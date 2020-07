Muraši ujeli Aluminij, Triglavu teče voda v grlo #video

Sobočani so pred domačimi gledalci vpisali pričakovano zmago proti ekipi iz Kranja, ki je vse bolj vpeta v boj za izognitev devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije z Gorico. Prekmurci so večino svojega dela opravili v prvem polčasu, ko so si priigrali zajetno prednost.

Sobočani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, čeprav so Kranjčani že v drugi minuti prek Luke Majcna zelo zagrozili. Minuto zatem pa se je Amadej Maroša vpisal med tiste, ki so zapravili priložnost.

V 23. minuti se je moral izkazati tudi vratar Mure Matko Obradović, v 34. minuti pa so domači povedli, ko je z glavo zadel Staniša Mandić.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V 42. minuti je po prostem strelu spet zagrozil Triglav, tri minute pozneje so sodniki upravičeno razveljavili zadetek Mure, a le malce pozneje je Luka Bobičanec dosegel svoj 12. gol sezone, ko je sprožil z 19 metrov.

V drugem polčasu je bila Mura zelo nevarna v 60. minuti, ko je Kai Cipot zadel vratnico, isti igralec pa je imel v 73. minuti dva strela v bližini gola, a se Jalen Arko ni pustil presenetiti.

V 86. minuti je Gašper Udovič poskušal z volejem, a Obradović ni imel veliko dela, to pa je bila tudi zadnja večja priložnost tekme.

Mura bo v 33. krogu v ponedeljek gostovala v Velenju, Triglav pa bo dan prej gostil sežanski Tabor.

Mura : Triglav 2:0 (2:0) Stadion Fazanerija, sodniki: Obrenović, Pospeh, Salkić. Strelca: 1:0 Mandić (34.), 2:0 Bobičanec (45.). Mura: Obradović, Pucko, Maruško, Karamarko, Kous (od 81. Šušnjara), Horvat (od 81. Brkić), Kouter, Bobičanec, Mandić, Cipot (od 88. Žižek), Maroša (od 58. Karničnik). Triglav: Arko, Janković (od 70. Petric), M. Wilmots, Gajić, Gliha, Mlakar, Rogelj (od 70. Bojić), Milanović, Mertelj, Majcen, Ćerimagić (od 58. Udovič). Rumeni kartoni: Horvat; Gajić, Rogelj, Bojić, Milanović.

Rdeči karton: /.