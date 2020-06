Mura drugič v zgodovini do pokalnega naslova! #video

Pokal Slovenije, finale:



Nafta : Mura 0:2 (0:0)

Maroša 48., Karničnik 73. Stadion NNC Brdo pri Kranju, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Praprotnik in Kordež.



Strelca: 0:1 Maroša (48.), 0:2 Karničnik (73.).* Nafta 1903: Raduha, Živko, Rebernik, Leuštek, R. Pirtovšek, Paku, T. Pirtovšek, Gergenyi, Ubochioma, Vegh (od 58. Drk), Ploj (od 85. Pozsgai).



Mura: Obradović, Cipot (od 65. Karničnik), Bobičanec, Maruško, Kouter, Kous, Maroša (od 87. Žižek), Horvat (od 87. Šporn), Šušnjara (od 72. Mandić), Šturm, Gorenc.



Rumeni kartoni: T. Pirtovšek, Rebernik; Obradović, Gorenc.

Rdeči karton: /.

Črno-beli so tako izkoristili priložnost in osvojili še drugo pokalno lovoriko, prvo po letu 1995, Lendavčani pa so največji uspeh v zgodovini kluba dosegli že s prebojem v finale. Oba zadetka so Muraši dosegli v drugem polčasu tekme. Nafta zaradi kazni ni mogla računati na kapetana Mitjo Noviniča, Jako Bizjaka in Vedrana Vinko.

Prvi polčas v nogometnem centru na Brdu pri Kranju ni ponudil posebej razburljivega nogometa. Pričakovano so imeli Sobočani več žogo v svoji posesti in večino tega dela igre tudi pobudo, medtem ko so imeli Lendavčani, ki so pogrešali kaznovane Mitjo Noviniča, Jako Bizjaka in Vedrana Vinka, nekaj boljših minut sredi polčasa. A ne enim ne drugim ekipi ni uspelo priti do posebej lepe priložnosti.

Video: slavje Mure:

So pa Sobočani povedli že v 48. minuti, potem ko je Nino Kouter poslal žogo v kazenski prostor, Amadej Maroša pa je pred vrati žogo po tleh poslal v mrežo. Tudi po zadetku je bila Mura boljša na igrišču. V 70. minuti pa so imeli eno redkih priložnosti dotlej tudi Lendavčani, ko je do strela z dobrih desetih metrov prišel Rebernik, a je Obradović žogo ukrotil. Tri minute pozneje je Mura podvojila prednost, z leve je podal Maroša, iz bližine pa je nato zadel Žan Karničnik in potrdil zmago Murašev.

Dvig pokala:

Nafta : Mura, foto: Grega Valančič/Sportida:

To je bil šele drugi finale pokala v zadnjem desetletju, v katerem nista nastopila Olimpija oziroma Maribor. Največja slovenska kluba sta v tej sezoni presenetljivo izpadla v osmini finala, izločila pa sta ju kluba, ki si bosta, kot vse kaže, izmenjala prvoligaško vstopnico. Novi prvoligaš Koper in pa najslabši udeleženec Prve lige Telekom Slovenije Rudar Velenje, ki se najverjetneje seli v drugo ligo.

Šimundža v pokalu že izločil Dončića

Nafto je v pokalu spremljal zelo ugoden žreb. Sprva je stežka preskočila tretjeligaško oviro (proti Šenčurju je Vedran Vinko dosegel zmagoviti gol v 93. minuti), nato je izločila Krško (2:0), velenjski Rudar (2:1 in 2:0), v polfinalu pa po izvajanju 11-metrovk Radomlje.

Mura je bila v pokalu prvič na delu v osmini finala. Pokalno pot je začela na Gorenjskem, kjer se bo tudi danes odločalo o veliki usodi. Najprej je izločila kranjski Triglav (3:1), ki ga je takrat vodil še zdajšnji trener Nafte Dejan Dončić. Črno-beli so v četrtfinalu po dveh dramatičnih srečanjih vzeli mero Domžalam (3:2 in 2:3), zmagovalca so odločili kazenski streli, v polfinalu pa je bilo lažje, kot so pričakovali, saj je Aluminij padel s 4:0.

Osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra Brdo se je v zgodovino vpisalo kot 14. objekt, na katerem je bilo odigrano odločilno srečanje za osvojitev pokalne lovorike, Brdo pri Kranju pa je postalo 12. mesto v Sloveniji, ki je imelo čast gostiti tako odmevne in pomembne prireditve.

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala:

Klub Maribor 9 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013, 2016 Olimpija 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019 Gorica 3 2001, 2002, 2014 Koper 3 2006, 2007, 2015 Domžale 2 2011, 2017 Interblock 2 2008, 2009 Mura 2 1995, 2020 Celje 1 2005 Rudar 1 1998

