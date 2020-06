Maribor v večeru rekordov spet skočil tik za srečno Olimpijo #foto #video

Razlika med vodilno Olimpijo in Mariborom po 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije ostaja minimalna, potem ko so Ljubljančani pod vodstvom novega trenerja Dina Skendra v nedeljo z golom v 90. minuti zmagali v Domžalah z 1:0, Mariborčani pa so v Ljudskem vrtu pričakovano strli odpor velenjskega Rudarja in ga premagali s 3:0. Tri točke je osvojil tudi Aluminij, ki je s 4:1 v Kranju odpravil Triglav. V soboto je do šeste prvenstvene zmage v nizu prišel novinec Bravo, z 1:0 je odpravil Muro, medtem ko so Celjani le remizirali proti sežanskemu Taboru.

V Ljudskem vrtu je Sergej Jakirović prišel še do četrte zmage v četrti tekmi na klopi Maribora, a tokrat precej spremenil zasedbo vijoličastih in priložnost ponudil nekaterim, ki do zdaj niso prav veliko igrali. Prvi med takimi je vratar Jasmin Handanović, ki je dobil v prvenstvu priložnost prvič v tej sezoni in poskrbel za rekord. Postal je namreč najstarejši nogometaš v zgodovini lige. Danes je bil star 42 let, 4 mesece in 24 dni, s tem pa je v pozabo poslal rekord Amela Mujčinovića, ki je bil ob svojem zadnjem nastopu med prvoligaši star 41 let, 9 mesecev in 29 dni.

Ne samo legendarni vratar, za nov rekord je poskrbel tudi legendarni kapetan Mariborčanov Marcos Tavares, ki je bil seveda rekorder že prej, a je z novim golom, ki ga je zabil v drugem polčasu in potrdil zmago vijoličastih, svoj mejnik števila golov v najboljši slovenski nogometni ligi premaknil na številko 153.

VIDEO: gol Marcosa Tavaresa:



Maribor je že na začetku tekme prešel v vodstvo, ko je zadel Gregor Bajde, a potem do konca prvega dela igre precej trpel. Velenjčani so imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, med drugim so zatresli tudi okvir vrat, a niso zadeli. V zaključku tekme je potem zmago Mariborčanov potrdil Brazilec Felipe Silva in dokončal delo.

Veliko veselje nogometašev Olimpije, ki so gol za zmago v Domžalah dočakali po golu v 90. minuti. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija do zmage po golu rezervista v zadnji minuti

Po sredinem debaklu v Stožicah, kjer je z 0:5 izgubila proti Bravu, in porazu proti Celju krog pred tem, ki je odnesel prejšnjega trenerja Safeta Hadžića, se je Olimpija predstavila pod vodstvom novega trenerja. Neizkušeni Hrvat Dino Skender je v Ljubljano prišel pred nekaj dnevi, tako da ni imel prav veliko časa, da bi karkoli drastično spremenil, tako da Olimpija še zdaleč ni navdušila, a je na koncu zmagala.

VIDEO: gol Harisa Kadrića za zmago Olimpije:



Po skorajda prvi priložnosti jo je do pomembnih treh točk popeljal 20-letni Haris Kadrić, ki je zadel po lepi podaji Maria Jurčevića. Mladi napadalec Olimpije je zadel le nekaj sekund za tem, ko je s klopi prišel na igrišče in poskrbel, da Ljubljančani še vsaj en krog ne bodo zapustili prvega mesta na prvenstveni lestvici.

Kidričani so v Kranju prekinili črn niz treh tekem brez samcate točke in visoko premagali Triglav. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šov Hrvata prekinil črn niz Kidričanov

V Kranju je Aluminij po treh porazih, ki jih je doživel na prvih treh tekmah po prekinitvi prvenstva, le prišel do polnega izkupička. Za Kidričane je že v prvem polčasu zadel mladi David Flakus Bosilja, medtem ko je bil drugi del igre povsem v znamenju Anteja Živkovića.



Eden od treh zadetkov Anteja Živkovića v Kranju:





Hrvat je namreč dosegel hat-trick in poskrbel za visoko zmago Aluminija s 4:1, ki jo je vmes z golom za Triglav vsaj malce ublažil Marko Gajić. Triglav je spet ostal brez zmage in zdaj na nove tri točke čaka že šest tekem.

Nogometaši Brava so prišli do šeste prvenstvene zmage v nizu in na kolena spravili tudi Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravo (p)ostaja velik hit

Bravo je v sredo s 5:0 premagal vodilno Olimpijo v Stožicah in prišel do pete prvenstvene zmage v nizu, niz neporaženosti pa podaljšal na kar deset tekem. Ekipa Dejana Grabića, ki vseskozi poudarja, da je glavni cilj novinca predvsem obstanek v ligi, je tokrat gostila še eno zelo vročo ekipo. Muro, ki jo naslednji teden čaka finale pokalnega tekmovanja, v Ljubljano pa je prišla podobno vroča, kot je Bravo. Na vseh treh tekmah po prekinitvi prvenstva je zmagala, vmes bila uspešna tudi v pokalnem tekmovanju, niz neporaženosti varovancev Anteja Šimundže pa se je zdaj končal.

Gol, ki je odločil zmagovalca v Ljubljani:



V prvem polčasu je bilo dogajanje na nogometni zelenici precej nezanimivo, v drugem pa je za nov, deseti prvenstveni gol v tej sezoni, poskrbel Aljoša Matko in, kot se je izkazalo pozneje, zadel za nove tri točke Ljubljančanov. Nogometaš Maribora, ki je v Bravo posojen do konca sezone, se je med strelce vpisal v 57. minuti in potrdil odlično formo. Dvakrat je med tednom namreč zatresel tudi mrežo Olimpije. Še enajstič v tej sezoni bi lahko zadel malo za tem, a je njegov strel končal v okvirju prekmurskih vrat.

Celjanom zmanjkuje sape v lovu na naslov

Celjani so po dveh zmagah na prvih dveh tekmah po nadaljevanju prvenstva in predvsem po zmagi z 1:0 v Stožicah nad vodilno Olimpijo pred tednom dni postali resen kandidat za naslov prvaka, ki se ga do zdaj še niso veselili, a potem najprej v prejšnjem krogu izgubili v Murski Soboti, zdaj pa so doma izpustili dve točki iz rok proti sežanskemu Taboru, ki se bori za obstanek.



VIDEO: gol Luke Kerina:



Po golu Marka Krivičiča na začetku drugega polčasa je nekaj časa celo kazalo, da bodo Celjani izgubili, a jim je v 70. minuti s šestim prvenstvenim golom sezone točko prinesel mladi Luka Kerin, ki je, kot se je izkazalo pozneje, postavil končni izid.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog: Sobota:

Bravo : Mura 1:0 (0:0)

Matko 57.



Celje : Tabor 1:1 (0:1)

Kerin 70.; Krivičič 52.



Nedelja:

Triglav : Aluminij 1:4 (0:1)

Gajić 52./11m; Bosilj 19., Živković 47., 64., 78.



Domžale : Olimpija 0:1 (0:0)

Kadrić 90.; R.K.: Vujadinović 90./Domžale



Maribor : Rudar 3:0 (1:0)

Bajde 13., Tavares 51., Silva 77.

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija)

14 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo)

10 - Ante Živković (Aluminij)

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor),

8 − Roko Baturina (Bravo), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Šušnjara (Mura), Slobodan Vuk (Domžale),

...



