Po visoki zmagi ostajajo v boju za naslov #video

Prvi polčas tudi pred nekaj gledalci na tribunah se je končal s po enim zadetkom v vsaki mreži. Prvi na tekmi so sicer zagrozili Celjani, ko je Ivan Božić sprožil z desne, Ajdin Mulalić pa je žogo odbil v kot.

Domžale so izjemno priložnost zapravile v deveti minuti, ko je do neoviranega strela v kazenskem prostoru Celja prišel Tamar Svetlin, izkazal pa se je Matjaž Rozman.

V 14. minuti je znova Božić le za malo zgrešil s 13 metrov, v 37. pa so domači povedli. Po podaji Denisa Marandicija z leve strani se je pred golom najbolje znašel Luka Kerin.

Domžalčani pa so hitro odgovorili, v 42. minuti je Senijad Ibričić podal iz levega kota, z glavo pa je bil pred golom najvišji Nikola Vujadinović.

Mitja Lotrič je postavil piko na i:

V 51. minuti so po lepi akciji znova povedli Celjani. Kerin je potegnil proti kazenskemu prostoru malce po levi strani nato žogo podal v sredino, Jakob Novak jo je prepustil Mitji Lotriču, ki je nato zadel z roba kazenskega prostora. Tretji strelec lige je dosegel svoj 17. zadetek sezone.

Sledilo je mirnejše obdobje brez velikih razburjenj, v 73. minuti pa je svoj 21. gol sezone dosegel drugi strelec lige Dario Vizinger, ki je poslal v mrežo odbito žogo po poskusu Nina Pungarška.

Zmago je v 89. minuti potrdil Lotrič, ko je dobil dvoboj ena na ena z Mulalićem in prišel še do svojega 18. zadetka.

Celje bo v 33. krogu v nedeljo gostovalo v Mariboru, Domžale pa bodo dan prej gostile Bravo.

Potek tekme Celju:

KONEC TEKME!

89. minuta: GOOOL! 4:1! Po podaji Kadušića je na levem robu kazenskega prostora prišlo do nesporazuma v obrambi Domžal. Do žoge je prišel Mitja Lotrič, ki je s strelom v dolgi kot premagal nemočnega vratarja Mulalića. Za Prekmurca je bil to še drugi zadetek na tekmi.

Video: drugi zadetek Lotriča za potrditev visoke zmage Celja:

72. minuta: GOOOL! 3:1! Celjani so še povišali prednost! Strelec: Dario Vizinger. Kadušić je podal v kazenski prostor do Pungarška, ki je uspešno preigraval. Njegov ponesrečen strel se je do gostujoče obrambe odbili do Vizingerja, ki mu ni bilo težko zadeti še svojega 21. zadetka v sezoni. Zdaj ima le še enega manj kot Ante Vukušić.

Video: Vizingerju ni bilo težko zadeti:

60. minuta: Prva menjava na tekmi. Poškodovanega Svena Šoštariča Karića je zamenjal Andraž Žinić.

50. minuta: GOOOL! 2:1! Celjani spet vodijo! V polno pa je tokrat zadel Mitja Lotrič. Kerin je pospešil po levi strani polovice Domžal, podal je v sredino, kjer je Novak žogo lepo prepustil Lotriču, ki je z 20 metrov neubranljivo zadel.

Video: lepa akcija Celja in zadetek Lotriča:

48. minuta: Domžalčani so spet udarili s kota. Spet je podal Ibričić, najvišji pa je bil Vujadinović, na žalost rumene družine pa je zadetek najverjetneje ubranil ravno njegov soigralec Sven Šoštariča Karić, ki ga je žoga zadela v roke.

Video: je Sven preprečil vodstvo Domžal?

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

42. minuta: GOOOL! 1:1! Domžalčani so se hitro vrnili in izenačili v Celju. Po podaji s kota je z glavo zabil visokorasli branilec Nikola Vujadinović.

37. minuta: GOOOL! 1:0! Celjani vodijo, strelec Luka Kerin! Denis Marandici je z leve strani poslal dolgo diagonalno podajo v kazenski prostor do osamljenega Kerina. Ta je žogo sprejel in jo s petih metrov in jo s konico čevlja poslal med nogama vratarja Ajdina Mulalića poslal v mrežo.

Video: Kerin je spretno zadel za 1:0:

28. minuta: Domžalčani se v Celju ne branijo, ampak tudi poskušajo. Še enkrat so sprožili proti vratom Celja, a je strel z glavo Predraga Sikimića švignil preko vrat.

14. minuta: CELJANI VRNILI UDAREC, a tudi samo so bili premalo natančni. Po odbijanju žoge sem in tja, je ta po strelu Mitje Lotriča srečno prišla do povsem samega Ivana Božića, a tudi sam je sprožil mimo vrat. Domžalčani so si lahko oddahnili.

Video: Božić je za las zgrešil cilj:

9. minuta: VELIKA PRILOŽNOST ZA DOMŽALE! Po vrhunski globinski podaji za hrbet celjske obrambe se je sam pred vratarjem Matjažem Rozmanom znašel Tamar Svetlin, a mladenič ni bil dovolj natančen, Rozman je žogo odbil v kot.

Video: velika priložnost Svetlina:

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi:

Pred tekmo:

Do konca nenavadne sezone, ki jo je pandemija koronavirusa prisilila v podaljšanje do najtoplejših poletnih mesecev, čaka klube še pet krogov. Vsak lahko osvoji še 15 točk, tako da bo v boju za naslov prvaka, Evropo in obstanek še pestro. Med najbolj pozitivnimi presenečenji sezone je Celje. Rumeno-modri na lestvici zaostajajo le za Olimpijo, z današnjo zmago nad Domžalami pa bi se zmajem (vsaj do četrtka, morda še dlje) približali na -1.

Izbrancem Dušana Kosića, ki so vedno bližje uresničitvi zadanega cilja, preboja v Evropo, nič pa ne bi imeli proti tudi še za kaj več, bodo prvič v pokoronskem obdobju pomagali tudi navijači. Vrata celjskega stadiona se bodo odprla, dvoboj bo lahko spremljalo do 500 ljudi.

Domači ekipi, v kateri ne manjka mladih obrazov, bo dobrodošla vsakršna pomoč, zlasti na dvoboju proti prerojenim Domžalam, ki pod vodstvom Dejana Djuranovića kažejo bistveno uspešnejše predstave kot v prejšnjem delu sezone. Od možnih 12 točk so jih osvojili kar devet in se na lestvici dvignili na sedmo mesto. Nazadnje so z zadetkom kapetana Senijada Ibričića, doseženem v izdihljajih srečanja, spravili v slabo voljo Tabor, Kraševci pa so po tej tekmi opozorili tudi na nekatere sporne sodniške odločitve. Danes bo v knežjem mestu, dvoboj se bo z neposrednim prenosom na Planet 2 začel ob 20. uri, sodil Matej Jug.