Kraševci poskrbeli za nov polom Maribora, ki naslovu maha v slovo #video

Sežanci so še drugič v sezoni na svojem igrišču premagali državne prvake. Konec oktobra lani je bilo v 14. krogu 4:1, zgodba pa se je ponovila tudi osem mesecev pozneje. Izid je bil isti, za Mariborčane, ki so tokrat v Sežani sicer hitro povedli, pa je ponovljena zgodba še večji šok od prve, saj so s porazom storili velik korak nazaj v boju za prvaka. Na drugi strani so se Sežanci približali obstanku v ligi, na lestvici so prehiteli Domžale in prišli na sedmo mesto.

Gledalcem, ki so se zbrali na sežanskem stadionu, ni bilo treba dolgo čakati na razburljive dogodke. Mariborčani so povedli že v prvem resnejšem napadu, ko je Amir Dervišević neposredno iz stranskega avta vrgel žogo v kazenski prostor, kjer je bil Špiro Peričić hitrejši od svojega čuvaja in z glavo poslal žogo pod prečko gola vratarja Ariana Renerja.

Toda veselje vijoličastih je bilo kratko, domači so namreč že v naslednjem napadu izenačili. Lep gol je dosegel nogometaš iz Slonokoščene obale Kevin Doukoure, ki se je odločil za strel z 20 metrov, njegovega projektila pa vratar Jasmin Handanović ni mogel zaustaviti.

Bongongiu je bil prehiter za gostujoča obrambo:

Rodrigue Bongongui, ki se je vrnil v Sežano, potem ko mu propadel prestop v Izrael, je nekaj minut zatem z zapravljeno priložnostjo pokazal, da si gostitelji želijo več kot le točko, polnemu izkupičku pa so se približali v 26. minuti, ko je Stefan Stevanović po prodoru Bongonguija z lepo potezo spravil žogo v mrežo.

Do odmora so Štajerci veliko poskušali s streli od daleč, domača obramba jim je ponudila tudi lepo priložnost, a je Rener Marcosu Tavaresu ubranil strel iz neposredne bližine, v zadnjih trenutkih pa na nasprotni strani tega ni uspelo Handanoviču. Bongongui je levi strani ukradel žogo neodločnemu Peričiću, nato pa podal žogo na drugo stran, kjer je Eriku Salkiču ni bilo težko poslati za hrbet mariborskega vratarja.

Sergej Jakirović je na zadnjih treh tekmah vknjižil še drugo ničlo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostujoči trener Sergej Jakirović je že ob polčasu opravil tri zamenjave, Andreju Kotniku, enemu od novih mož na igrišču, se je ponudila prva priložnost v drugem polčasu, a je streljal mimo gola. Kazen je prišla v 56. minuti, veliko dela pri novem golu domačih je opravil Stevanović, ki je lepo umiril žogo in jo podal v prazen prostor, Leon Sever pa je z natančnim strelom zatresel mrežo.

Mariborčani so imeli v drugem delu terensko premoč, a jalovo, domači so bili v protinapadih nevarnejši, Sever je v 83. minuti celo zatresel vratnico, priložnost za peti gol je imel še prej tudi Stevanovič, streljal je čez gol.

Maribor bo v naslednjem krogu gostil Celje, Tabor bo gostoval v Kranju pri Triglavu.

CB 24 Tabor Sežana : Maribor 4:1 (3:1) Stadion Rajko Štolfa, sodniki: Žnidaršič, Žunič, Vojska. Strelci: 0:1 Peričić (7.), 1:1 Doukoure (8.), 2:1 Stevanović (26.), 3:1 Salkić (45.), 4:1 Sever (56.). CB 24 Tabor: Rener, Azinović, Nemanič, Ristić (od 86. Hlad), Kouao, Salkić (od 70. Mihaljević), Grobry, Krivičić (od 86. Horvat), Sever (od 86. Specogna), Stevanović, Bongongui (od 71. Pittinari). Maribor: Handanović, Milec, Peričić (od 59. Koblar), Mitrović, Kolmanič, Vrhovec (od 46. Cretu), Dervišević, Felipe Santos (od 46. Pihler), Požeg Vancaš (od 59. Zahovič), Mešanović (od 46. Kotnik), Tavares. Rumeni kartoni: Sever, Rener; Milec, Dervišević.