Šok Vukušića za novo visoko zmago Olimpije #video

Čeprav so vodilni Ljubljančani gostili zadnjeuvrščeni Rudar, ki v sezoni še nima zmage, je nekatere ljubljanske navijače tekma nekoliko skrbela. Bali so se, da bi lahko njihovi ljubljenci tekmece podcenjevali, se z njimi mučili, toda bojazen je bila odveč.

Minila je že po prvi akciji domačih, iz katere je padel gol, ki je poskrbel, da so lahko varovanci Dina Skenderja igrali sproščeno in celo nekoliko varčevali z močmi. Kljub temu so z zelo učinkovito igro prišli do visoke zmage, s katero so obdržali štiri točke prednosti pred drugouvrščenim Celjem, prednost pred Mariborom, ki si je v Sežani privoščil spodrsljaj, pa povečali na sedem točk.

Četrti zadetek Vukušića:

Prvi gol je padel že po 37 sekundah. Stefan Savić in Ante Vukušić sta izvedla zanju tipično akcijo, ob podaji prvega je najboljši strelec lige utekel v prazen in med nogami Mateja Radana poslal žogo v mrežo.

Ne dolgo zatem je imel svojo priložnost tudi Rudar, vendar je Damjan Trifković z roba kazenskega streljal čez gol. V 17. minuti pa je bilo na semaforju že 2:0. Po protinapadu je Luka Menalo po desni strani prišel v kazenski prostor, močno streljal, Radanu pa je žoga v gol spet ušla med nogami.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Grega Valančič / Sportida):

Ljubljančani, ki so igrali brez kaznovanega Tomislava Tomića, so posest žoge prepustili tekmecem, a kadar so prišli v njihov kazenski prostor so tudi zadeli. Najprej je Vukušić izkoristil podajo Endrija Cekicija, njegov prvi strel je Radan sicer ubranil, a se je žoga od Hrvata srečno odbila za njegov Hrbet.

Vukušič je do odmora zadel še enkrat, in sicer je bil za "hat trick" že na drugi zaporedni tekmi po podaji Menala uspešen z glavo. To je bil že njegov 25. gol v sezoni, na lestvici najboljših strelcev je imel takrat pred drugouvrščenim rojakom in napadalcem Celja Dariom Vizingerjem že štiri gole prednosti.

Olimpija je zapravila tudi enajstmetrovko:

A se pri tem ni ustavil. Že po 14 sekundah drugega dela je nekdanji igralec splitskega Hajduka udaril še enkrat, potem ko so njegovi soigralci z agresivnostjo ukradli žogo Velenjčanom, je iz kazenskega prostora spet natančno meril.

Ker je bil tekma odločena, je Skender štirikratnega strelca poklical na klop, igrišče sta zapustila tudi Savić in Cekici, a Ljubljančani so si še naprej pripravljali priložnosti. Prek Menala, ki tudi ni dočakal konca na igrišču, so zadeli še okvir vrat, imeli so enajstmetrovko, toda Romanu Bezjaku je Radan strel ubranil, tako ko tudi v akciji v 89. minuti, ko je slovenski reprezentant sam prišel pred njega.

Olimpija bo v naslednjem krogu gostila Aluminij, Rudar pa bo gostil Muro.

Olimpija : Rudar Velenje 5:0 (4:0) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Gabrovec, Benc. Strelci: 1:0 Vukušić (1.), 2:0 Menalo (17.), 3:0 Vukušič (35.), 4:0 Vukušič (40.), 5:0 Vukušić (46.). Olimpija: Vidmar, Andrejašič, Samardžić (od 81. Kamy), Šme, Jurčević, Ostrc, Elšnik, Menalo (od 65. Knežević), Savić (od 56. Bezjak), Cekici (od 56. Pavlović), Vukušić (od 56. Kadrić). Rudar Velenje: Radan, Pušaver, Pavlović, Vošnjak, Jovan (od 56. Krefl), Tifković (od 46. Lelić), Črnčič (od 64. Vižintin), Jovanović, Filipović, Kuzmanović, Panadić (od 46. Koprivnik). Rumeni kartoni: Bezjak; Črnčič, Vošnjak.

Rdeč karton: /